Ekstra devičansko maslinovo ulje bogato je nezasićenim mastima i antioksidansima, a nutricionisti ga izdvajaju kao dobar izbor za svakodnevnu pripremu hrane i očuvanje zdravlja srca

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Kada kuvamo, skoro uvek koristimo neku vrstu masnoće. Ona sprečava da se hrana lepi za tiganj, daje jelima bolji ukus i pomaže telu da apsorbuje određene vitamine. Postoji mnogo izbora, od maslinovog, ulja avokada i kokosovog ulja do putera i masti. Svaka od ovih masnoća ima drugačiji ukus i uticaj na zdravlje, ali četiri nutricionista složila su se da se jedno ulje posebno ističe.

Sastav ulja

Prilikom izbora ulja za kuvanje važno je obratiti pažnju na vrste masti koje sadrži, ali i na to kako podnosi visoke temperature.

- Više volim ulja koja sadrže mnogo zdravih, a malo zasićenih masti - kaže nutricionistkinja Sapna Peruvenba.

Zdrave nezasićene masti mogu pomoći u snižavanju lošeg holesterola i doprineti zdravlju srca. S druge strane, prekomeran unos zasićenih masti može povećati rizik od srčanih oboljenja. Kokosovo i palmino ulje, kao i puter, bogati su njima.

Posebno je važno izbegavati trans masti jer one povećavaju nivo lošeg holesterola, a smanjuju nivo dobrog holesterola.

Zdrave nezasićene masti mogu pomoći u snižavanju lošeg holesterola i doprineti zdravlju srca. Foto: Shutterstock

Otpornost na visoke temperature

Prilikom izbora ulja važno je znati i na kojoj temperaturi počinje da dimi. Kada se ulje previše zagreje, počinje da se razlaže, što može dovesti do stvaranja štetnih jedinjenja. Zato nutricionista Sem Šlajger preporučuje ulja koja dobro podnose toplotu i stabilna su tokom pripreme hrane.

Metod obrade i skladištenja

Nutricionista Džejmi Adams daje prednost uljima koja su što manje obrađena.

- Tražim ulja koja su minimalno obrađena, po mogućstvu hladno ceđena ili ekstra devičanska, jer ona zadržavaju više korisnih antioksidanasa i hranljivih materija - kaže Adams.

Važno je i kako čuvamo ulje. Nutricionistkinja Šila Paterson preporučuje čuvanje ulja u tamnim staklenim bocama, na hladnom i tamnom mestu, kako bi se njegov kvalitet što duže održao.

Koje je ulje najbolji izbor?

Sva četiri nutricionista otkrila su da redovno koriste maslinovo ulje u kuvanju.

- Maslinovo ulje je moj prvi izbor u kuhinji, posebno ekstra devičansko - kaže Adams.

Maslinovo ulje bogato je zdravim mastima i antioksidansima koji mogu pomoći u smanjenju upale i očuvanju zdravlja srca. Brojne studije povezuju njegovu konzumaciju sa manjim rizikom od srčanih oboljenja, a može imati i blagotvoran uticaj na zdravlje mozga i metabolizam.

Pored brojnih zdravstvenih prednosti, ekstra devičansko maslinovo ulje ima bogat ukus i može se koristiti u pripremi različitih jela Foto: Shutterstock

Možete li pržiti u maslinovom ulju?

- Iako neka ulja bolje podnose visoke temperature, i obično i ekstra devičansko maslinovo ulje pogodni su za većinu svakodnevnih metoda kuvanja. „Smatram da je kvalitetno maslinovo ulje bezbedno za većinu jela u tiganju, sve dok ne počne da dimi ili se ne zagreva na veoma visokoj temperaturi tokom dužeg vremena - objašnjava Šlajger.

Od salata do pečenja

Pored brojnih zdravstvenih prednosti, ekstra devičansko maslinovo ulje ima bogat ukus i može se koristiti u pripremi različitih jela. Dobro se slaže sa salatama, povrćem, testeninama i mahunarkama, a može se koristiti čak i za pripremu nekih deserata.

- Obožavam njegovu svestranost. Jednako je ukusno u salati kao i za dinstanje povrća ili pečenje ribe - kaže Adams.