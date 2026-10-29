Određeno voće i povrće može pomoći u kontroli metaboličke acidoze i doprineti boljem upravljanju hroničnom bolešću bubrega, ali ishrana ne može da zameni propisanu terapiju i redovne lekarske kontrole

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Desetogodišnje kliničko ispitivanje pokazalo je da konzumiranje određenog voća i povrća može pomoći ljudima sa hroničnom bolešću bubrega (HBB) da smanje broj poseta bolnici povezanih sa acidozom (stanje u kojem se u organizmu nakuplja previše kiseline, odnosno krv postaje kiselija nego što bi trebalo).

Studija je obuhvatila 108 odraslih osoba sa hroničnom bolešću bubrega u 3. stadijumu i metaboličkom acidozom, stanjem u kojem se previše kiseline nakuplja u telu. Istraživači su učesnike podelili u tri grupe od po 36 ljudi. Rezultati su predstavljeni na Nedelji zdravlja bubrega Američkog društva za nefrologiju (ASN), održanoj od 22. do 25. oktobra u Denveru.

HBB je trajno i progresivno oštećenje strukture i funkcije bubrega koje traje duže od tri meseca. Najčešći uzroci oštećenja krvnih sudova bubrega su dijabetes i visok krvni pritisak, dok drugi uzroci uključuju genetske bolesti, hronične upale, gojaznost i dugotrajnu upotrebu određenih lekova.

U studiji je jedna grupa jela voće i povrće koje je doprinelo smanjenju kiselinskog opterećenja organizma, druga grupa je uzimala natrijum-bikarbonat, a treća grupa je primala standardnu medicinsku negu.

Hronična bolest bubrega podrazumeva postepeno oštećenje njihove strukture i funkcije koje traje duže od tri meseca i može da naruši sposobnost organizma da uklanja otpadne materije i višak tečnosti Foto: Shutterstock

I ishrana voćem i povrćem i tretman natrijum-bikarbonatom bili su osmišljeni tako da smanje kiselinsko opterećenje ishranom za 50 procenata. To je omogućilo istraživačima da uporede efekte ova dva pristupa tokom vremena.

Učesnici studije praćeni su 10 godina, a istraživači su zabeležili 115 hospitalizacija i 166 poseta hitnim službama u sve tri grupe. Tokom studije, 34 učesnika imala su potrebu za dijalizom.

Natrijum-bikarbonat se često koristi za kontrolu viška kiseline kod pacijenata sa bubrežnim oboljenjima. Međutim, studija sugeriše da određeno voće i povrće predstavljaju još jedan način za uspešno upravljanje bolešću i da mogu doprineti manjem broju poseta bolnici.

Malo kalijuma, a mnogo vlakana i antioksidanasa

Rezultati su pokazali važnost ishrane za što uspešnije držanje bolesti bubrega pod kontrolom. Reč je o voću i povrću koje sadrži malo kalijuma, a mnogo vlakana i antioksidanasa, koji mogu doprineti smanjenju metaboličke acidoze, odnosno nakupljanja kiseline.

Među voćem su to borovnice, jagode, maline i brusnice, koje imaju relativno malo kalijuma i fosfora i izražena antiinflamatorna svojstva. Slede jabuke i kruške, koje sadrže vlakna. Citrusno voće preporučuje se u umerenim količinama, a ananas i grožđe takođe su dobre opcije sa niskim sadržajem kalijuma.

Određene vrste voća i povrća sa niskim sadržajem kalijuma, poput borovnica, jabuka, kupusa i karfiola, mogu biti deo ishrane osoba sa hroničnom bolešću bubrega, uz prilagođavanje individualnim potrebama Foto: Shutterstock

Među povrćem sa niskim sadržajem kalijuma stručnjaci preporučuju krstasto povrće, kao što su karfiol, brokoli i kupus, zatim korenasto i glavničasto povrće, poput šargarepe, crnog luka i rotkvice, kao i krastavce i tikvice, koji sadrže dosta vode i relativno malo minerala.

Važno je napomenuti da pacijenti sa hroničnom bolešću bubrega treba da se konsultuju sa svojim lekarima pre nego što naprave veće promene u ishrani, jer određeno voće i povrće sadrži visok nivo kalijuma, što može biti opasno za ljude čiji bubrezi ne mogu efikasno da ga izluče iz organizma.

- Ovi nalazi podržavaju procenu dijetetskih intervencija kod hronične bolesti bubrega ne samo na individualnom nivou već i na nivou populacije, jer kumulativne kliničke i ekonomske koristi mogu biti veoma značajne. Takođe ističu potencijalnu vrednost ulaganja u voće i povrće kao strategiju lečenja koja doprinosi kvalitetu života, posebno u slučajevima kada se povoljan klinički ishod može postići bez povećanja ukupnih troškova - rekao je jedan od autora studije, Nimrit Goraja.