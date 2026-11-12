DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Pojedine namirnice bogate vlaknima, ugljenim hidratima i prirodnim šećerima mogu da pojačaju stvaranje gasova, ali pažljivim izborom hrane moguće je ublažiti nadimanje bez odricanja od zdrave ishrane

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Nadimanje i gasovi normalna su pojava i često predstavljaju posledicu konzumiranja namirnica koje su bogate vitaminima, mineralima i vlaknima. Ipak, postoje načini da se ove tegobe drže pod kontrolom.

Većina crevnih gasova sastoji se od isparenja bez mirisa. Neprijatan miris potiče od tragova gasova koji sadrže sumpor, a proizvode ih bakterije koje žive u debelom crevu. Ovi mikroorganizmi razgrađuju hranu, posebno ugljene hidrate koje enzimi u tankom crevu nisu u potpunosti svarili.

Koje namirnice najviše podstiču stvaranje gasova

Jedan od glavnih uzročnika stvaranja gasova je rafinoza, šećer koji se nalazi u povrću poput kupusa, špargli i brokolija, ali i u nekim integralnim žitaricama.

Probleme mogu da izazovu i pojedini skrobovi, uključujući krompir, kukuruz i pšenicu, kao i rastvorljiva vlakna iz ovsenih mekinja, graška, pasulja i voća. Zanimljivo je da pirinač ne doprinosi stvaranju gasova.

Probleme mogu da izazovu i pojedini skrobovi, uključujući krompir, kukuruz i pšenicu, kao i rastvorljiva vlakna iz ovsenih mekinja, graška, pasulja i voća Foto: Kateryna Onyshchuk/Shutterstock

Kod nekih ljudi nadimanje se javlja zbog nemogućnosti varenja laktoze, prirodnog šećera iz mlečnih proizvoda. Slične tegobe može da izazove i netolerancija na fruktozu, koja se nalazi u voću, povrću i mnogim komercijalnim napicima. Mogući krivci su i zamene za šećer koje se često koriste u proizvodima bez šećera.

Da li gasove možete potpuno da neutrališete?

Gasove nije moguće potpuno zaustaviti, ali ih je moguće smanjiti. Jedan od načina je vođenje dnevnika ishrane, uz postepeno izbacivanje pojedinačnih namirnica kako bi se utvrdilo koje izazivaju tegobe. Tako možda neće biti potrebno da se odreknete svih zdravih namirnica bogatih vlaknima.