DRŽITE DIJETU A KILOGRAMI NE SPADAJU: Ovih 7 grešaka ne daju vam da smršate

Prva stvar koja vam pada na pamet kada govorimo o mršavljenju jeste izbacivanje kalorija iz dnevnih obroka i držanje stroge dijete.

Iako je ovo delimično tačno, mnogi od nas prave greške u tom procesu. Nije baš najjasnije šta treba jesti, šta treba izbegavati i koliko treba jesti. Tako su nastali brojni mitovi vezani za dijetu u koje većina nas veruje, a koji nas u stvari udaljavaju od postavljenih ciljeva vezanih za gubitak kilograma. Nutricionisti navode sedam najčešćih koji stoje na putu vašim dobrim namerama.

Lagan doručak za početak dana

Mršav prvi obrok u toku dana može da uspori metabolizam i izazove određene hormonalne promene koje ugrožavaju proces mršavljenja. Ako ne ispunite svoje potrebe za hranljivim materijama nakon duge pauze od osam do devet sati, može se desiti da za sledeći obrok pojedete više i budete gladniji.

Pored toga što nam daju neophodnu energiju, namirnice koje unosimo za doručak kao što su mleko, ovas, koštunjavo i sveže voće predstavljaju odličan izvor važnih hranljivih materija kao što su kalcijum, gvožđe, proteini i vlakna. Organizmu su potrebne ove osnovne hranljive materije da bi mogao da sagoreva kalorije i obavlja različite probavne i eliminatorne funkcije. Ako propustite svoju dozu hranljivih materija za doručak, teško ćete ih nadoknaditi tokom dana. Jednom rečju, uz bogat doručak se lakše poštuje ishrana u kojoj se kontrolišu kalorije tokom dana.

foto: Profimedia

Ne verujete u značaj užine

Da biste brzo smršali, važno je da vam metabolizam bude u funkciji tokom celog dana. Zato treba da jedete često (male porcije) na svaka tri do četiri sata tokom dana. Idealno bi bilo da užinate između doručka i ručka, i to činiju voća ili salate, a onda opet između ručka i večere, i to malo koštunjavog voća, svežeg povrća s umakom od humusa ili ražanog hleba sa puterom od kikirikija ili badema, predlaže Šilpa Arora, makrobiotičar-nutricionista. Ona takođe objašnjava da duge pauze između obroka mogu da izazovu skok nivoa šećera u krvi, što dovodi do poremećaja u organizmu i jačeg osećaja gladi.

Jedete premalo, a vežbate previše

Suština mršavljenja leži u balansu i postojanosti. Ako drastično smanjite kalorije, a izložite se intenzivnom vežbanju, samo ćete usporiti metabolizam i tempo mršavljenja. Može se dogoditi da vaš apetit ne može da se prilagodi novoj restriktivnoj dijeti, a nagli prelazak na visok stepen fizičke aktivnosti može da optereti vaš organizam, što otežava druge svakodnevne procese koji su neophodni za mršavljenje i održavanje zdravlja. Pronađite balans između broja kalorija koje unosite i broja kalorija koje treba da potrošite. Vaš plan vežbanja treba da se zasniva na ovim brojkama. Uvođenje malih promena u svakodnevni način života je sve što je potrebno da smršate i zadržite smanjenu telesnu težinu.

foto: Shutterstock

Unosite samo jednu grupu namirnica

Vašem organizmu je potrebna balansirana ishrana da bi mogao da funkcioniše. Važno je ne gladovati i organizmu obezbediti osnovnu količinu proteina, vlakana i masti. Najgore što možete da uradite svom telu jeste da ga lišite osnovnih grupa namirnica – uključujući ugljene hidrate i masti – jer su vam sve one potrebne čak i kod mršavljenja. Izbor bezglutenske ili vegetarijanske ishrane bez nekog posebnog razloga može više da škodi nego da koristi. Držite se osnova balansirane ishrane i osnovnih namirnica, ali vodite računa o količinama.

Ne primenjujete kontrolu porcija

Možete da se prebacite sa belog hleba na hleb sa žitaricama od celog zrna, sa rafinisanog ulja na maslinovo ulje i sa prženih grickalica na koštunjavo voće, ali poenta je i da primenjujete kontrolu porcija. To što su varijante na koje ste prešli zdravije od onih prethodnih ne znači da te namirnice možete da unosite u neograničenim količinama. U suštini, ograničavanje kalorija ne znači odustajanje od osnovnih namirnica nego ograničavanje porcija.

Jedete samo namirnice sa malo kalorija

Dijeta za mršavljenje ne znači da možete da jedete samo namirnice koje imaju malo kalorija. Vaši obroci treba da se sastoje od onih namirnica koje vas duže drže sitim, kao što su voće i žitarice od celog zrna bogate vlaknima i one koje daju osećaj sitosti kao što su ovas i jaja. Na taj način nećete osećati da se nečega lišavate niti ćete imati potrebu da se prejedate.

foto: Shutter

Jedete rano, a odlazite na spavanje kasno

Najčešći savet kod mršavljenja jeste da večerate pre sedam sati uveče. Veliki problem je u tome da tako jedete rano, a na spavanje odlazite kasno. Zato vaš organizam prirodno ogladni do ponoći i tada je teško odupreti se iskušenju, što može potpuno da pokvari dnevni plan ishrane. Čak i ako nekako uspete da savladate poriv za hranom, ujutro se može dogoditi da pojedete više za doručak da biste zadovoljili organizam i tako ulazite u začarani krug. Zato ili idite na spavanje rano ili večerajte malo kasnije. Ako jedete kasno, vodite računa o tome da večera ima najmanje kalorija od svih glavnih obroka u toku dana.