Slušaj vest

Ako želite lagan, ukusan i hranljiv obrok, salata od spanaća, nara i oraha odličan je izbor. Bogata je vitaminima, mineralima i zdravim mastima, a poseban ukus daje joj jednostavan balzamiko dresing.

- Nar i spanać su izuzetno nutritivno kvalitetne namirnice jer sadrže vitamin C, K, gvožđe, magnezijum, kalcijum, folate i druge mikronutrijente. Orasi sadrže masti, stoga su odlične za nervni sistem! Pored toga, sjajna vest je da su i nar i balzamiko niskog glikemijskog indeksa, te ih mogu konzumirati osobe sa insulinskom rezistencijom ili dijabetesom - ističe Tatjana Popović, nutricionista.

shutterstock_1399340384.jpg
Salata od spanaća, nara i oraha bogata je vitaminima, mineralima i zdravim mastima Foto: Shutterstock

Potrebno je:

  • 2 šake babi spanaća
  • 1 nar
  • 1 šaka oraha
  • 2 kašike ekstradevičanskog maslinovog ulja
  • 1 kašika balzamika
  • so po ukusu

Priprema

U činiji pomešati babi spanać, nar i orahe, a potom u jednoj posudici izmešati dresing napravljen od maslinovog ulja, balzamika i soli. Preliti salatu i servirati uz željeni protein.

Izvor: totallywellness.rs/Zdravlje.Kurir.rs

Nar je odličan za žene u menopauzi: Bogat je moćnim antioksidansima, vitaminima C, A, E...

Ne propustiteVestiNar bi mogao da pomogne u lečenju srčane slabosti: Naučnici otkrili jedinjenje koje poboljšava funkciju srca za 80%
nar srce
Zdravlje iz PrirodeDa li vas vrućina iscrpljuje? Ovih 5 napitaka će vam vratiti energiju i ojačati imunitet
leto napitak devojka
IshranaKoje voće je najbolje za arterije i srce? Kardiolog otkriva 7 efikasnih
voćna salata u činiji u obliku srca, tegovi, jagoda i banana
IshranaJutarnji detoks napitak za reset organizam: Kada telo traži predah od teške hrane
Detoks napitak od nara, grejpa, cvekle, celera i đumbira