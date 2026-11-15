Keto hleb od bundeve za doručak ili užinu: Dobar je za vid i imunitet
Jesen je pravo vreme da bundevu, osim za supe i pite, iskoristimo i za pripremu nečeg slatkog. Keto hleb od bundeve može da bude ukusan doručak ili popodnevna užina, a zahvaljujući bademovom brašnu i zaslađivaču umesto šećera, sadrži manje ugljenih hidrata od klasičnih slatkih hlebova i kolača.
Bundeva je dobar izvor beta-karotena, biljnog pigmenta koji organizam pretvara u vitamin A, važan za normalan vid i funkcionisanje imunskog sistema. Sadrži i vlakna, dok bademovo brašno obezbeđuje nezasićene masti, vitamin E i nešto proteina. Jaja dodatno doprinose sadržaju proteina, pa je ovaj hleb nutritivno bogatiji od mnogih poslastica pripremljenih od belog brašna i šećera.
Za njegovu pripremu potreban je pire od bundeve, koji se jednostavno dobija tako što se bundeva skuva ili ispeče, a zatim izgnječi ili usitni u blenderu.
Keto hleb od bundeve
Potrebno vam je
- 200 g bademovog brašna
50 g zaslađivača pogodnog za pečenje
kašika praška za pecivo
1/2 kašičice soli
1/2 kašičice cimeta
225 g pirea od bundeve
3 jaja
po želji: orašasti plodovi, čia semenke, komadići tamne čokolade ili sušeno voće
Priprema
Zagrejte rernu na 170 stepeni i obložite kalup za hleb papirom za pečenje. U većoj posudi pomešajte sve sastojke, a na kraju dodajte orašaste plodove, semenke ili druge dodatke po želji. Sipajte smesu u pripremljen kalup i pecite 55 do 60 minuta. Kada je hleb pečen, ostavite ga u kalupu da se potpuno ohladi, pa ga tek onda izvadite i isecite.
Izvor: Chocolatecoveredkatie.com/Zdravlje.kurir.rs