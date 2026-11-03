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Salata od spanaća, nara i oraha spoj je nutritivno vrednih namirnica koje obezbeđuju vitamine, minerale i zdrave masti, a uz balzamiko dresing predstavljaju ukusan i lagan obrok

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Ako želite lagan, ukusan i hranljiv obrok, salata od spanaća, nara i oraha odličan je izbor. Bogata je vitaminima, mineralima i zdravim mastima, a poseban ukus daje joj jednostavan balzamiko dresing.

- Nar i spanać su izuzetno nutritivno kvalitetne namirnice jer sadrže vitamin C, K, gvožđe, magnezijum, kalcijum, folate i druge mikronutrijente. Orasi sadrže masti, stoga su odlične za nervni sistem! Pored toga, sjajna vest je da su i nar i balzamiko niskog glikemijskog indeksa, te ih mogu konzumirati osobe sa insulinskom rezistencijom ili dijabetesom - ističe Tatjana Popović, nutricionista.

Salata od spanaća, nara i oraha bogata je vitaminima, mineralima i zdravim mastima Foto: Shutterstock

Potrebno je: 2 šake babi spanaća

1 nar

1 šaka oraha

2 kašike ekstradevičanskog maslinovog ulja

1 kašika balzamika

so po ukusu Priprema