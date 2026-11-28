Na radionici koju su vodili Danijela Pantić Conić i Ljubomir Kojo, pripremali smo jela inspirisana principima ajurvede, otkrivali nove načine kombinovanja namirnica i upoznavali začine koji svakodnevnim obrocima daju posebnu aromu, ali i kako se ajurvedski principi mogu primeniti u tradicionalnoj srpskoj kuhinji

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Mirisi kumina, kurkume, đumbira i cimeta, zanimljive kombinacije namirnica, brojni korisni saveti i pozitivna energija obeležili su radionicu ajurvedske ishrane, koju su nedavno vodili dr Danijela Pantić Conić, doktor nauka iz oblasti umetnosti i medija, sertifikovani NLP kouč, komunikolog i dugogodišnje televizijsko lice i Ljubomir Kojo, učitelj Transcendentalne meditacije i specijalista za ajurvedu, pulsnu dijagnostiku i teta hiling.

Kako su i Danijela i Ljubomir veliki zaljubljenici u zdravu, a naročito ajurvedsku ishranu, ovo druženje bilo je sjajna prilika da kroz zajedničku pripremu hrane otkrijemo nove ukuse i jednostavne trikove za zdravije navike.

Ne morate menjati namirnice, već način na koji ih pripremate

Uz zanimljivu priču o drevnoj ajurvedi, pripremali smo jela od povrća, žitarica i mahunarki, upoznavali se sa načinima kombinovanja namirnica i otkrivali kakozačini, koje možda ne koristimo dovoljno često, mogu da obogate i najjednostavnije posne obroke. Zato će nam ovaj Božićni post biti idealna prilika da izađemo iz ustaljenih kulinarskih navika, isprobamo nove kombinacije i otkrijemo koliko posna trpeza može da bude maštovita.

Posebno nam je bilo interesantno otkriće da za pripremu ovih jela nisu potrebne nikakve teško dostupne ni egzotične namirnice. Bundeva, krompir, kupus, jabuke, pirinač i mahunarke već odavno imaju svoje mesto na našoj trpezi. Ipak, uz malo drugačije kombinovanje i začine koje ređe koristimo, ove dobro poznate namirnice dobijaju sasvim novu aromu, a tradicionalna srpska kuhinja otvara prostor za zanimljive, raznovrsne i ukusne posne obroke.

– Bundeva, krompir, kupus, jabuke i mahunarke već imaju svoje mesto na srpskoj trpezi. Zato mnoga jela sa radionice lako nalaze mesto na posnom jelovniku, u danima kada se koristi ulje. Gusta čorba od povrća, dinstani kupus s jabukom i pirinač sa crvenim sočivom mogu se pripremiti od namirnica koje lako nalazimo kod nas. U našoj kuhinji dobro poznajemo lovor, biber i alevu papriku. Ajurvedski recepti sa radionice proširuju taj izbor kuminom, kurkumom, đumbirom i kardamomom. U ajurvedskoj tradiciji začini se biraju i prema tome kako se uklapaju u obrok. Đumbir se tradicionalno koristi kao začin koji blago zagreva, a kumin se dodaje mahunarkama, uz ideju da obrok bude prijatniji za varenje – kaže dr Danijela Pantić.

Priprema čatnija – aromatičnog ajurvedskog dodatka koji se služi u maloj količini, na početku obroka ili uz glavno jelo kao podsticaj varenju Foto: Miloš Dišković

Topao, blago začinjen potaž ili činija kremastog kičarija, objašnjava nam Danijela, lepo prijaju kad zahladi i kada poželimo miran, zasitan obrok.

- Na radionici smo tu vezu najbolje videli u tanjiru. Hokaido bundevu i krompir spremili smo s lovorom i cimetom, a uz pirinač i sočivo poslužili kašičicu čatnija od jabuka. Obe kombinacije mogu da se ponove kod kuće i lako uklope u nedeljni posni ručak.

Radionicu smo započeli kratkim upitnikom koji nam je pripremio Ljubomir Kojo, a koji nam je pomogao da otkrijemo koja doša preovlađuje kod svakoga od nas. Ovo nam je bilo posebno zanimljivo, jer smo kroz odgovore saznali nešto novo o sebi i upoznali se sa jednim od osnovnih principa ajurvedske tradicije. Potom smo pripremali dva različita menija, a radionicu završili onim najlepšim – zajedničkim ručkom i degustacijom jela koja smo sami pripremili.

Ljubomir Kojo nam je približio principe ajurvede, njenu filozofiju i način na koji drevna znanja o zdravlju i ishrani možemo da unesemo u svakodnevni život. Foto: Miloš Dišković

Hokaido bundeva s krompirom

Blaga slatkoća bundeve lepo se slaže s toplim mirisom cimeta, lovora i karanfilića.

Sastojci

300 g očišćene domaće hokaido bundeve, 200 g krompira, 4 kašike maslinovog ulja, 4 lista lovora, 4 karanfilića, ¼ kašičice cimeta, ½–1 kašičica bibera, ljuta paprika i so po ukusu.

Priprema

Krompir isecite na krupnije, a bundevu na sitnije kocke. Kratko zagrejte začine na ulju, dodajte krompir i dinstajte uz mešanje. Po potrebi dolijte malo vode. Kad krompir napola omekša, dodajte bundevu i posolite. Dinstajte dok viljuška lako ne prođe kroz oba povrća. Pre serviranja izvadite lovor i karanfiliće.

Obrok salata po principima ajurvede

Slatki kukuruz, blago gorki radič i kiselkast preliv daju salati različite ukuse u istom zalogaju.

Sastojci

250 g zamrznutog kukuruza šećerca, šaka maslina, 1 veća crvena paprika, šaka radiča ili rukole, 1 manji paradajz ili 5–6 čeri paradajza, 1 kašika maslinovog ulja, malo umeboši sirćeta ili limun i so po ukusu, 1 veza peršuna i ljuta paprika po ukusu.

Priprema

Kukuruz pripremite prema uputstvu na pakovanju, ocedite i ohladite. Papriku i paradajz isecite na kockice, masline na kolutove, a radič ili rukolu usitnite. Sve pomešajte s kukuruzom i začinite maslinovim uljem i umeboši sirćetom ili limunom i solju. Na kraju umešajte sitno seckani peršun i ljutu papriku.

Slatki kukuruz, blago gorki radič i kiselkast preliv daju salati različite ukuse u istom zalogaju Foto: Privatna arhiva

Napitak od kruške i jabuke

Kruška daje prirodnu slatkoću, a nakisela jabuka i prstohvat cimeta osvežavaju ukus.

Sastojci

4 kruške (sorta koja nije viljamovka), 4 slatke ili nakisele jabuke, 1 l vode, cimet ili drugi začini po ukusu, med ili drugi zaslađivač po želji.

Priprema

Voće operite, oljuštite, očistite i isecite. Stavite ga u posudu za kuvanje ArtMix aparata, dodajte vodu i kuvajte 6–7 minuta od početka kuvanja, odnosno dok voće ne omekša. Dodajte cimet, po želji zasladite i izblendajte do željene teksture.

Kičari s crvenim sočivom

Kičari je gusto jelo od pirinča i mahunarki. U ovoj verziji crveno sočivo se kuva s pirinčem, pa oba sastojka zajedno daju kremastu teksturu.

Sastojci

½ šolje pirinča, ½ šolje crvenog sočiva, 6 šolja vode, 1 kašičica soli, 4 kašičice kokosovog ulja, po ½ kašičice kumina, kurkume i đumbira.

Priprema

U ključalu posoljenu vodu dodajte pirinač i sočivo. Kad ponovo provri, promešajte i kuvajte poklopljeno na tihoj vatri dok pirinač i sočivo sasvim ne omekšaju. U manjoj šerpi kratko zagrejte začine na kokosovom ulju, pa ih umešajte u kičari. Gotovo jelo treba da bude gusto i kremasto. Po želji ga kratko zapecite da se uhvati korica.

Uz priču o drevnoj ajurvedi, pripremali smo jela od povrća, žitarica i mahunarki i otkrivali kako začini mogu da obogate svakodnevne obroke Foto: Miloš Dišković

Potaž od povrća

Zamrznuta mešavina povrća skraćuje pripremu, a kurkuma i beli luk daju potažu prepoznatljivu aromu.

Sastojci

1 l vode, 1 pakovanje zamrznutog povrća za čorbu ili rusku salatu (oko 500 g), 2 kašike mešavine sušenog povrća i začina, kurkuma, biber, beli luk i so po ukusu, 2 kašike maslinovog ulja.

Priprema

U posudu za kuvanje sipajte vodu, dodajte povrće i suvu mešavinu. Posle prvih 5 minuta kuvanja dodajte kurkumu, biber i beli luk. Nastavite da kuvate dok povrće potpuno ne omekša, prema uputstvu na pakovanju. Pred kraj dodajte so i ulje, pa izblendajte dok potaž ne postane gladak.

U veseloj atmosferi, uz mirise začina i nova kulinarska otkrića, pripremali smo ukusna posna jela Foto: Miloš Dišković

Crveno sočivo sa začinima i pirinač na pari

Crveno sočivo se raskuva u gust sos koji se služi preko pirinča ili uz njega.

Sastojci

1 šolja suvog crvenog sočiva, 6 šolja vode, malo mlevenog korijandera, kumina i đumbira, so sa začinima po ukusu. Za prilog predlažemo 250 g suvog pirinča.

Priprema

Sočivo kuvajte u vodi sa začinima dok se zrna ne raspadnu i tečnost ne zgusne toliko da obloži poleđinu kašike. Ako tečnost ispari pre nego što sočivo omekša, dolijte malo vrele vode. Pirinač skuvajte zasebno na pari, prema uputstvu za posudu koju koristite.

Dinstani crveni kupus s jabukom

Rendana jabuka dodaje kupusu slatko-kiselkast ukus. Umešajte je pred kraj da zadrži malo teksture.

Sastojci

1 manja glavica crvenog kupusa (oko 800 g), 1 jabuka, oko 2 kašike maslinovog ulja, 1 list lovora, mleveni đumbir i so po ukusu.

Priprema

Kupus sitno isecite i dinstajte na maslinovom ulju, dolivajući pomalo vode dok ne omekša. Dodajte so, đumbir i lovor. Pred kraj narendajte jabuku direktno u kupus i kratko prodinstajte. Jelo je gotovo kada kupus sasvim omekša, a jabuka se sjedini s njim. Izvadite lovor pre serviranja.

Ajurvedska ishrana prilagođava izbor, pripremu i kombinovanje namirnica telesnoj konstituciji (došama: vata, pita i kafa), snazi varenja (agni) i godišnjem dobu. Hrana se posmatra kao svakodnevna podrška zdravlju, vitalnosti i uspostavljanju telesne ravnoteže.

Dinstani crveni kupus s jabukom – spoj blage slatkoće jabuke, aromatičnih začina i bogatog ukusa kupusa, idealan za posnu trpezu Foto: Privatna arhiva

Čatni od jabuka

Čatni je začinjeni dodatak koji se može poslužiti na početku ili uz glavno jelo. U ajurvedskoj tradiciji služi se u maloj količini kao podsticaj varenju. Za voćne varijante mogu se koristiti jabuke ili banane.

Sastojci

200 g narendanih kiselih jabuka, 2 kašike kokosovog ulja, 100 g šećera, po 1 kašičica cimeta, đumbira, mlevenog kumina, sambar masale (tradicionalna indijska mešavina začina) i kurkume, ¼ kašičice kardamona, ljuta paprika i biber po ukusu.

Priprema

Na kokosovom ulju kratko zagrejte začine, dodajte narendane jabuke i promešajte. Dodajte šećer i kuvajte na umerenoj vatri uz stalno mešanje dok se čatni ne zgusne kao džem. Kad kašika ostavi vidljiv trag na dnu šerpe, sklonite s vatre. Poslužite po kašičicu uz pirinač, sočivo ili povrće.

Čatni je začinjeni dodatak koji se može poslužiti na početku ili uz glavno jelo Foto: Privatna arhiva

Griz alva s voćnim džemom

Blago prepržen griz daje alvi aromu, a tanak sloj voćnog džema dodaje kiselkastu notu.

Sastojci

200 g griza, 5 supenih kašika smeđeg šećera, 4 supene kašike kokosovog putera, 500 ml ključale vode, voćni džem za premaz.

Priprema

Pomešajte griz, šećer i kokosov puter, pa pržite uz mešanje dok smesa ne postane svetlosmeđa. Sklonite s vatre i pažljivo, postepeno dolijte ključalu vodu uz mešanje. Vratite na vatru i kuvajte još oko 3 minuta, dok se smesa ne zgusne. Utisnite je kašikom u plitak kalup, poravnajte i premažite džemom. Kad se alva prohladi i stegne, isecite je na komade.

Zahvalni na trudu, kreativnosti i ljubavi s kojom je svako jelo pripremljeno. Foto: Miloš Dišković

U prijatnoj atmosferi, uz smeh i razgovor, na kraju smo zajedno i sa zahvalnošću, probali sve što smo pripremili. Prostorijom se širio miris začina, a svaki zalogaj donosio je neki novi ukus i otkrivao koliko poznate namirnice mogu da nas iznenade kada im pristupimo na drugačiji način.

Bila je to zaista mnogo više od kulinarske radionice – spoj novih znanja, lepih mirisa, druženja i dobre energije. Iskustvo koje nas je podsetilo da se uživanje u hrani ne krije samo u onome što jedemo već i u načinu na koji je pripremamo i delimo s drugima.

Mirisale su naše đakonije ušuškanim dedinjskim krajem do duboko u noć, a nepca su još dugo uživala u njihovim neobičnim kombinacijama.