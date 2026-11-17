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Ova lagana čorba od povrća, belog luka i limunovog soka jednostavna je za pripremu i predstavlja ukusan način da u obrok uključite raznovrsno povrće

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Jesen je idealno vreme za tople obroke koji prijaju organizmu. Ova lagana i ukusna povrtna čorba sadrži sveže povrće, začinsko bilje i malo limunovog soka, koji joj daje osvežavajući ukus. Možete je poslužiti uz malo domaćeg pesta.

Potrebno je: 2 kašike ekstra devičanskog maslinovog ulja

1 manji crni luk, sitno iseckan

4 velika čena belog luka, iseckana

2 šolje zelenih boranija, prepolovljenih

1 srednja tikvica, iseckana na kockice

kukuruz šećerac

4 šolje povrtnog bujona

3 šolje seckanog kelja sa stabljikama

2 srednja paradajza, iseckana na kockice

1/2 kašičice soli

1/4 kašičice mlevenog bibera

4 kašičice limunovog soka, po potrebi i više

1/4 šolje svežeg začinskog bilja (bosiljak, korijander ili peršun)

Čorba od povrća, belog luka i limuna sadrži vitamine, minerale i antioksidanse koji doprinose normalnom funkcionisanju imunskog sistema Foto: Shutterstock

Priprema

Zagrejte maslinovo ulje u većoj šerpi na srednjoj temperaturi. Dodajte crni luk i pržite oko dva minuta, dok ne omekša. Zatim dodajte beli luk i mešajte još oko 30 sekundi, dok ne zamiriše.

Ubacite boraniju, tikvicu i kukuruz šećerac, pa kuvajte još dva minuta uz mešanje. Dodajte povrtni bujon, kelj, paradajz, so i biber. Pojačajte temperaturu i sačekajte da čorba provri, a zatim smanjite vatru i kuvajte još 12–15 minuta, dok povrće ne omekša.