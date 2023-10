DA LI PREVIŠE VITAMINA C MOŽE DA ŠTETI? Evo koje su preporučene doze za muškarce i žene

Vitamin C je esencijalni nutrijent koji se najčešće može naći u različitom voću i povrću. Važan je za održavanje zdravog imunološkog sistema, ključan je za zarastanje rana, održava kosti jakima i poboljšava funkciju mozga. Postoje naravno i dodaci vitamina C, a najčešće se uzimaju jer se veruje da mogu da pomognu u prevenciji prehlade. Međutim, neki dodaci ishrani sadrže izuzetno velike količine vitamina, što može izazvati neželjene neželjene efekte.

Pošto ga telo ne skladišti niti proizvodi samo, važno je svakodnevno konzumirati hranu bogatu vitaminom C. Čak i u velikim dozama, nije poznato da je vitamin C toksičan ili da izaziva ozbiljne štetne efekte.

Loše varenje je najčešći nežejeni efekat

Ako konzumirate suplemente koji sadrže više od 2.000 miligrama vitamina C, onda možete imati loše varenje, najčešće dijareju i mučninu, piše magazin Healthline. Dakle, ako imate problema sa varenjem zbog uzimanja previše vitamina C, odaberite suplement sa manjom dozom ili ga potpuno eliminišite.

Važno je napomenuti da se ovi neželjeni efekti javljaju zbog uzimanja visokih doza vitamina C kroz suplemente, a ne hranu.

Previše vitamina C može potencijalno povećati rizik od razvoja kamena u bubregu foto: Profimedia

Prekomerni unos vitamina C može dovesti do preopterećenja gvožđem

Ljudi koji imaju stanja koja povećavaju rizik od nakupljanja gvožđa u telu, kao što je hemohromatoza, treba da budu oprezni sa suplementima vitamina C. U ovom slučaju, prekomerni unos vitamina C može dovesti do preopterećenja gvožđem, što može izazvati ozbiljna oštećenja srca, jetre, pankreasa, štitne žlezde i centralnog nervnog sistema. Međutim, malo je verovatno da će doći do preopterećenja gvožđem ako nemate hemohromatozu, ali može doći do preopterećenja gvožđem ako ga konzumirate u obliku suplemenata.

Može da se formira kamen u bubregu

Vaše telo izlučuje višak vitamina C kao oksalat, odnosno otpadni proizvod. Oksalat obično napušta telo mokraćom, ali u nekim okolnostima može da se veže za minerale i formira kristale koji mogu dovesti do stvaranja kamena u bubregu.

Previše vitamina C može potencijalno povećati količinu oksalata u urinu, povećavajući rizik od razvoja kamena u bubregu. U jednoj studiji, kada su odrasli uzimali dodatak vitamina C od 1.000 mg dva puta dnevno tokom šest dana, količina oksalata koje su izlučili povećala se za 20%.

Visok unos vitamina povezan je i sa razvojem kamena u bubregu, posebno ako konzumirate više od 2.000 mg dnevno. Slučajevi zatajenja bubrega su takođe prijavljeni kod ljudi koji su uzimali više od 2.000 mg dnevno. Međutim, to je izuzetno retko, posebno kod inače zdravih ljudi, piše Healthline.

Preporučena dnevna doza vitamina C prema Pravilniku o dodacima ishrani je 60 mg foto: Profimedia

Koliko vitamina C je previše?

Magazin Healthline navodi da kako biste dobili maksimalan dnevni unos viramina C, morali biste da pojedete 25 narandži ili 14 crvenih paprika. Međutim, rizici od predoziranja vitaminom C su veći kada ljudi uzimaju suplemente.

Ako odlučite da uzimate suplement vitamina C, najbolje je da izaberete onaj koji ne sadrži više od 100% vaših dnevnih potreba. Preporučena dnevna doza vitamina C prema Pravilniku o dodacima ishrani je 60 mg, dok je maksimalni dozvoljeni dnevni unos 350 mg.

Prema američkom Nacionalnom institutu za zdravlje, preporučena dnevna doza vitamina C je 75 mg za žene i 90 mg za muškarce.

(kurir.rs/miss7zdrava.24sata.hr/healthline)