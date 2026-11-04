Kada legnete punog stomaka, organizam je i dalje zauzet varenjem hrane, umesto da se priprema za odmor

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Kasna večera, naročito ako je obilna, može da bude jedan od razloga zbog kojih teško zaspite ili se budite tokom noći. Iako se problemi sa spavanjem najčešće povezuju sa stresom, kofeinom ili korišćenjem telefona pred odlazak u krevet, vreme poslednjeg obroka i izbor namirnica takođe imaju važnu ulogu u kvalitetu sna.

- Kada legnete punog stomaka, organizam je i dalje zauzet varenjem hrane, umesto da se priprema za odmor. To može da izazove gorušicu, vraćanje želudačne kiseline, nadimanje i nelagodnost, zbog čega je teže zaspati ili održati san - objašnjava nutricionistkinja Ejmi Šapiro.

Varenje hrane takođe povećava telesnu temperaturu, dok je za kvalitetan san potrebno da se ona postepeno snižava. Zbog toga Šapiro savetuje da između večere i odlaska na spavanje prođu najmanje dva do tri sata, posebno ako je obrok obilan.

Šta jesti uveče da biste bolje spavali?

Masna, začinjena i teška hrana duže se vari i povećava verovatnoću tegoba tokom noći. Umesto toga, nutricionistkinja preporučuje uravnoteženu večeru koja sadrži nemasne proteine, povrće i složene ugljene hidrate.

- Dobar izbor su riba ili piletina uz povrće i prilog poput integralnog pirinča, kinoe ili batata. Složeni ugljeni hidrati mogu da doprinesu osećaju opuštenosti i olakšaju uspavljivanje - savetuje.

Večera bi trebalo da sadrži nemasne proteine, povrće i složene ugljene hidrate Foto: Shutterstock

Kasni obroci ne utiču samo na san. Prema rečima Šapiro, organizam tokom noći drugačije obrađuje hranljive materije, pa obilna večera može da izazove izraženiji porast šećera u krvi. Ako se takva navika ponavlja, može da doprinese povećanju telesne težine i otežanoj regulaciji glukoze.

- Istovremeno, nedovoljno sna može da pojača želju za slatkišima i hranom bogatom ugljenim hidratima narednog dana, čime se stvara začarani krug loših prehrambenih navika i nekvalitetnog odmora - dodaje.

Male promene koje mnogo znače

Šapiro savetuje kratku šetnju posle večere, jer kretanje pogoduje varenju i regulaciji šećera u krvi. Važno je i da tokom dana jedete dovoljno, umesto da preskačete obroke i najveći deo hrane unosite uveče, kada ste već veoma gladni.

- Ako ipak osetite glad neposredno pred spavanje, nema potrebe da odlazite u krevet praznog stomaka. Mala porcija badema ili semenki bundeve, koje sadrže magnezijum, može da bude prikladna užina, dok šolja biljnog čaja, poput kamilice, može da postane deo večernje rutine opuštanja - sugeriše Šapiro.