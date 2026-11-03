Nar i spanać donose obilje hranljivih materija: Nutricionista otkriva recept za salatu koja spaja vitamine i zdrave masti
Ako želite lagan, ukusan i hranljiv obrok, salata od spanaća, nara i oraha odličan je izbor. Bogata je vitaminima, mineralima i zdravim mastima, a poseban ukus daje joj jednostavan balzamiko dresing.
- Nar i spanać su izuzetno nutritivno kvalitetne namirnice jer sadrže vitamin C, K, gvožđe, magnezijum, kalcijum, folate i druge mikronutrijente. Orasi sadrže masti, stoga su odlične za nervni sistem! Pored toga, sjajna vest je da su i nar i balzamiko niskog glikemijskog indeksa, te ih mogu konzumirati osobe sa insulinskom rezistencijom ili dijabetesom - ističe Tatjana Popović, nutricionista.
Potrebno je:
- 2 šake babi spanaća
- 1 nar
- 1 šaka oraha
- 2 kašike ekstradevičanskog maslinovog ulja
- 1 kašika balzamika
- so po ukusu
Priprema
U činiji pomešati babi spanać, nar i orahe, a potom u jednoj posudici izmešati dresing napravljen od maslinovog ulja, balzamika i soli. Preliti salatu i servirati uz željeni protein.
Izvor: totallywellness.rs/Zdravlje.Kurir.rs