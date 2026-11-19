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Pankreas ima ključnu ulogu u varenju i regulaciji šećera u krvi, a pravilna ishrana jedan je od važnih načina da se sačuva njegovo zdravlje

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Ishrana sa manje zasićenih masti, dovoljno proteina i raznovrsnim voćem i povrćem može biti važan deo brige o zdravlju pankreasa. Posebno je značajna za osobe koje imaju pankreatitis, odnosno zapaljenje ovog organa.

Pankreas, odnosno gušterača, ima važnu ulogu u varenju hrane i regulaciji nivoa šećera u krvi. Zbog toga je važno voditi računa o njegovom zdravlju, a jedan od načina je pravilna i uravnotežena ishrana.

Iako se često govori o „detoksikaciji pankreasa“, ne postoje naučni dokazi da određene namirnice mogu da očiste ovaj organ od toksina. Ipak, izbor hrane može da pomogne u smanjenju opterećenja sistema za varenje i bude važan deo oporavka kod osoba sa zapaljenjem pankreasa.

Koje namirnice prijaju pankreasu?

Za zdravlje pankreasa preporučuje se raznovrsna ishrana koja uključuje dovoljno proteina, a ograničava unos životinjskih masti, naročito kod osoba sa pankreatitisom.

U jelovnik se mogu uključiti:

Nemasno meso – piletina i ćuretina bez kože, kao i drugi nemasni izvori proteina.

Pasulj i sočivo – sadrže biljne proteine i druge važne hranljive materije.

Bistre supe – mogu biti laganiji izbor obroka, posebno tokom oporavka, u skladu sa preporukama lekara.

Biljni napici – poput bademovog ili lanenog napitka, naročito ako su bez dodatog šećera.

Zeleno lisnato povrće – spanać je, recimo, prepun vitamina i antioksidanasa

Bobičasto voće – borovnice i trešnje takođe sadrže antioksidativna jedinjenja

Integralne žitarice – obezbeđuju složene ugljene hidrate i vlakna, mada njihov unos kod hroničnog pankreatitisa treba prilagoditi individualnim potrebama.

Ako želite nešto slatko, prednost dajte celom voću umesto slatkišima sa dodatim šećerom. To je posebno važno jer oštećenje funkcije pankreasa može da utiče i na regulaciju glukoze u krvi i poveća rizik od dijabetesa.

Kao užinu možete odabrati paradajz, krastavac, humus ili porciju svežeg voća.

Pankreasu prija ishrana zasnovana na integralnim žitaricama, bobičastom voću, biljnim napicima... Foto: Shutterstock

Koju hranu bi trebalo izbegavati kod pankreatitisa?

Kod osoba sa upalom pankreasa posebno je važno ograničiti hranu bogatu mastima, naročito ako izaziva tegobe ili pogoršava simptome.

Među namirnicama koje bi trebalo ograničiti su:

* masno crveno meso i masni mesni proizvodi

* pržena i pohovana hrana

* majonez

* puter i proizvodi sa mnogo zasićenih masti

* punomasni mlečni proizvodi

* peciva i poslastice sa mnogo dodatog šećera

* zaslađeni sokovi i gazirana pića

* industrijski visoko prerađeni proizvodi, poput čipsa i pojedinih vrsta brze hrane

Posebno je važno izbegavati trans-masti, koje se mogu naći u pojedinim industrijskim proizvodima i prženoj hrani.

Alkohol je potrebno potpuno izbegavati tokom oporavka od akutnog pankreatitisa, kao i kod hroničnog pankreatitisa. Prestanak pušenja takođe je važan jer je pušenje povezano sa većim rizikom od razvoja i napredovanja hroničnog pankreatitisa.

Samo jedan obilan i mastan obrok ili neka čašica alkohola više mogu da budu okidač za akutno zapaljenje pankreasa Foto: Shutterstock

Zašto je važna pravilna ishrana kod hroničnog pankreatitisa?

Osobe sa hroničnim pankreatitisom mogu imati smanjenu sposobnost varenja i apsorpcije hranljivih materija, što povećava rizik od neuhranjenosti i nedostatka vitamina.

Među vitaminima čiji se nedostatak može javiti nalaze se vitamini A, D, E i K, koji se rastvaraju u mastima.

Zbog toga je važno da osobe sa ovom bolešću redovno kontrolišu nutritivni status i da se o eventualnoj suplementaciji posavetuju sa lekarom. Nekada je potrebna i terapija enzimima pankreasa kako bi se poboljšalo varenje i apsorpcija hranljivih materija.

Pravila ishrane kod pankreatitisa

Ishrana kod pankreatitisa mora biti prilagođena težini bolesti, simptomima i funkciji pankreasa. Lekar ili nutricionista mogu preporučiti sledeće:

Manje i češće obroke – nekim osobama može odgovarati šest manjih obroka tokom dana umesto nekoliko obilnih.

Dovoljan unos tečnosti – redovno pijte vodu kako biste sprečili dehidrataciju.

Odgovarajući unos masti – količinu i vrstu masti treba prilagoditi stanju pankreasa i individualnim nutritivnim potrebama.

Praćenje unosa vlakana – kod pojedinih osoba sa hroničnim pankreatitisom prevelike količine vlakana mogu dodatno otežati varenje i apsorpciju hranljivih materija.

Nadoknadu vitamina po preporuci lekara – suplementi se koriste kada postoji utvrđen nedostatak ili jasna medicinska indikacija.