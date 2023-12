5 RAZLOGA ZAŠTO JE DOBRO JESTI MED ZIMI: Jača imunitet, snižava pritisak, reguliše rad srca

Priča o stvaranju meda je većini dobro poznata. Znamo da je to prirodni proizvod pčela koji je značajan kao hrana jer sadrži šećere, ali i druge hranljive materije koje su nam potrebne.

Iako konzumiranje meda ne poznaje godišnje doba, najčešće se jede zimi, uz čaj, a mnogi ga koriste za jačanje imuniteta.

Jedna kašika meda sadrži oko 60 kalorija i približno 17 grama ugljenih hidrata. foto: Shutterstock Med je zapravo pun šećera, pa ga treba konzumirati umereno. Međutim, zdravije je od rafinisanih šećera koji se nalaze u slatkim pićima i slatkišima. To je zato što je med bogat biljnim jedinjenjima koja promovišu zdravlje.

Neka istraživanja ukazuju na to da med u umerenim količinama može da smanji rizik od dijabetesa i srčanih bolesti, a poznato je da je dobar za creva. U nastavku saznajte detaljnije zašto bi trebalo da uključite med u svoj svakodnevni život.

Bogat je antioksidansima

Med (minimalno prerađen) sadrži važna i zdrava biljna jedinjenja i antioksidanse poput flavonoida i fenolne kiseline, piše portal „Healthline“. Antioksidansi su poželjni jer mogu da spreče prerano starenje, bolesti srca i dijabetes tipa 2. Mnoge zdravstvene prednosti meda dolaze upravo zbog antioksidanata.

foto: Shutterstock

Zdraviji je od „običnog“ šećera

Iako je bogat šećerom, antioksidansi u medu štite nas od metaboličkog sindroma i štetnog dejstva rafinisanog šećera. Istraživači su otkrili da med može povećati nivoe adiponektina, hormona koji smanjuje upalu i poboljšava regulaciju šećera u krvi.

Međutim, treba napomenuti da za ove prednosti treba birati između proverenih proizvođača, onih koji nisu razređeni. Sve u svemu, med može biti dobra alternativa slatkišima, ali ne preterujte.

Može da poboljša zdravlje srca

Umereno konzumiranje meda može sprečiti bolesti srca. Istraživanja ukazuju na to da med može sniziti krvni pritisak, poboljšati nivo masti, regulisati rad srca – sve to doprinosi zdravlju ovog važnog organa. Osim toga, ova namirnica najčešće sadrži propolis, a upravo propolis može da poboljša nivo holesterola i triglicerida. Međutim, ova oblast je nedovoljno istražena, ali sve ukazuje na to da vam kašičica meda sa čajem, ili nečim drugim, ne može škoditi.

Može da smiri kašalj

Mnogi sirupi protiv kašlja sadrže upravo med, ali možda ne bi bilo loše da konzumirate med za prevenciju prehlade, ali i tokom virusa. Nauka je potvrdila da je med blagotvorna namirnica koja može da ubrza oporavak od prehlade (uz konzumaciju toplih napitaka) i da dobro utiče na infekcije gornjih disajnih puteva. Osim toga, tvrdi se da med deluje umirujuće i poboljšava kvalitet sna, pa je sada pravo vreme da vidite njegove prednosti.

Možete ga konzumirati i kao dozu nečeg slatkog, ali nemojte preterivati, držite se jedne supene kašike dnevno.

Lako ga je uključiti u svakodnevni život

Pored svih ovih prednosti, odlična stvar kod meda je to što se lako dodaje u jela i pića. Umesto šećera birajte med, a ovom prirodnom hranom možete zasladiti razne napitke od voćnih čajeva, pa do kafe. Možete ga konzumirati i kao dozu slatkog, ali nemojte preterati, držite jedne supene kašike dnevno.

Izvor: Healthline/ Kurir.rs