Pileća imuno čorbica za hladne dane: Topao obrok pun povrća, proteina i vitamina
- Pileća imuno čorbica spaja piletinu, šargarepu, celer, beli luk i peršun u topao i hranljiv obrok za hladne dane.
- Recept je jednostavan: povrće i meso se kratko proprže, zatim kuvaju sa pirinčem i začinima, uz završni dodatak limuna i peršuna.
U sezoni prehlada i respiratornih infekcija, pravilna ishrana ima važnu ulogu u očuvanju imuniteta. Ova domaća imuno čorbica kombinuje piletinu bogatu proteinima sa šargarepom, celerom, belim lukom, peršunom i limunom, koji obezbeđuju vitamine, minerale i druge korisne sastojke, otkriva na samo Instagram nalogu Danijela Pantić,master inženjer vinogradarstva i vinarstva i filolog. Topla, hranljiva i laka za pripremu, odličan je izbor kada nam prija nešto okrepljujuće, na kašiku.
Pileća imuno čorbica
Potrebno vam je
- 250-300 g pilećeg filea
glavica crnog luka
2 čena belog luka
150 g šargarepe
100 g zeleni (bela šargarepa)
50 g celera (sitno narendan)
100 g pirinča
so, biber, kurkuma, suvi začin
kašika soka od limuna
naseckan peršunov list
Priprema
Na malo ulja propržiti crni i beli luk, šargarepu, zelen i celer. Dodati meso isečeno na kockice i pržiti dok meso ne pobeli. Sipati kašičicu mlevene crvene paprike, promešati i preliti vodom (200 ml), ostaviti da se kuva 15 minuta na srednjoj temperaturi. Dodati prethodno opran pirinač i sipati četiri čaše vode, kuvati dvadeset minuta. Pred kraj dodati navedene začine prema ukusu. Na kraju dodati naseckani peršunov list.