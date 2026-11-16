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KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Kiseli kupus je izvor probiotika, vlakana, vitamina i minerala koji mogu da podrže zdravlje creva, imuniteta, srca, kostiju i mozga

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Ova fermentisana namirnica bogata je probioticima i vlaknima, a može da doprinese zdravlju creva, srca i mozga.

Kiseli kupus nije samo tradicionalna namirnica već i dobar izvor korisnih bakterija, vitamina i minerala. Ima malo kalorija, a obiluje vlaknima, zbog čega može da bude koristan dodatak svakodnevnoj ishrani.

Šta sadrži kiseli kupus?

- Kiseli kupus nastaje fermentacijom kupusa i soli. Ovaj proces omogućava razvoj korisnih bakterija, odnosno probiotika, koji doprinose zdravlju creva - kaže registrovani dijetetičar Aleksis Supan za Kliveld kliniku.

Jedna šolja (142 grama) kiselog kupusa sadrži približno:

27 kalorija

4,12 grama vlakana

1,29 grama proteina

6,08 grama ugljenih hidrata

Bogata je i vitaminima B6, C i K1, kao i gvožđem, kalijumom, manganom, bakrom i folatima.

Šest zdravstvenih koristi kiselog kupusa Poboljšava varenje

Probiotici iz kiselog kupusa doprinose ravnoteži crevne mikrobiote. Istraživanja ukazuju na to da fermentisana hrana može da podrži zdravlje crevne sluznice i smanji upalu.

Kiseli kupus sadrži vlakna i korisne bakterije nastale fermentacijom, koje doprinose zdravlju crevne mikrobiote i boljem varenju Foto: Shutterstock

Podržava imunitet

Korisne bakterije mogu da spreče rast štetnih mikroorganizama i podrže odbrambene funkcije organizma.Vitamin C i gvožđe dodatno doprinose normalnom funkcionisanju imunog sistema.

Šolja seckanog kupusa zadovoljava dnevne potrebe za vitaminom C, koji je važan antioksidans, zaslužan za usporavanje starenja organizma, odličan u lečenju jetre i jačanje imunološkog sistema.

Pomaže u kontroli telesne težine

Sa svega oko 27 kalorija po šolji i visokim sadržajem vlakana, kiseli kupus može da doprinese dužem osećaju sitosti i lakšoj kontroli apetita.

Doprinosi zdravlju srca

Vlakna mogu da pomognu u regulaciji holesterola, dok vitamin K2, prisutan u pojedinim fermentisanim proizvodima, učestvuje u metabolizmu kalcijuma.

Čuva zdravlje kostiju

Vitamin K2 aktivira proteine koji učestvuju u vezivanju kalcijuma i njegovom iskorišćavanju u kostima.

Podržava zdravlje mozga

Postoji povezanost između crevne mikrobiote i funkcija mozga. Probiotici se istražuju zbog mogućeg uticaja na stres, raspoloženje i pamćenje, ali su potrebna dodatna istraživanja.

Iako nema konkretnih istorijskih tragova, izvesno je da je kišeljenje kupusa drevna praksa karakteristična pre svega za evropske regije sa nešto oštrijim zimama Foto: Shutterstock

Koji kiseli kupus je najbolji?

Najbolji izbor je nepasterizovani kiseli kupus, jer se tokom pasterizacije zagrevanjem uništavaju žive probiotske kulture.

Zato se preporučuje kupovina proizvoda koji se čuvaju u frižideru. Obratite pažnju i na deklaraciju – idealno je da sastav sadrži samo kupus i so, bez nepotrebnih dodatih šećera i konzervansa.

Ko bi trebalo da bude oprezan?

Kiseli kupus je bezbedan za većinu ljudi, ali osobe koje uzimaju inhibitore monoaminooksidaze (MAOI), lekove koji se koriste u terapiji depresije, anksioznosti i Parkinsonove bolesti, trebalo bi da se posavetuju sa lekarom zbog mogućih interakcija.

Važno je obratiti pažnju i na natrijum. Jedna šolja kiselog kupusa može da sadrži približno 1.000 miligrama natrijuma, što je značajna količina, posebno za osobe koje moraju da ograniče unos soli.