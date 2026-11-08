Veruje se da je dobra za zdravlje očiju, srca, kože i sistema za varenje

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Bundeva je kraljica jeseni i namirnica sa dosta vitamina, minerala, vlakana i antioksidanasa, a malo kalorija. Veruje se da je dobra za zdravlje očiju, srca, kože i sistema za varenje. Ukusna je na sve načine, kao pita, čorba, pire, ali najviše korisnih hranljivih sastojaka zadržava kada se peče ili priprema na pari bez šećera. Iako je sama po sebi namirnica s malo kalorija, imajte u vidu da veće količine šećera, maslaca i pavlake mogu da povećaju kalorijsku vrednost.

Čuva vid

Bundeva je bogata beta-karotenom, pigmentom koji organizam pretvara u vitamin A. Ovaj vitamin nam je važan za normalan vid, posebno u uslovima slabijeg osvetljenja. Sadrži i lutein i zeaksantin, antioksidanse koji doprinose zaštiti očiju.

Jača imuni sistem

Stručnjaci ističu bundevu i kao namirnicu koja jača imunitet. Vitamini A i C i antioksidansi doprinose normalnom funkcionisanju imunskog sistema i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Bogata je vodom, dijetetskim vlaknima, pektinom i celulozom, elementima koji regulišu rad gastrointestinalnog sistema. Foto: Shutterstock

Pomaže varenju

Bundeva sadrži dijetetska vlakna koja podstiču rad creva, doprinose redovnom pražnjenju i mogu pomoći u sprečavanju zatvora. Bogata je vodom, dijetetskim vlaknima, pektinom i celulozom, elementima koji regulišu rad gastrointestinalnog sistema.

Zdravlje srca

Kalijum iz bundeve učestvuje u regulaciji krvnog pritiska i normalnom radu mišića, uključujući srčani mišić. Vlakna takođe doprinose održavanju zdravog nivoa holesterola. Kalijum iz mesa bundeve olakšava telu da izbaci višak natrijuma (soli) i na taj način može da snizi povišen krvni pritisak i smanji rizik od srčanog i moždanog udara.

Dobra je za kožu

Beta-karoten i vitamin C imaju važnu ulogu u zaštiti ćelija od oksidativnog oštećenja. Vitamin C učestvuje i u stvaranju kolagena, proteina važnog za elastičnost i strukturu kože.

Kolagen može pomoći koži i zglobovima, ali nije zamena za kvalitetnu negu kože, zaštitu od sunca i zdrav način života Foto: Shutterstock

Može pomoći u kontroli telesne težine

Bundeva ima relativno malo kalorija, a sadrži dosta vode i vlakana. Zbog toga može doprineti dužem osećaju sitosti i biti dobar izbor u uravnoteženoj ishrani.

Sadrži važne minerale

Osim kalijuma, meso bundeve sadrži magnezijum, gvožđe i druge minerale koji učestvuju u različitim procesima u organizmu. Kalijum je ključan za regulaciju krvnog pritiska, ravnotežu tečnosti i rad srca. Magnezijum opušta mišiće i omogućava dobar rad nervnog sistema. Fosfor je bitan za zdravlje kostiju, zuba i metabolizam. Bundeva ima i kalcijum, takođe važan za jake kosti i mišiće, ali i gvožđe, koje je neophodno u procesu prenosa kiseonika u krvi.

Semenke bundeve posebno su bogate hranljivim materijama Foto: Shutterstock

Da li su semenke bundeve jednako zdrave?

Semenke bundeve posebno su bogate hranljivim materijama. Sadrže magnezijum, cink, važan za imunitet, i nezasićene masne kiseline. Imaju znatno više kalorija od samog mesa bundeve.

Kako da spremite mirisnu pitu od bundeve?

Svaka domaćica ima neki svoj način pripreme, ali za osnovni recept potrebno je 500 grama tankih kora za pitu, 100 ml ulja i 100 ml vode.

Nadev: 1–1,5 kg očišćene i rendane bundeve, 2 kašike ulja, 150–200 g šećera, 2 kesice vanilin šećera i cimet po ukusu.

Bundeva ima antioksidativna svojstva, pomaže u regulisanju krvnog pritiska i jačanju imuniteta Foto: Shuttershtock

Bundeva se narenda i stavi na kuvanje. Dodaju se ulje, šećer i vanilin šećer, pa se priprema na umerenoj temperaturi. Dinsta se oko 15 minuta, uz povremeno mešanje, dok bundeva ne omekša i ne pusti deo soka. Ohladi se, a količina šećera može da se prilagodi slatkoći bundeve.

Kore se premazuju mešavinom ulja i vode. Na radnu površinu položite prvu koru i premažite je mešavinom ulja i vode. Preko nje stavite drugu koru i ponovite postupak, a zatim dodajte i treću. Rasporedite deo nadeva od bundeve po kori, dok ne potrošite nadev i kore.