Kelj, morske alge, džigerica, brazilski orah, sardine, žute paprike i ulje jetre bakalara bogati su važnim vitaminima i mineralima koji doprinose normalnom funkcionisanju organizma

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Trudite se da ne kupujete i ne konzumirate zapakovanu hranu ukoliko prethodno niste proverili njen sastav, jer je većina prehrambenih proizvoda napravljena od genetski modifikovanih sastojaka, čija je kontinuirana upotreba već odavno dovedena u vezu sa pojavom gojaznosti, ali i brojnih drugih bolesti poput povišenog krvnog pritiska, insulinske rezistencije i dijabetesa, kao i kancera. Birajte namirnice koje na vaš organizam deluju poput multivitamina.

- Naime, industrijski proizvodi, poput mesnih prerađevina, raznih poslastica i slanih grickalica, sadrže veštačke sastojke, emulgatore, pojačivače ukusa, boje i arome, koji, osim što uzrokuju nagomilavanje kilograma, izazivaju i preteranu stimulaciju lučenja dopamina, neurotransmitera odgovornog za osećaj zadovoljstva, dovodeći, na taj način, do čestih žudnji za hranom tog oblika - navela je Tatjana Popović, nutricionista.

Birajte hranu u prirodnom obliku jer je kao takva bogata brojnim hranljivim materijama. Pored proteina, nerafinisanih ugljenih hidrata, zdravih masti, sadrži i mnoštvo vitamina i minerala, neophodnih za normalno funkcionisanje organizma.

Ovih sedam namirnica sadrže velike količine vitamina i minerala, pa na čovekovo zdravlje deluju poput multivitamina.

Kelj

Kelj je izuzetno blagotvoran. Predstavlja jednu od najhranljivijih namirnica na planeti, jer sadrži veliku količinu vitamina K (K1), koji je neophodan za zgrušavanje krvi i ima veoma važnu ulogu u održavanju zdravlja kostiju.

Jedna šolja (21 g) svežeg kelja sadrži:

Vitamin K1 : 68% preporučenog dnevnog unosa

: 68% preporučenog dnevnog unosa Vitamin C: 22% preporučenog dnevnog unosa

Štaviše, kelj sadrži veliku količinu biljnih vlakana, mangana, vitamina B6, kalijuma i gvožđa.

Poslednjih godina, kelj je postao sinonim za zdravu ishranu i često se nalazi na listama takozvanih „superhrana“ Foto: Shutterstock

Džigerica

Predstavlja najhranljiviju namirnica životinjskog porekla. Bogata je esencijalnim materijama, uključujući vitamin B12, vitamin A, gvožđe i bakar.

Unos vitamina B12 je posebno važan jer ima presudnu ulogu u zdravlju ćelija, mozga i nervnog sistema, a mnogim ljudima nedostaje, naročito veganima.

Goveđa džigerica sadrži velike količine vitamina B12, vitamina A i bakra. U 100 g ima:

Vitamin B12 : 1.200% referentnog dnevnog unos

: 1.200% referentnog dnevnog unos Vitamin A: 600-700% referentnog dnevnog unos

600-700% referentnog dnevnog unos Bakar: 600-700% referentnog dnevnog unos Sardine

Sardine su male, masne i hranljivim sastojcima bogate ribe. Možete ih jesti konzervisane ili pečene na žaru. Veoma su bogate esencijalnim omega 3 masnim kiselinama koje pozitivno deluju na zdravlje srca.

Jedna porcija od 90 g sardina sadrži više od polovine preporučenog dnevnog unosa omega 3 masnih kiselina. Takođe obezbeđuje preko 300% referentnog dnevnog unosa vitamin B12.

Osim toga, sardine sadrže malo od gotovo svakog potrebnog hranjivog sastojka, uključujući selen i kalcijum.

Sardine su male, masne i hranljivim sastojcima bogate ribe Foto: Profimedia

Brazilski orah

Ako vam nedostaje selena, u ishranu uključite brazilski orah. Naime, selen je neophodan za normalno funkcionisanje štitne žlezde i imunološkog sistema, a osim toga ima antioksidativno dejstvo.

Preporučena dnevna doza ovog minerala iznosi 50-70 mikrograma, a ta količina joda nalazi se u samo jednom brazilskom orahu. Zapravo, jedan brazilski orah može da vam obezbedi čak do 95 mikrograma selena.

Vodite računa da ne preterate sa unosom ovog koštunjavog voća, jer i previše selena može imati negativan uticaj na čovekov organizam. Preporučena doza je 2 brazilska oraha dnevno.

Žute paprike

Žuta paprika je jedan od najboljih izvora vitamina C. Budući da je rastvorljiv u vodi, telo ga ne skladišti u dovoljnim količinama, pa ga je potrebno redovno konzumirati.

Zahvaljujući brojnim antioksidansima sprečava štetno delovanje slobodnih radikala, poboljšava funkcije nervnog i endokrinog sistema, čuva srce i krvne sudove. Poboljšava cirkulaciju, pa se često pije zbog bolova u nogama. Naime, njegov nedostatak može da uzrokuje naslage masnoća u arterijama i na taj način uspori krvotok i prouzrokuje bolesti srca.

Jedna velika žuta paprika (oko 186 grama) obezbeđuje gotovo 600% preporučenog dnevnog unosa vitamina C.

Poređenja radi, žuta paprika sadrži oko 3-4 puta više ovog vitamina nego narandža Foto: Shutterstock

Morske alge

Manjak joda jedan je od najčešćih nedostataka hranljivih materija u organizmu, koji pogađa gotovo jednu trećinu svetske populacije.

Nedostatak ovog minerala može prouzrokovati probleme sa štitnom žlezdom. Takođe, tokom trudnoće može povećati rizik od nastanka brojnih poremećaja kod beba.

Morske alge poput nori, kombu i vakame vrlo su bogate jodom. Naime, 1 g sušene kombu alge može da sadrži i 2343 mikrograma joda, što je mnogo više od peporučene dnevne doze, koja iznosi 150 mikorograma.

Ulje jetre bakalara

Manjak vitamina D jedan je od najčešćih nedostataka hranljivih materija u svetu. To je zato što ga retko koja namirnica sadrži. Najviše ga ima u masnoj ribi, ribljoj jetri te, u manjoj meri, u žumancetu i gljivama.

Vitamin D je neophodan za zdravlje kostiju. Takođe je od presudnog značaja za mnoge fiziološke procese u organizmu, uključujući funkciju imunološkog sistema i prevenciju raka.

Multivitamini su dodaci ishrani koji sadrže kombinaciju različitih vitamina i minerala neophodnih za normalno funkcionisanje organizma Foto: Shutterstock

Ulje jetre bakalara odličan je dodatak ishrani, jer sadrži velike količine ovog vitamina.

Samo 1 kašika (14 ml) ulja jetre bakalara obezbeđuje 2-3 grama omega 3 masnih kiselina i 1.400 internacioalnih jedinica vitamina D. To je više od 200% preporučene dnevne doze vitamina D.