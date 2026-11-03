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Samo 25 grama dnevno bilo je dovoljno da naučnici uoče promene u sastavu masti u krvi

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Svakodnevno unošnje šake kikirikija menja sastav određenih masti u krvi, a naučnici su otkrili da su te promene povezane sa manjim rizikom od dijabetesa tipa 2. Istraživanje nemačkih i španskih naučnika donosi nova saznanja o vezi između ishrane, telesne težine i metaboličkog zdravlja.

Studija, objavljena u časopisu The American Journal of Clinical Nutrition, pokazala je da kikiriki ostavlja karakterističan obrazac masnih jedinjenja u krvi, koji istraživači nazivaju lipidni potpis kikirikija.

Šta se menja u krvi nakon unošenja kikirikija?

U randomizovanom istraživanju ARISTOTLE učestvovale su 63 zdrave osobe, starosti od 18 do 33 godine. Tokom šest meseci svakodnevno su unosile 25 grama pečenog kikirikija, 32 grama putera od kikirikija ili istu količinu kontrolnog namaza sa uljem kikirikija.

Detaljnom analizom masti u krvi naučnici su otkrili povećanje određenih zasićenih masnih kiselina veoma dugog lanca, posebno C24:0 i C22:0, koje su se ugrađivale u pojedine vrste lipida, uključujući ceramide.

- Nije reč samo o povećanju količine masti, već o složenoj promeni njihovog sastava - objašnjava dr Ines Domingez Lopez, prva autorka studije.

Učesnici istraživanja svakodnevno su unosili pečeni kikiriki, puter od kikirikija ili kontrolni namaz sa uljem kikirikija Foto: Shutterstock

Kakve to veze ima sa dijabetesom?

Istraživači su zatim analizirali podatke dugoročne studije EPIC-Potsdam, koja je obuhvatila više od 27.000 ljudi. Među njima su zabeležena 774 slučaja dijabetesa tipa 2 i 545 slučajeva kardiovaskularnih bolesti.

Pokazalo se da je karakterističan lipidni potpis kikirikija povezan sa manjim rizikom od dijabetesa tipa 2, ali ne i sa manjim rizikom od bolesti srca i krvnih sudova.

Važnu ulogu u toj povezanosti imao je indeks telesne mase (BMI), koji je statistički objašnjavao veliki deo uočene veze. Naučnici pretpostavljaju da određene masti iz kikirikija mogu da budu povezane sa regulacijom telesne težine i metaboličkim procesima.