Indijski orah je zdrav i ukusan, ali ne valja ako preterate: Evo koliko oraščića dnevno smete da pojedete

Bogati proteinima, zdravim mastima i antioksidansima kao što su polifenoli, indijski orasi nude niz značajnih zdravstvenih prednosti.

Predstavljamo vam neke od prednosti konzumiranja ovih oraha:

Za bolje raspoloženje

Indijski orah sadrži veoma važnu amino kiselinu triptofan koja je zadužena za regulaciju raspoloženja, popravljanje ponašanja i poboljšnja kvaliteta sna. Ukoliko konzumirate redovno indijski orah osećaćete se rasterećeni od stresa, bez anksioznosti i depresije.

Za bolji vid

Indijski orah je prepun antioksidanta zeaksantina koji se absorbuje u očima i daje im bolju zaštitu od štetnih UV zraka. Takođe, obezbeđuje i zaštitu od mišićnih oštećenja tipičnih za starenje.

Za jači imunitet

U ovom periodu kada vladaju grip i prehlada, indijski orah može da bude vaš saveznik u jačanju imuniteta. Ima antiseptička i antibakterijska svojstva i zato se savetuje njegovo uzimanje kod prehlade i gripa.

Za zdravo srce

Za srce su posebno važne palmitoleinska i oleinska kiselina kojima ovi orasi obiluju. One smanjuju loš LDL holesterol i povećavaju nivo dobrog holesterola HDL. Time smanjuju rizik od šloga, infarkta i smanjuju šanse od razvoja bolesti koronarne arterije. Dobar je za prevenciju zgrušavanja krvi i embolije, a jačaju i nervni sistem.

Prirodni afrodizijak

U kombinaciji sa medom i crnim vinom, indijski orah postaje moćan afrodizijak. Deluje vrlo stimulativno i utiče na bolje raspoloženje kod oba partnera. Takođe, poboljšava protok krvi kroz ceo organizam. U mnogim plemenima u Latinskoj Americi indijski oraščić se primenjivao za jačanje potencije, te se u istu svrhu koristi i dan danas.

Ono što indijski orah izdvaja od badema, orah, lešnika, brazilskog oraha je to što je indijski orah zapravo seme, a ne plod. Ovo seme raste kao izdanak iz kešu jabuke. Kešu jabuka je sočna i slatka, veličine veće kruške koja se koristi kao sirovina za dobijanje veoma cenjenog soka. Ovaj sok je i do pet puta bogatiji vitaminom C od pomorandžinog soka.