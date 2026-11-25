Dovoljan unos vlakana i tečnosti pomaže u sprečavanju zatvora i naprezanja, koji mogu pogoršati simptome hemoroida

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Ishrana igra važnu ulogu u ublažavanju simptoma i sprečavanju zatvora. Saznajte šta treba češće stavljati na tanjir i koja hrana i pića mogu pogoršati problem.

Hemoroidi su čest problem koji može izazvati bol, svrab, peckanje i krvarenje. Iako na njihov razvoj utiču različiti faktori, ishrana igra važnu ulogu u ublažavanju simptoma. Adekvatan unos vlakana i tečnosti može pomoći u sprečavanju zatvora i olakšati pražnjenje creva, dok određene prehrambene navike mogu dodatno pogoršati simptome.

Hemoroidi se javljaju kada vene u anusu i kraju debelog creva oteknu i uvećaju se. Simptomi se često pogoršavaju zatvorom i naprezanjem tokom pražnjenja creva, jer tvrda stolica vrši dodatni pritisak na hemoroidalne vene.

Zato je jedan od najvažnijih koraka u ublažavanju simptoma prilagođavanje ishrane, prvenstveno povećanjem unosa vlakana i tečnosti.

Vlakna pomažu u održavanju redovne probave i sprečavaju zatvor. Dele se na rastvorljiva i nerastvorljiva: rastvorljiva vlakna u kontaktu sa vodom formiraju supstancu sličnu gelu koja omekšava stolicu, dok nerastvorljiva vlakna povećavaju njenu zapreminu i podstiču kretanje kroz digestivni sistem.

Preporučuje se unos oko 25 do 30 grama vlakana dnevno, a količinu treba postepeno povećavati kako bi se izbeglo nadimanje i gasovi. Važno je piti dovoljno vode, jer vlakna ne mogu efikasno delovati bez odgovarajuće količine tečnosti.

Hemoroidi su čest problem koji može izazvati bol, svrab, peckanje i krvarenje Foto: Shutterstock

Koju hranu jesti za hemoroide? Mahunarke i orašasti plodovi

Pasulj, sočivo, leblebije i grašak odlični su izvori vlakana. Na primer, pola šolje kuvanog pasulja može da sadrži između sedam i deset grama vlakana. Dodajte ih u supe, čorbe i salate. Bademi, pekan orasi i edamame takođe su dobar izbor.

Cela zrna

Zamenite beli hleb, testenine i peciva verzijama od celog zrna. Ovsena kaša, ječam, smeđi pirinač, heljda i kinoa takođe su dobar izbor. Ovsene pahuljice sadrže rastvorljiva vlakna, koja pomažu u omekšavanju stolice, dok proizvodi od celog zrna obezbeđuju i nerastvorljiva vlakna.

Voće i povrće

Jabuke, kruške, šljive, bobičasto voće, brokoli, kelj, prokelj i grašak obezbeđuju vlakna i druge korisne hranljive materije. Kad god je moguće, jedite voće i povrće sa korom, jer se deo vlakana nalazi upravo u njoj. Suve smokve, kajsije i urme takođe mogu doprineti njihovom unosu.

Koja hrana i pića mogu pogoršati hemoroide?

Ne postoji univerzalna lista namirnica koju bi svi oboleli od hemoroida trebalo da izbegavaju. Međutim, neke prehrambene navike mogu doprineti zatvoru, dehidrataciji ili češćoj i tečnoj stolici, što može dodatno iritirati hemoroide.

Beli hleb i industrijski prerađena hrana

Beli hleb, peciva od rafinisanog brašna, krekeri, čips i gotova industrijska jela često sadrže malo vlakana. Ako čine veliki deo vaše ishrane, mogu doprineti zatvoru i tvrdoj stolici. Češće birajte integralni hleb, ovsene pahuljice, mahunarke i sveže voće.

Beli hleb, peciva od rafinisanog brašna, krekeri, čips i gotova industrijska jela često sadrže malo vlakana Foto: Shutterstock

Meso i mesni proizvodi

Meso ima malo vlakana, a prerađeno meso poput kobasica, slanine, salama i viršli često sadrži mnogo soli i masti. Pokušajte da ih zamenite mahunarkama, ribom, jajima ili posnom piletinom i ćuretinom, uz dosta povrća.

Velike količine mlečnih proizvoda

Kod nekih ljudi velike količine mlečnih proizvoda, posebno sira, mogu doprineti zatvoru. Osobe koje ne podnose laktozu mogu imati nadimanje, gasove ili dijareju. Ako primetite da vam određeni proizvodi smetaju, pokušajte da smanjite njihov unos.

Pržena i masna hrana

Pomfrit, pržena piletina i druga masna hrana mogu biti teški za varenje i često sadrže puno soli. Kod nekih ljudi mogu usporiti varenje i doprineti zatvoru. Birajte pečenu ili kuvanu hranu, ribu, piletinu i povrće.

Slatkiši i deserti

Torte, kolačići, bombone, sladoled i zaslađene žitarice uglavnom imaju malo vlakana. Ako ih često jedete umesto voća i druge hrane bogate vlaknima, može vam biti teško da održavate redovnu stolicu. Kada poželite nešto slatko, umesto toga izaberite jabuke, kruške, kivi, pomorandže ili bobičasto voće.

Začinjena hrana

Ljute papričice sadrže kapsaicin, koji kod nekih ljudi može iritirati sistem za varenje i izazvati češću ili ređu stolicu. Ako primetite da začinjena hrana pogoršava vaše simptome, ograničite njen unos.

Ljute papričice i začini kod nekih ljudi mogu iritirati sistem za varenje i izazvati češću ili ređu stolicu, što može dodatno pogoršati tegobe sa hemoroidima Foto: Shutterstock

Alkohol

Alkohol može doprineti dehidrataciji, a nedovoljan unos tečnosti povećava rizik od tvrde stolice i zatvora. Tokom pogoršanja simptoma preporučljivo je smanjiti ili izbegavati alkohol i redovno piti vodu.

Previše kofeina

Kafa i druga pića sa kofeinom možda neće pogoršati hemoroide kod svih, ali kod nekih ljudi mogu izazvati češće pražnjenje creva ili mekšu stolicu. Ako primetite ove probleme, pokušajte da smanjite unos kofeina i pijete više vode.

Koje druge navike mogu pomoći?

Pored prilagođavanja ishrane, važno je usvojiti i nekoliko svakodnevnih navika:

Budite fizički aktivni: Dugotrajno sedenje može doprineti problemima sa hemoroidima. Ustanite i prošetajte svakog sata.

Dugotrajno sedenje može doprineti problemima sa hemoroidima. Ustanite i prošetajte svakog sata. Ne odlažite odlazak u toalet: Odlaganje pražnjenja creva može dovesti do tvrđe stolice.

Odlaganje pražnjenja creva može dovesti do tvrđe stolice. Izbegavajte naprezanje: Ne sedite dugo na toaletu i nemojte se prekomerno naprezati.

Ne sedite dugo na toaletu i nemojte se prekomerno naprezati. Obratite pažnju na higijenu: Nakon pražnjenja creva nežno očistite analno područje vodom ili mekim, neparfimisanim maramicama.

Nakon pražnjenja creva nežno očistite analno područje vodom ili mekim, neparfimisanim maramicama. Razmislite o suplementima sa vlaknima: Ako ne unosite dovoljno vlakana ishranom, suplementi poput psilijuma mogu vam pomoći, uz dovoljan unos tečnosti.

Vlakna omekšavaju stolicu, olakšavaju pražnjenje creva i pomažu u sprečavanju zatvora koji može pogoršati hemoroide Foto: Shutterstock