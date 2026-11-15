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Jesen je pravo vreme da bundevu, osim za supe i pite, iskoristimo i za pripremu nečeg slatkog. Keto hleb od bundeve može da bude ukusan doručak ili popodnevna užina, a zahvaljujući bademovom brašnu i zaslađivaču umesto šećera, sadrži manje ugljenih hidrata od klasičnih slatkih hlebova i kolača.

Bundeva je dobar izvor beta-karotena, biljnog pigmenta koji organizam pretvara u vitamin A, važan za normalan vid i funkcionisanje imunskog sistema. Sadrži i vlakna, dok bademovo brašno obezbeđuje nezasićene masti, vitamin E i nešto proteina. Jaja dodatno doprinose sadržaju proteina, pa je ovaj hleb nutritivno bogatiji od mnogih poslastica pripremljenih od belog brašna i šećera.

Za njegovu pripremu potreban je pire od bundeve, koji se jednostavno dobija tako što se bundeva skuva ili ispeče, a zatim izgnječi ili usitni u blenderu.

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Pire za hleb se pravi od kuvane ili pečene bundeve, koja se zatim izgnječi ili usitni u blenderu Foto: Shutterstock

Keto hleb od bundeve

Potrebno vam je

  • 200 g bademovog brašna
    50 g zaslađivača pogodnog za pečenje
    kašika praška za pecivo
    1/2 kašičice soli
    1/2 kašičice cimeta
    225 g pirea od bundeve
    3 jaja
    po želji: orašasti plodovi, čia semenke, komadići tamne čokolade ili sušeno voće

Priprema

Zagrejte rernu na 170 stepeni i obložite kalup za hleb papirom za pečenje. U većoj posudi pomešajte sve sastojke, a na kraju dodajte orašaste plodove, semenke ili druge dodatke po želji. Sipajte smesu u pripremljen kalup i pecite 55 do 60 minuta. Kada je hleb pečen, ostavite ga u kalupu da se potpuno ohladi, pa ga tek onda izvadite i isecite.

Izvor: Chocolatecoveredkatie.com/Zdravlje.kurir.rs

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