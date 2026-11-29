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Tokom božićnog posta mahunarke su odličan izbor jer obezbeđuju biljne proteine i dugo nas drže sitim. Ako vam je ponestalo ideja za posni ručak, isprobajte pljeskavice od leblebija po receptu nutricionistkinje Tijane Mladenović, koje možete da poslužite uz svežu salatu ili grilovano povrće.

Leblebije su bogate proteinima i vlaknima koja doprinose dobroj probavi i postepenom porastu šećera u krvi nakon obroka. Sadrže i gvožđe, magnezijum i folate, a dodatak maslinovog ulja, belog luka, peršuna i kurkume obogaćuje ovaj obrok nezasićenim mastima i antioksidansima.

Posne pljeskavice od leblebija

Potrebno vam je

400 g kuvanih leblebija (ako koristite leblebije iz konzerve, isperite ih i ocedite)

glavica crvenog luka

čen belog luka

1/2 veze peršuna

kafena kašičica kumina

kafena kašičica kurkume

1/2 kafene kašičice slatke mlevene ili čili paprike

2 supene kašike integralnog brašna po izboru

supena kašika maslinovog ulja

kafena kašičica himalajske soli

kafena kašičica bibera

Leblebije su dobar biljni izvor gvožđa, magnezijuma i folata Foto: Profimedia

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