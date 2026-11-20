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Recept za pripremu domaćeg humusa dala nam je prof. dr Vesna Dimitrijević Srećković, koja posebno ističe nutritivnu vrednost susama, odnosno tahinija, jednog od važnih sastojaka ovog namaza

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Humus je ukusan i hranljiv namaz od leblebija koji se lako priprema, a zahvaljujući kombinaciji mahunarki, susama, maslinovog ulja, belog luka i limuna, obezbeđuje proteine, vlakna, zdrave masti, vitamine i minerale. Može se poslužiti uz integralni hleb, tost, sveže povrće ili kao dodatak različitim obrocima.

Recept za pripremu domaćeg humusa dala nam je prof. dr Vesna Dimitrijević Srećković, koja posebno ističe nutritivnu vrednost susama, odnosno tahinija, jednog od važnih sastojaka ovog namaza.

Recept za domaći humus

Potrebno je

* 250 g suvih leblebija

* 2 kašike maslinovog ulja

* 2–3 kašike mlevenog susama (tahini)

* 2 čena belog luka

* sok od jednog limuna

* so po ukusu

* malo vode ili tečnosti u kojoj su se kuvale leblebije

Mladi beli luk ili sremuš za ukrašavanje, a van sezone možete koristiti peršun

Priprema

Leblebije potopiti u vodu i ostaviti da odstoje 24 sata. Nakon toga ih kuvati oko dva sata, odnosno dok potpuno ne omekšaju. Od 250 grama suvih leblebija dobiće se približno 700–800 grama kuvanih.

Kuvane leblebije staviti u blender, dodati malo vode ili tečnosti u kojoj su se kuvale i izmiksirati dok se ne dobije ujednačena masa.

Zatim dodati maslinovo ulje, mleveni susam (tahini), sitno iseckan beli luk, limunov sok i so po ukusu. Sve dobro izmešati i ponovo izmiksirati kako bi se dobio kremast i homogen namaz.

Gotov humus ukrasiti mladim belim lukom ili sremušem.

Božićni post u Srpskoj pravoslavnoj crkvi počinje 28. novembra, a završava se na Badnji dan, 6. januara. Traje 40 dana, do Božića, 7. januara. Tokom pravoslavnog posta važno je birati obroke koji su hranljivi, ukusni i jednostavni za pripremu. Humus, namaz od leblebija, odličan je izbor jer je bogat biljnim proteinima i vlaknima, a može se jesti uz integralni hleb, tost ili sveže povrće.

Prof. dr Vesna Dimitrijević Srećković posebno izdvaja susam, koji se koristi za pripremu tahinija, zbog njegovog bogatog nutritivnog sastava Foto: Profimedia

Susam – mali sastojak bogat hranljivim materijama

Prof. dr Vesna Dimitrijević Srećković posebno izdvaja susam, koji se koristi za pripremu tahinija, zbog njegovog bogatog nutritivnog sastava.

Susam sadrži fitosterole, biljna jedinjenja čija je hemijska struktura slična holesterolu. Oni mogu da doprinesu snižavanju LDL holesterola tako što smanjuju njegovu apsorpciju u crevima.

Osim toga, susam je izvor važnih minerala, među kojima su gvožđe, kalcijum, mangan, bakar, magnezijum i selen, kao i vitamina E i vitamina B grupe, uključujući tiamin (B1), piridoksin (B6), folate i riboflavin.

Posebnu pažnju privlače i prirodna biljna jedinjenja iz susama, poput sezamina i sezamolina, koji pripadaju grupi lignana. Istraživanja ukazuju na njihova antioksidativna svojstva i mogući povoljan uticaj na metabolizam masti i zdravlje jetre.

- Sezamin je važan u zaštiti jetre od oksidativnih oštećenja, a lignan i sezamolin snižavaju holesterol i krvni pritisak - kaže prof. dr Dimitrijević Srećković.

Zahvaljujući leblebijama, susamu i maslinovom ulju, humus je dobar izbor za raznovrstan i uravnotežen jelovnik Foto: FotoFoodTeam / Foodies / Profimedia

Prema njenim rečima maslinovo ulje obezbeđuje pretežno mononezasićene masne kiseline, dok beli luk i limun doprinose ukusu i nutritivnoj raznovrsnosti ovog namaza.