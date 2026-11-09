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Jabuke zbog vlakana mogu imati blagu prednost u kontroli šećera u krvi, ali i pomorandže su dobar izbor

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Jabuke i pomorandže spadaju u voće koje može biti deo uravnotežene ishrane, čak i kod osoba koje vode računa o nivou šećera u krvi. Oba ploda sadrže prirodne šećere, ali i vlakna, vodu i korisna biljna jedinjenja koja utiču na njihovu apsorpciju.

Ipak, između njih postoje određene nutritivne razlike.

Jabuke bi mogle da imaju malu prednost kada je reč o postepenijem porastu šećera u krvi, prvenstveno zbog većeg sadržaja rastvorljivih vlakana. Međutim, razlika nije velika i ne znači da bi pomorandže trebalo izbegavati.

Kako jabuke i pomorandže utiču na šećer u krvi?

Uticaj namirnica na nivo šećera u krvičesto se procenjuje pomoću glikemijskog indeksa (GI), koji pokazuje koliko brzo hrana koja sadrži ugljene hidrate podiže glukozu u krvi.

I jabuke i pomorandže imaju nizak glikemijski indeks.

Jabuke se uglavnom nalaze u rasponu od 36 do 40, dok je kod pomorandži on približno 40 do 45. To znači da obe vrste voća izazivaju sporiji porast šećera u krvi u poređenju sa namirnicama visokog glikemijskog indeksa, poput belog hleba i slatkiša.

Jabuke mogu imati blagu prednost zahvaljujući većoj količini rastvorljivih vlakana, naročito pektina. On u digestivnom traktu formira gelastu strukturu, usporava varenje i apsorpciju šećera.

Ipak, individualna reakcija zavisi i od veličine porcije, zrelosti voća, metabolizma i ukupnog sastava obroka.

Šta je hranljivije – jabuka ili pomorandža?

Oba voća imaju brojne zdravstvene prednosti, ali se razlikuju po sadržaju pojedinih hranljivih materija.

Poređenje jedne jabuke od oko 180 grama i jedne pomorandže od oko 140 grama pokazuje sledeće:

* Jabuke sadrže više ugljenih hidrata, ali i više vlakana, koja usporavaju njihovu apsorpciju. Takođe su dobar izvor polifenola – biljnih jedinjenja povezanih sa zdravljem srca i regulacijom upalnih procesa.

* Pomorandže se posebno izdvajaju po sadržaju vitamina C, koji doprinosi normalnoj funkciji imunskog sistema i zdravlju kože. Sadrže i kalijum, važan za normalan rad srca i ravnotežu tečnosti u organizmu.

Dakle, jabuke mogu imati malu prednost kada je reč o sadržaju vlakana i uticaju na šećer u krvi, dok pomorandže obezbeđuju znatno više vitamina C.

Jabuke mogu imati malu prednost kada je reč o sadržaju vlakana i uticaju na šećer u krvi, dok pomorandže obezbeđuju znatno više vitamina C Foto: Shutterstock

Zašto je bolje jesti celo voće nego piti sok?

Nije svejedno ni u kom obliku konzumiramo voće.

Cele jabuke i pomorandže sadrže vlakna koja usporavaju varenje i apsorpciju prirodnih šećera. Kada se voće pretvori u sok, veliki deo vlakana se gubi, pa se šećeri brže apsorbuju.

Čak ni 100-odstotni voćni sok bez dodatog šećera ne pruža iste koristi kao ceo plod, jer uglavnom ne sadrži dovoljno vlakana koja doprinose postepenijem porastu glukoze u krvi.

Kod jabuka je posebno korisno jesti i koru, jer se značajan deo njihovih vlakana nalazi upravo u njoj.

Kod jabuka je posebno korisno jesti i koru, jer se značajan deo njihovih vlakana nalazi upravo u njoj Foto: Jennifer Tepp / Alamy / Profimedia

Kako jesti voće da bi se izbegli nagli skokovi šećera u krvi?

Bez obzira na to da li birate jabuke ili pomorandže, nekoliko jednostavnih navika može pomoći u održavanju stabilnijeg nivoa šećera u krvi:

Kombinujte voće sa proteinima i zdravim mastima

Jabuku ili pomorandžu možete pojesti uz jogurt, sir ili orašaste plodove. Takva kombinacija može usporiti pražnjenje želuca i uticati na postepeniji porast glukoze.

Birajte celo voće umesto sokova

Tako ćete sačuvati vlakna koja imaju važnu ulogu u varenju i regulaciji šećera u krvi.

Vodite računa o porcijama

Jedan komad srednje veličine može biti praktična smernica, ali potrebe zavise od ukupne ishrane i individualne tolerancije.

Jedite voće uz obrok

Kombinovanje voća sa drugim namirnicama može doprineti umerenijoj reakciji šećera u krvi.

Foto: Shutterstock

Da li je jedno voće zdravije od drugog?

Ni jabuke ni pomorandže nisu univerzalno bolji izbor. Obe vrste voća obezbeđuju važne hranljive materije i mogu biti deo ishrane osoba koje vode računa o nivou šećera u krvi.

Jabuke imaju nešto više vlakana i mogu dovesti do postepenijeg porasta glukoze, dok su pomorandže bogatije vitaminom C. Ipak, razlike u njihovom uticaju na šećer u krvi uglavnom su male.

Mnogo je važnije da se voće konzumira u celom obliku, u odgovarajućim porcijama i kao deo raznovrsne i uravnotežene ishrane.