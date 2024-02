Kardiolog savetuje da u kafu dodate ovaj sastojak: Ima antiinflamatorno dejstvo i opušta krvne sudove

Ispijanje jedne do dve šoljice kafe dnevno povezano je sa manjim rizikom od srčanih bolesti i srčane insuficijencije, navodi se a portalu Johns Hopkins Medicine. A ovaj dodatni sastojak daje joj još više pozitivih efekata. U pitanju je kakao.

Kakao ima antiinflamatorno dejstvo i opušta krvne sudove

Kafa ima svoje prednosti za zdravlje srca, ali dodavanje kakaa može poboljšati te prednosti.

- Kao u zrnu kafe, kakao prah takođe sadrži flavanole, koji imaju antiinflamatorno dejstvo, opuštaju krvne sudove i poboljšavaju kontrolu šećera u krvi - kaže dr Niki Bart, kardiolog i specijalista za srčanu insuficijenciju i transplantaciju srca na Institutu za istraživanje srca Victor Chang.

Kakao prah takođe sadrži flavanole, koji imaju antiinflamatorno dejstvo foto: Shutterstock

Međutim, imajte na umu: kakao i čokolada nisu ista stvar. Kakao prah ima manje zasićenih masti i šećera (sve dok je nezaslađen).

Flavanoli hemijska jedinjenja koja se nalaze u biljkama koje su deo porodice antioksidanata zvanih flanavoidi.

- Pokazano je da flavanoli smanjuju upalu i poboljšavaju protok krvi, što može pozitivno uticati na zdravlje srca opuštajući krvne sudove, snižavajući tako krvni pritisak - objašnjava Kolete Miko, dijetetičar nutricionista.

U studiji iz januara 2022. u Evropskom dnevniku za preventivnu kardiologiju (European Journal of Preventive Cardiology) istraživači su otkrili da do tri šoljice kafe dnevno mogu smanjiti rizik od smrti osobe zbog srčanih bolesti i moždanog udara.

Imajte na umu: kakao i čokolada nisu ista stvar foto: Shutterstock

Ne preterujte sa količinama kakao i kafe

Doktorka Bart upozorava da to ne znači da treba da počnete da pijete kafu tokom celog dana.

- Prednosti koje doživljavate imaju efekat koji zavisi od doze, a čini se da je jedna do tri šoljice optimalna količina prema nedavnim studijama. Ispijanje kafe u većim količinama bi ipak moglo da vam nanese štetu - objašnjava ona.

Ispijanje kafe je takođe povezano sa smanjenjem rizika od moždanog udara, prema nalazima u studiji iz novembra 2021. u PLOS Medicine. U velikoj, višegodišnjoj studiji više od 365.000 odraslih učesnika pratilo je svoju potrošnju kafe i čaja počevši od 2006. U praćenju iz 2020. istraživači su otkrili 32 posto manji rizik od moždanog udara za one koji su rekli da su pili dve do tri šoljice kafe ili dve do tri šoljice čaja svakog dana u poređenju sa ljudima koji nisu pili nijedno piće.

Preskočite dodavanje šećera, pavlake za kafu ili mleka jer to može povećati broj kalorija i učiniti kafu manje zdravom foto: Shutterstock

Da bi vaša kafa sa kakaoom bila još zdravija važno je da:

Ne preterujte sa količinom kakaa. Dodajte do dve kašičice kakao praha u svoju jutarnju kafu

Dodajte do dve kašičice kakao praha u svoju jutarnju kafu Preskočite dodavanje šećera, pavlake za kafu ili mleka jer to može povećati broj kalorija i učiniti kafu manje zdravom. „Šećer, veštački sirupi i zaslađivači su često pro-upalni, poništavajući prednosti same kafe. Za maksimalnu korist, preskočite ove dodatke" - napominje dr Bart.

jer to može povećati broj kalorija i učiniti kafu manje zdravom. „Šećer, veštački sirupi i zaslađivači su često pro-upalni, poništavajući prednosti same kafe. Za maksimalnu korist, preskočite ove dodatke" - napominje dr Bart. Ako želite bogatiji ukus kafe, dodajte začine u kafu poput cimeta ili muškatnog oraščića

Potrudite se da uvek kupujete organski kakao i proverite na etiketi da nema dodataka poput šećera ili zaslađivača.

Prenela: O.M.

(izvor: wellandgood.com/kurir.rs)