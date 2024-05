Šta jesti da bi vam zglobovi bili zdraviji? Nutricionista otkriva precizan spisak namirnica

Sama izbalansirana zdrava ishrana nije dovoljna, već uz nju ide i redovna fizička aktivnost, a po savetu lekara i određena terapija. Kada brinete o svome telu, to se oseća, zglobovi će vam biti zahvalni i imaće pun opseg kretanja bez bolova.

- Postoji dosta namirnica koje možete koristiti za bolje zdravlje zglobova - kaže Jasna Vujičić, viši dijetetičar- nutricionista i otkriva listu najboljih:

Višnje, borovnice, kupine, šipak

Tamno crveno i plavo-ljubičasto voće poput navedenih dobijaju svoju boju od prirodnih fitohemikalija koje se zovu antocijanini.

Nekoliko istraživanja je pokazalo da sveže višnje i njihov sok mogu da obuzdaju upalna stanja foto: Profimedia

Druga istraživanja su našla i vezu svežih višanja i manju pojavu gihta kod pacijenata. Borovnice, kupine i šipak su takođe bogate fitohemikalijama i odlične su za smanjenje upalnih procesa.

Namirnice bogate vitaminom C: crvena paprika, citrusi, kivi, ananas Obratite pažnju: namerno nisam napisala samo vitamin C, jer biste pomislili da je onaj u tabletama najbolji. Ne. Cilj je da ga uz ostale fitohemikalije jedete iz prirodnih izvora. Crvene paprike su prepune vitamina C i isto kao i u citrusima, kiviju i ostalom voću lako se i postepeno resorbuje. Vitamin C deluje tako i što pomaže telu da napravi kolagen, koji je deo hrskavice, tetiva i ligamenata koji štite vaše zglobove.

Riba bogata omega 3 masnim kiselinama: Losos, pastrmka, pa i girice Obično kada čujete omega 3 možda losos nije prva asocijacija, ali je svakako nutritivno jedna od najboljih. Naravno u obzir dolaze i druge vrste ribe bogate omega 3, jer je ona ključ za obuzdavanje upala zglobova o kojima pričamo. Riba uz omegu telu obezbeđuje i kalcijum i vitamin D koji su bitni za bolje zdravlje kostiju.

Ako više volite uzmite pastrmku, riba je svakako malo zastupljena u ishrani, a sa pastrmkom nema greške. Ukusna, zdrava i lako se priprema. Ako ste u radnji našli smrznute girice možete ih brzo pripremiti na papiru za pečenje u rerni, dakle bez prženja u ulju - savetuje Jasna Vujičić. Jasna Vujičić, viši dijetetičar-nutricionista foto: Privatna Arhiva

Interalne žitarice: Ražani hleb, ovsena kaša, ječam, kinoa

Cela zrna poput hleba od ražanog i integralnog brašna i ovsene kaše pozitivno utiču na smanjenje upalnih procesa. Rafinisane žitarice, kao što je belo brašno, imaju suprotan efekat. Saberite dva i dva i odlučite da sve ono najukusnije u pekari (od belog brašna) – zaobiđete. Ovsenu kašu je vrlo lako skuvati za doručak (nije ona instant iz kesice) i ona se propisuje i u mnogim drugim slučajevima u okviru zdravih dijeta. Takođe upotrebljavajte i integralni pirinač, kinou i druge žitarice.

Protivupalni začini: Kurkuma, đumbir i cimet

Kurkuma je glavna namirnica u indijskoj hrani. Bogat je hemikalijom koja se zove kurkumin. Jedno istraživanje je pokazalo da ekstrakt kurkumina deluje kao ibuprofen na ublažavanje bolova u kolenima.

Ako niste navikli da direktno koristite kurkumu, koristite kari u prahu; kurkuma je ono što daje karakterističnu narandžastu boju. Cimet i đumbir su još dva začina koja imaju antiinflamatorna svojstva.

foto: Shutterstock

Orasi, lešnici, bademi i leneno seme

Orašasti plodovi su bogati sa više hranljivih materija koje sprečavaju upale, uključujući omega-3 masne kiseline. Imajte na umu da iako su orašasti plodovi (jezgrasto voće) dobri za vas, oni su takođe veoma kalorični, pa se ograničite na najviše šaku dnevno.

Laneno seme koristite isključivo mleveno, jer ako je u zrnu – ono takvo prolazi kroz organizam i ne apsorbuju se njegove hranjive materije. Preporučujem ga u kombinaciji sa jogurtom, grčkim jogurtom ili kiselim mlekom, dakle umešajte 1 kašičicu dnevno i popijte. Kiselomlečni proizvodi su zbog obilja kalcijuma u kombinaciji sa lanom, ali i samostalno, odlični za zglobove i kosti.

Tamno zeleno lisnato povrće: Kelj, brokoli, zelje, spanać

Kelj i drugo tamnozeleno lisnato povrće bogato je hranljivim materijama koje su blagotvorne za zdravlje zglobova, uključujući antioksidante beta-karoten i vitamin C. Neki od njih, uključujući kelj i zelje, takođe su odličan izvor kalcijuma, koji pomaže da vaše kosti budu jake. Magnezijuma ima još u spanaću. Brokoli je možda najprimenjiviji, jer se brzo priprema i ide uz mnoga zdrava i ukusna jela, a cene ga i osobe na dijetama.

Tamnozeleno lisnato povrće bogato je hranljivim materijama koje su blagotvorne za zdravlje zglobova foto: Profimedia

Leguminoze: Sočivo i pasulj

Pasulj i sočivo su poznati po svojim zdravstvenim prednostima. Oni su odličan izvor proteina, vlakana i esencijalnih minerala. Takođe imaju antioksidativna i antiinflamatorna svojstva. Pasulj, sočivo, leblebije su sjajni izvori antocijanina – tog magičnog flavonoida koji smanjuje upale.

Beli luk, crni luk, crveni luk

Beli luk, crni luk, crveni luk baš kao i gore navedeni začini imaju antiinflamatorna svojstva. Razna istraživanja su dokazala da ovo korenasto povrće može biti korisno u lečenju simptoma artritisa i drugih bolova u zglobovima. Dakle ako se do sada bežali od luka, nemojte više. Uključite ovo povrće u vaš jelovnik i zglobovi će biti kao podmazani.

Izvor: Nadijeti.com/Zdravlje.Kurir.rs