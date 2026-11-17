Čorba od povrća, belog luka i limuna: Topla vitaminska podrška tokom hladnih dana
- Lagana povrtna čorba pravi se od boranije, tikvice, kukuruza, kelja i paradajza, uz beli luk i maslinovo ulje.
- Na kraju se dodaju limunov sok i sveže začinsko bilje, što joj daje osvežavajući ukus.
- Čorba predstavlja topao i hranljiv obrok bogat vitaminima, mineralima i antioksidansima, koji doprinose normalnom funkcionisanju imunskog sistema.
Jesen je idealno vreme za tople obroke koji prijaju organizmu. Ova lagana i ukusna povrtna čorba sadrži sveže povrće, začinsko bilje i malo limunovog soka, koji joj daje osvežavajući ukus. Možete je poslužiti uz malo domaćeg pesta.
Potrebno je:
- 2 kašike ekstra devičanskog maslinovog ulja
- 1 manji crni luk, sitno iseckan
- 4 velika čena belog luka, iseckana
- 2 šolje zelenih boranija, prepolovljenih
- 1 srednja tikvica, iseckana na kockice
- kukuruz šećerac
- 4 šolje povrtnog bujona
- 3 šolje seckanog kelja sa stabljikama
- 2 srednja paradajza, iseckana na kockice
- 1/2 kašičice soli
- 1/4 kašičice mlevenog bibera
- 4 kašičice limunovog soka, po potrebi i više
- 1/4 šolje svežeg začinskog bilja (bosiljak, korijander ili peršun)
Priprema
Zagrejte maslinovo ulje u većoj šerpi na srednjoj temperaturi. Dodajte crni luk i pržite oko dva minuta, dok ne omekša. Zatim dodajte beli luk i mešajte još oko 30 sekundi, dok ne zamiriše.
Ubacite boraniju, tikvicu i kukuruz šećerac, pa kuvajte još dva minuta uz mešanje. Dodajte povrtni bujon, kelj, paradajz, so i biber. Pojačajte temperaturu i sačekajte da čorba provri, a zatim smanjite vatru i kuvajte još 12–15 minuta, dok povrće ne omekša.
Sklonite šerpu sa vatre, pa umešajte limunov sok i sveže začinsko bilje.
Izvor: Miss7zdrava.24sata.hr/Zdravlje.Kurir.rs