Bundeva je bogata beta-karotenom, koji organizam pretvara u vitamin A

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Jesen je pravo vreme da bundevu, osim za supe i pite, iskoristimo i za pripremu nečeg slatkog. Keto hleb od bundeve može da bude ukusan doručak ili popodnevna užina, a zahvaljujući bademovom brašnu i zaslađivaču umesto šećera, sadrži manje ugljenih hidrata od klasičnih slatkih hlebova i kolača.

Bundeva je dobar izvor beta-karotena, biljnog pigmenta koji organizam pretvara u vitamin A, važan za normalan vid i funkcionisanje imunskog sistema. Sadrži i vlakna, dok bademovo brašno obezbeđuje nezasićene masti, vitamin E i nešto proteina. Jaja dodatno doprinose sadržaju proteina, pa je ovaj hleb nutritivno bogatiji od mnogih poslastica pripremljenih od belog brašna i šećera.

Za njegovu pripremu potreban je pire od bundeve, koji se jednostavno dobija tako što se bundeva skuva ili ispeče, a zatim izgnječi ili usitni u blenderu.

Pire za hleb se pravi od kuvane ili pečene bundeve, koja se zatim izgnječi ili usitni u blenderu Foto: Shutterstock

Keto hleb od bundeve

Potrebno vam je

200 g bademovog brašna

50 g zaslađivača pogodnog za pečenje

kašika praška za pecivo

1/2 kašičice soli

1/2 kašičice cimeta

225 g pirea od bundeve

3 jaja

po želji: orašasti plodovi, čia semenke, komadići tamne čokolade ili sušeno voće

Priprema