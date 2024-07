Smuti od šljiva s lavandom: Ovo je fantastičan detoks i savršen letnji doručak

Smuti od šljiva koji je odličan letni detoks za vaš organizam, a evo kako se sprema...

Potrebno je

200 g šljiva (bez koštica)

3 kašike vode

2 kašike nektara od jabuke

kašičica lavande

250 ml bademovog mleka

Priprema

U lončiću pomešajte vodu, nektar od jabuke i lavandu pa zagrejte na laganoj vatri do vrenja. Zatim kuvajte minut do dva (to možete uraditi i unapred pa držati u frižideru kako bi ukus lavande bio intenzivniji). Kad se malo ohladi, iscedite, pa pomešajte s bademovim mlekom. Sipajte u blender, pa dodajte iseckane očišćene šljive. Sve izmiksajte i smuti je gotov.