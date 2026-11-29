Posne pljeskavice od leblebija: Recept nutricioniste za bolju probavu i stabilniji šećer u krvi
- Posne pljeskavice od leblebija nude biljne proteine i vlakna, pa pomažu boljoj probavi i stabilnijem šećeru u krvi.
- Recept nutricionistkinje Tijane Mladenović koristi crveni i beli luk, peršun, kumin, kurkumu i integralno brašno.
- Pljeskavice se oblikuju od smese leblebija i začina, pa peku četiri do pet minuta sa obe strane.
Tokom božićnog posta mahunarke su odličan izbor jer obezbeđuju biljne proteine i dugo nas drže sitim. Ako vam je ponestalo ideja za posni ručak, isprobajte pljeskavice od leblebija po receptu nutricionistkinje Tijane Mladenović, koje možete da poslužite uz svežu salatu ili grilovano povrće.
Leblebije su bogate proteinima i vlaknima koja doprinose dobroj probavi i postepenom porastu šećera u krvi nakon obroka. Sadrže i gvožđe, magnezijum i folate, a dodatak maslinovog ulja, belog luka, peršuna i kurkume obogaćuje ovaj obrok nezasićenim mastima i antioksidansima.
Posne pljeskavice od leblebija
Potrebno vam je
- 400 g kuvanih leblebija (ako koristite leblebije iz konzerve, isperite ih i ocedite)
glavica crvenog luka
čen belog luka
1/2 veze peršuna
kafena kašičica kumina
kafena kašičica kurkume
1/2 kafene kašičice slatke mlevene ili čili paprike
2 supene kašike integralnog brašna po izboru
supena kašika maslinovog ulja
kafena kašičica himalajske soli
kafena kašičica bibera
Priprema
U blenderu, secku ili multipraktiku pomešajte oceđene leblebije, crveni i beli luk, peršun, brašno, ulje i začine. Blendajte dok ne dobijete homogenu smesu, a zatim rukama oblikujte četiri pljeskavice. Pecite ih na gril tiganju na srednjoj temperaturi ili u rerni, po četiri do pet minuta sa obe strane, dok ne dobiju zlatnu boju.
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