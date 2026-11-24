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Bundeva je bogata beta-karotenom, koji doprinosi normalnom funkcionisanju imunskog sistema i očuvanju vida, a može biti i odlična osnova za pripremu raznovrsnih jesenjih jela

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Bundeva je jedna od omiljenih jesenjih namirnica, prepoznatljiva po narandžastoj boji, blagom slatkastom ukusu i bogatom nutritivnom sastavu. Sadrži beta-karoten, koji organizam pretvara u vitamin A, važan za zdravlje očiju, kože i normalno funkcionisanje imunskog sistema.

Iako se najčešće koristi za pripremu čorbi i pečenih jela, bundeva je mnogo raznovrsnija nego što se na prvi pogled čini. Od nje se mogu napraviti i sočni čokoladni kolačići i kremasti namazi.

Evo tri jednostavna recepta sa bundevom, bez glutena, mlečnih proizvoda i dodatog šećera.

Zašto je bundeva odličan izbor za jesenji jelovnik?

Bundeva sadrži karotenoide, posebno beta-karoten, koji organizam prema potrebi pretvara u vitamin A. Ovaj vitamin važan je za normalno funkcionisanje imunskog sistema, zdravlje kože i očiju.

Sastojci za ova tri recepta su dostupni u većini prodavnica, a priprema ne zahteva posebne kulinarske veštine.

Bundeva sadrži karotenoide, posebno beta-karoten, koji organizam prema potrebi pretvara u vitamin A Foto: Shutterstock

Krem čorba od pečene bundeve

Ako postoji jelo koje savršeno opisuje jesen, onda je to mirisna, kremasta čorba od bundeve.

Ova se priprema malo drugačije od klasične: bundeva se najpre peče u rerni, čime dobija bogatiji, blago karamelizovan ukus. Sveži đumbir daje prijatnu toplinu, a kokosovo mleko čini čorbu posebno kremastom, bez dodavanja pavlake ili drugih mlečnih proizvoda.

Vreme pripreme: oko 45 minuta

Količina: 4 porcije

Potrebno je: 800 g očišćene bundeve (hokkaido ili butternut)

1 srednja glavica crnog luka

3 čena belog luka

2 kašike maslinovog ulja

1–2 cm svežeg đumbira

200 ml nezaslađenog kokosovog mleka

500–700 ml povrtnog bujona ili vode

1/2 kašičice kurkume (po želji)

so i sveže mleveni biber

2 kašike semenki bundeve za serviranje

malo limunovog soka (po želji) Priprema

Zagrejte rernu na 200 stepeni. Bundevu očistite i isecite na kocke ili manje kriške. Hokkaido bundevu možete koristiti i sa korom ako je dobro oprana. Rasporedite bundevu na pleh obložen papirom za pečenje. Dodajte crni luk isečen na četvrtine i oljuštene čenove belog luka. Prelijte maslinovim uljem i blago posolite.

Pecite 25–35 minuta, dok bundeva ne omekša, a ivice ne dobiju zlatnosmeđu boju. Pečeno povrće prebacite u šerpu. Dodajte rendani đumbir, kurkumu i 500 ml toplog povrtnog bujona.

Bundeva ima antioksidativna svojstva, pomaže u regulisanju krvnog pritiska i jačanju imuniteta Foto: Shuttershtock

Štapnim mikserom izmiksajte sastojke dok ne dobijete glatku kremastu smesu. Dodajte kokosovo mleko i, po potrebi, još bujona. Zagrevajte čorbu na tihoj vatri još 3–5 minuta. Začinite biberom, po potrebi dodajte so i nekoliko kapi limunovog soka.

Poslužite toplu, posutu blago prepečenim semenkama bundeve.

Mali savet: Za još bogatiji ukus dodajte prstohvat dimljene paprike. Ako volite pikantniju čorbu, možete dodati i malo čilija.

Nutritivne vrednosti

Procenjene nutritivne vrednosti po porciji (1/4 recepta):

Energija: približno 250 kcal

Proteini: 5 g

Masti: 21 g

Ugljeni hidrati: 15 g

Dijetetska vlakna: 3 g Zašto je ovaj recept dobar izbor?

Bundeva obezbeđuje karotenoide, dok maslinovo ulje i kokosovo mleko daju masti koje pomažu njihovoj apsorpciji. Đumbir sadrži gingerole i druga bioaktivna jedinjenja koja se istražuju zbog svojih protivupalnih i antioksidativnih svojstava.

Čokoladni kolačići sa bundevom – bez glutena i dodatog šećera

Može li čokoladni kolač biti sočan, mekan i intenzivnog ukusa, a da pritom ne sadrži klasično brašno, puter ni dodat šećer?

Može, a tajna je u jednom neočekivanom sastojku – bundevi!

Čokoladni kolačići sa bundevom odličan su izbor za ljubitelje slatkiša koji žele laganiju alternativu klasičnim poslasticama, bez glutena, putera i dodatog šećera Foto: Shutterstock

Pire od pečene bundeve daje kolačićima vlagu i mekanu teksturu, dok kakao obezbeđuje bogat čokoladni ukus. Za prirodnu slatkoću koristi se zrela banana, a bademovo brašno daje strukturu bez glutena.

Vreme pripreme: oko 40 minuta, uz prethodno pripremljen pire

Količina: 9–12 komada

Potrebno je: 200 g gustog pirea od pečene bundeve

1 velika, veoma zrela banana (oko 120 g bez kore)

2 jaja

100 g bademovog brašna

35 g kakaoa u prahu

40 g kokosovog ulja

1 kašičica ekstrakta vanile (po želji)

1/2 kašičice praška za pecivo bez glutena

prstohvat soli

1/2 kašičice cimeta (po želji)

30 g seckanih oraha (po želji) Priprema

Najpre pripremite pire od bundeve. Bundevu isecite na manje komade i pecite na 190 stepeni približno 25–35 minuta, dok ne omekša. Izmiksajte je u glatki pire i ostavite da se ohladi. Zagrejte rernu na 175 stepeni. Kvadratni kalup dimenzija približno 20 × 20 cm obložite papirom za pečenje.

U većoj činiji viljuškom dobro izgnječite bananu. Dodajte pire od bundeve, jaja, otopljeno i malo ohlađeno kokosovo ulje i vanilu. Promešajte. U drugoj činiji pomešajte bademovo brašno, kakao, prašak za pecivo, so i cimet.

Suve sastojke umešajte u mokre. Smesa treba da bude gusta i kremasta. Po želji dodajte seckane orahe. Smesu rasporedite u kalup i pecite približno 23–28 minuta. Ivice treba da budu čvrste, a sredina još blago mekana, ali ne tečna.

Ostavite kolač da se potpuno ohladi pre sečenja. Za čvršću teksturu stavite ga u frižider na sat vremena.

Pečena bundeva idealna je kao prilog, užina ili lagana večera Foto: Shutterstock

Mali savet: Nemojte predugo peći kolačiće. Njihova posebnost je upravo u mekoj, gotovo kremastoj unutrašnjosti. Ako volite izraženiji čokoladni ukus, dodajte još jednu kašičicu kakaoa.

Nutritivne vrednosti čokoladnih kolačića

Procenjene nutritivne vrednosti po komadu (1/9 recepta, bez oraha):

Energija: približno 150 kcal

Proteini: 5 g

Masti: 12 g

Ugljeni hidrati: 10 g

Dijetetska vlakna: 3 g Zašto je ovaj recept dobar izbor?

Za razliku od klasičnih čokoladnih kolača, ovaj recept ne sadrži rafinisano pšenično brašno, puter ni dodat šećer. Bundeva doprinosi sadržaju karotenoida, bademi obezbeđuju nezasićene masne kiseline i vitamin E, dok kakao sadrži polifenole. Banana daje prirodnu slatkoću.

Jesenji humus od bundeve i leblebija

Humus je tradicionalni namaz od leblebija, tahinija, limuna i belog luka. Ali, da li ste ga ikada probali sa bundevom? Dodatak pečene bundeve daje mu nežnu slatkoću, svilenkastu teksturu i prelepu zlatnonarandžastu boju.

Ovaj namaz odličan je izbor za doručak, užinu ili laganu večeru. Poslužite ga uz sveže povrće, bezglutenske krekere ili kao dodatak toplim jelima.

Humus je tradicionalni namaz od leblebija, tahinija, limuna i belog luka Foto: Shutterstock

Vreme pripreme: 15 minuta, uz prethodno pečenu bundevu

Količina: 4–6 porcija

Potrebno je: 250 g kuvanih i oceđenih leblebija

200 g pirea od pečene bundeve

2 kašike tahinija (paste od susama)

2 kašike maslinovog ulja

2 kašike sveže ceđenog limunovog soka

1–2 čena belog luka

1/2 kašičice mlevenog kumina (rimskog kima)

so po ukusu

2–4 kašike hladne vode, po potrebi

semenke bundeve i malo maslinovog ulja za serviranje Priprema

Ako nemate pripremljen pire, bundevu isecite na kocke i pecite na 200 stepeni oko 25–30 minuta, dok ne omekša. Ohladite je i izmiksajte. Leblebije iz konzerve dobro isperite pod mlazom vode i ocedite. Ako koristite suve leblebije, prethodno ih potopite i skuvajte dok potpuno ne omekšaju.

Leblebije obezbeđuju biljne proteine i dijetetska vlakna, dok tahini i maslinovo ulje doprinose unosu nezasićenih masnih kiselina Foto: Shutterstock

U blender stavite leblebije, pire od bundeve, tahini, maslinovo ulje, limunov sok, beli luk i kumin. Miksajte dok ne dobijete glatku, kremastu smesu. Postepeno dodajte hladnu vodu, kašiku po kašiku, dok ne postignete željenu teksturu.

Probajte i, po potrebi, dodajte još limunovog soka ili soli. Prebacite humus u činiju, kašikom napravite udubljenje na površini i dodajte malo maslinovog ulja. Ukrasite semenkama bundeve.

Mali savet: Za posebno kremastu teksturu koristite dobro skuvane, mekane leblebije. Ako nemate tahini, možete ga napraviti tako što ćete kratko prepečene semenke susama samleti sa malo maslinovog ulja u glatku pastu.

Nutritivne vrednosti humusa od bundeve

Procenjene nutritivne vrednosti po porciji (1/6 recepta, bez dodatnog ulja i semenki za ukrašavanje):

Energija: približno 155 kcal

Proteini: 5 g

Masti: 9 g

Ugljeni hidrati: 15 g

Dijetetska vlakna: 4 g Zašto je ovaj recept dobar izbor?