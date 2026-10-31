Banane su bogate kalijumom, mineralom koji pomaže u regulisanju krvnog pritiska i očuvanju zdravlja srca, ali nisu jednako pogodan izbor za sve

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Banane su jedan od najpoznatijih izvora kalijuma, minerala koji može pomoći u održavanju normalnog krvnog pritiska. Ipak, njihov uticaj na zdravlje ne zavisi samo od količine koju jedemo već i od opšteg zdravstvenog stanja, posebno funkcije bubrega.

Banane su dobar izvor kalijuma

Jedna banana srednje veličine sadrži približno 422 miligrama kalijuma, što predstavlja oko devet odsto preporučenog dnevnog unosa za odrasle, prema podacima navedenim u izvoru.

Kalijum je esencijalni mineral koji ima brojne važne funkcije u organizmu:

* Pomaže mišićima da se pravilno kontrahuju

* Podržava normalno funkcionisanje nerava

* Doprinosi održavanju pravilnog srčanog ritma

* Omogućava prenos hranljivih materija u ćelije

* Ima važnu ulogu u regulaciji krvnog pritiska

Banane su jedan od najpoznatijih izvora kalijuma, minerala koji može pomoći u održavanju normalnog krvnog pritiska Foto: Shutterstock

Kako kalijum utiče na krvni pritisak

Pored pušenja, nedovoljne fizičke aktivnosti i drugih faktora rizika, ishrana bogata natrijumom, odnosno prekomeran unos kuhinjske soli, može doprineti razvoju visokog krvnog pritiska.

Kod osoba sa hipertenzijom srce mora da radi pod većim opterećenjem kako bi krv prolazila kroz krvne sudove. Vremenom, nelečena ili nekontrolisana hipertenzija može povećati rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i oštećenja bubrega.

Kalijum može da pomogne u regulaciji krvnog pritiska na dva načina: podstiče izlučivanje viška natrijuma putem urina i doprinosi opuštanju zidova krvnih sudova. Ovi procesi zajedno mogu da pomognu u snižavanju krvnog pritiska.

Istraživanja pokazuju da je veći unos kalijuma povezan sa nižim krvnim pritiskom. Kada je reč o bananama, dokazi su ograničeniji, ali je studija iz 2024. godine povezala veću konzumaciju banana i jabuka sa manjim rizikom od smrtnosti kod osoba sa hipertenzijom. Istraživanja na životinjama ukazuju na moguće dodatne koristi, ali se ti rezultati ne mogu direktno primeniti na ljude.

Iako su banane zdrava namirnica, osobe sa hroničnom bolešću bubrega ili oslabljenom funkcijom ovih organa trebalo bi da obrate pažnju na unos kalijuma Foto: Profimedia

Ko bi trebalo da bude oprezan sa bananama

Iako su banane zdrava namirnica, osobe sa hroničnom bolešću bubrega ili oslabljenom funkcijom ovih organa trebalo bi da obrate pažnju na unos kalijuma.

Kada bubrezi ne rade pravilno, organizam može teže da uklanja višak ovog minerala, zbog čega se on može nagomilavati u krvi. Povišen nivo kalijuma, poznat kao hiperkalemija, može da izazove ozbiljne poremećaje srčanog ritma.

Rizik od povećanog nivoa kalijuma postoji i kod osoba koje uzimaju suplemente ovog minerala ili koriste zamene za kuhinjsku so koje ga sadrže.

Zato je važno da se osobe sa bubrežnim oboljenjima posavetuju sa lekarom o tome koliko kalijuma mogu bezbedno da unose putem hrane, pića i suplemenata.

Iako su banane zdrava namirnica, osobe sa hroničnom bolešću bubrega ili oslabljenom funkcijom ovih organa trebalo bi da obrate pažnju na unos kalijuma Foto: Shutterstock

Druge zdravstvene prednosti kalijuma

Dovoljan unos kalijuma može imati pozitivan uticaj na zdravlje i izvan regulacije krvnog pritiska. Istraživanja ukazuju na nekoliko potencijalnih koristi:

Manji rizik od moždanog udara: Veći unos kalijuma povezuje se sa smanjenim rizikom od moždanog udara i pojedinih kardiovaskularnih oboljenja.

Manji rizik od bubrežnih kamenaca: Ishrana bogata kalijumom povezana je sa manjom verovatnoćom nastanka bubrežnih kamenaca.

Očuvanje gustine kostiju: Veći unos kalijuma može doprineti očuvanju mineralne gustine kostiju, što je važno za njihovu čvrstinu i prevenciju osteoporoze.

Moguća zaštita od dijabetesa tipa 2: Kalijum učestvuje u procesima povezanim sa stvaranjem i oslobađanjem insulina, hormona koji reguliše nivo šećera u krvi. Pojedina istraživanja ukazuju na povezanost većeg unosa kalijuma sa manjim rizikom od dijabetesa tipa 2, ali su potrebna dodatna ispitivanja.

Moguće smanjenje upale: Neka istraživanja ukazuju na to da banane mogu imati i protivupalna svojstva. Hronična upala povezuje se sa brojnim zdravstvenim problemima, uključujući dijabetes, artritis i bolesti srca.

Zaključak