Hranite se zdravo, ali vas muče nadutost i gasovi: Problem možda izazivaju baš ove namirnice
Nadimanje i gasovi normalna su pojava i često predstavljaju posledicu konzumiranja namirnica koje su bogate vitaminima, mineralima i vlaknima. Ipak, postoje načini da se ove tegobe drže pod kontrolom.
Većina crevnih gasova sastoji se od isparenja bez mirisa. Neprijatan miris potiče od tragova gasova koji sadrže sumpor, a proizvode ih bakterije koje žive u debelom crevu. Ovi mikroorganizmi razgrađuju hranu, posebno ugljene hidrate koje enzimi u tankom crevu nisu u potpunosti svarili.
Koje namirnice najviše podstiču stvaranje gasova
Jedan od glavnih uzročnika stvaranja gasova je rafinoza, šećer koji se nalazi u povrću poput kupusa, špargli i brokolija, ali i u nekim integralnim žitaricama.
Probleme mogu da izazovu i pojedini skrobovi, uključujući krompir, kukuruz i pšenicu, kao i rastvorljiva vlakna iz ovsenih mekinja, graška, pasulja i voća. Zanimljivo je da pirinač ne doprinosi stvaranju gasova.
Kod nekih ljudi nadimanje se javlja zbog nemogućnosti varenja laktoze, prirodnog šećera iz mlečnih proizvoda. Slične tegobe može da izazove i netolerancija na fruktozu, koja se nalazi u voću, povrću i mnogim komercijalnim napicima. Mogući krivci su i zamene za šećer koje se često koriste u proizvodima bez šećera.
Da li gasove možete potpuno da neutrališete?
Gasove nije moguće potpuno zaustaviti, ali ih je moguće smanjiti. Jedan od načina je vođenje dnevnika ishrane, uz postepeno izbacivanje pojedinačnih namirnica kako bi se utvrdilo koje izazivaju tegobe. Tako možda neće biti potrebno da se odreknete svih zdravih namirnica bogatih vlaknima.
Vlakna uvodite u ishranu postepeno, uz dovoljno tečnosti, kako bi se digestivni sistem navikao na njihov povećan unos i kako bi se smanjila mogućnost nadimanja.
Izvor: harvardhealth.org/Zdravlje.Kurir.rs