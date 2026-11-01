Sočni čokoladni brauni bez brašna: Zdrava poslastica od samo 4 sastojka
Za ljubitelje čokoladnih poslastica koji žele nešto drugačije, brauni od batata i kikiriki putera odličan je izbor. Priprema se od samo četiri sastojka, bez brašna i dodatog ulja, a zahvaljujući batatu ima mekanu, sočnu teksturu i prirodnu slatkoću. Recept na svom Instagram nalogu donosi Katarina Stojković.
Čokoladni brauni bez brašna
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Priprema
Skuvajte batat, dobro ga ocedite i izgnječite u pire. Dodajte kikiriki puter, agavin sirup ili med i kakao, pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete ujednačenu smesu. Smesu prebacite u manji kalup obložen papirom za pečenje, poravnajte i po želji pospite komadićima crne čokolade. Pecite 15 minuta u fritezi na vruć vazduh na 180 stepeni ili 25 minuta u rerni na istoj temperaturi. Pečeni brauni ostavite da se potpuno ohladi pre sečenja. Najbolju teksturu i ukus ima kada odstoji preko noći u frižideru.
Zašto je ovaj brauni zdraviji izbor?
Za razliku od klasičnog braunija, ovaj recept ne sadrži belo brašno ni puter, a batat mu daje prirodnu slatkoću i sočnu teksturu. Batat je izvor vlakana, beta-karotena i kalijuma, dok kikiriki puter obezbeđuje biljne proteine i nezasićene masne kiseline, važne za zdravlje srca.
Kakao je bogat flavanolima, biljnim jedinjenjima sa antioksidativnim svojstvima, a dodatak crne čokolade obogaćuje ukus. Ipak, zbog meda ili agavinog sirupa, ova poslastica sadrži i znatnu količinu šećera, pa je najbolje uživati u umerenim porcijama.