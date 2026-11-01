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Za ljubitelje čokoladnih poslastica koji žele nešto drugačije, brauni od batata i kikiriki putera odličan je izbor. Priprema se od samo četiri sastojka, bez brašna i dodatog ulja, a zahvaljujući batatu ima mekanu, sočnu teksturu i prirodnu slatkoću. Recept na svom Instagram nalogu donosi Katarina Stojković.

Čokoladni brauni bez brašna

Potrebno vam je

180 g kuvanog i oceđenog batata

80 g kikiriki putera

60 g agavinog sirupa ili meda

30 g kakaa

po želji, malo crne čokolade

Priprema

Skuvajte batat, dobro ga ocedite i izgnječite u pire. Dodajte kikiriki puter, agavin sirup ili med i kakao, pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete ujednačenu smesu. Smesu prebacite u manji kalup obložen papirom za pečenje, poravnajte i po želji pospite komadićima crne čokolade. Pecite 15 minuta u fritezi na vruć vazduh na 180 stepeni ili 25 minuta u rerni na istoj temperaturi. Pečeni brauni ostavite da se potpuno ohladi pre sečenja. Najbolju teksturu i ukus ima kada odstoji preko noći u frižideru.

Crnu čokoladu dodajte opciono, po želji Foto: Shutterstock

Zašto je ovaj brauni zdraviji izbor?

Za razliku od klasičnog braunija, ovaj recept ne sadrži belo brašno ni puter, a batat mu daje prirodnu slatkoću i sočnu teksturu. Batat je izvor vlakana, beta-karotena i kalijuma, dok kikiriki puter obezbeđuje biljne proteine i nezasićene masne kiseline, važne za zdravlje srca.