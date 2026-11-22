U sezoni prehlada i respiratornih infekcija, pravilna ishrana ima važnu ulogu u očuvanju imuniteta. Ova domaća imuno čorbica kombinuje piletinu bogatu proteinima sa šargarepom, celerom, belim lukom, peršunom i limunom, koji obezbeđuju vitamine, minerale i druge korisne sastojke, otkriva na samo Instagram nalogu Danijela Pantić,master inženjer vinogradarstva i vinarstva i filolog. Topla, hranljiva i laka za pripremu, odličan je izbor kada nam prija nešto okrepljujuće, na kašiku.