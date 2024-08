TLC dijeta za kontrolu lošeg holesterola: Nije važan samo izbog namirnica već i promena životnog stila

Kada je ishrana upitanju, naglasak se stavlja na voće, povrće, integralne žitarice, nemasno meso i ribu, a savetuje izbegavanje zasićenih i trans-masti. Takođe, savetuje se i 30 minuta aktivnosti svakog dana.

Ne više od 2 jaja nedeljno Ova dijeta predlaže da jedete što je moguće manje zasićenih i trans-masti i smanjite potrošnju crvenog mesa i hranu koja sadrži holesterol. Na primer, predlaže da se ne konzumira više od dva jaja nedeljno.

- Prikladna je za sve, a promene u načinu ishrane mogu biti lakše ako se odnose na celu porodicu - rekla je Šarlot Prat, nutricionista i zamenik šefa ogranka u odeljenju za kardiovaskularne nauke u Nacionalnom zdravstvenom institutu (NHI).

TLC dijeta savetuje da jedete više voća i povrća, žitarica od celog zrna i maslinovog ulja foto: Shutterstock

Šta je dozvoljeno od namirnica na TLC dijeti?

Kao i mnogi planovi ishrane koji su usmereni na zdravlje srca, TLC dijeta ograničava količine natrijum i preporučuje zamenu hrane sa visokim sadržajem zasićenih masti opcijama sa niskim sadržajem masti. Neke od namirnica koje se preporučluju u planu ishrane su:

voće i povrće

pasulj i sočivo

žitarice od celog zrna

orašaste plodove

nemasni ili nemasni mlečni proizvodi

riba, živina i malo nemasnog mesa

nezasićene masti (bilja ulja poput maslinovog)

- Jedna stvar koju ljudi ne razumeju je da što više jedete nešto, kao što je šećer, više ćete žudeti za tim. Dakle, što češće jedete voće i povrće ili proizvode od celog zrna, to će više žudeti za njima - kaže Linda Van Horn, profesorka epidemiologije i šefica odeljenja za ishranu u preventivnoj medicini na Medicinskom fakultetu Feinberg Univerziteta Northvestern.

Važno je izbegavati slatku hrana poput peciva foto: Shutterstock

Koju hranu bi trebalo izbegavati na TLC dijeti?

Ovaj plan ishrane predlaže izbegavanje hrane sa visokim sadržajem natrijuma, šećera, trans masti i zasićenih masti.

Namirnice koje ne treba jesti u TLC planu obroka uključuju:

alkohol

masno crveno meso

punomasni mlečni proizvodi poput putera, kajmaka, sladoleda i visokomasnih sireva

prerađeno meso poput delikatesnog mesa, viršle i kobasica

slatka hrana poput slatkiša i peciva

Da li vam TLC plan pomaže da izgubite težinu?

TLC daje predloge šta da jedu i takođe pruža pomoć onima koji žele da izgube težinu nudeći menije sa izborom hrane koji ukupno sadrže 1.200 ili 1.600 kalorija dnevno.

Ako je vaš primarni cilj gubitak težine, TLC dijeta najverovatnije nije za vas. Studije koje su upoređivale TLC sa drugim planovima ishrane otkrile su da su ljudi izgubili manje kilograma na ovom načinu ishane.

foto: Shutterstock

I zdravi ljudi moraju shvatit značaj ishrane

- Dobra stvar je što ova dijeta ukazuje na to da ono što jedete može uticati na nivo holesterola u krvi. Čak i zdravi ljudi koji pokušavaju da ostanu zdravi moraju to da shvate - kaže dr Dipak Bhat, profesor kardiovaskularne medicine na "Icahn School of Medicine na Mount Sinai".

Međutim, doktor Brat je dodao da je za ljude sa veoma visokim holesterolom, efekat koji promena u ishrani obezneđuje veoma je ograničena i da je u tom slučaju neophodno uključivnje lekova po preporuci lekara.

TLC dijeta predlaže ljudima da pokušaju da smanje ili eliminišu crveno meso, a to je dobar potez ne samo za smanjenje kardiovaskularnog rizika, već i za smanjenje rizika od raka, kaže dr Bhat.

- Podržavam ishranu koja je u potpunosti zasnovana na biljnoj hrani. Ali ako su vaše lične preferencije takve da ne možete da živite na vegetarijanskoj ishranom, onda je riba verovatno najzdravija - dodao je on.

Preporučuje se i trčanje ili makar hodanje 30 minuta dnevno foto: Shutterstock

Ne zanemarujte fizičku aktivnost

Povećanje fizičke aktivnosti je još jedan ključni deo TLC programa. Nedostatak fizičke aktivnosti je glavni faktor rizika za srčana oboljenja.

Redovna fizička aktivnost i smanjenje sedentarnog ponašanja mogu pomoći u kontroli težine i na taj način pomoći u smanjenju LDL holesterola. Takođe može pomoći u povećanju HDL holesterola (dobar holesterol) i smanjenju triglicerida, poboljšanju kondicije srca i pluća i smanjenju visokog krvnog pritiska.

Pored toga, može smanjiti rizik od razvoja dijabetesa ili, ako je već prisutan, smanjiti potrebu za insulinom, navodi se na sajtu Nacionalne zdravstvene službe.

- To ne mora biti 30 minuta na traci za trčanje. Može biti dovoljno i brzo hodanje da se oznojite - kaže dr Bhat.

Među nedostacima TLC-a je količina ugljenih hidrata u poređenju sa povrćem i proteinima, kaže Bhatt. U vreme kada je dijeta osmišljena, vodio se rat protiv masti i mnogi su mislili da se masne kalorije mogu zameniti ugljenim hidratima, objašnjava on. Bezmasna hrana sa visokim sadržajem ugljenih hidrata često ostavlja ljude gladnima i unose više kalorija, dodaje on.

Važno za one sa genetskom sklonošču ka visokom holesterolu Ukoliko imate predispozicije za genetski holesterol ili je već utvrđeno da imate problem sa njegovim povišenim vrednostima, važno je da razgovarate sa svojim lekarom o najboljem načinu ishrane za vas i koracima koje možete preduzeti da smanjite holesterol. Ono što je najvažnije je da se odlučite za način ishrane bogatim hranljivim materijalima koji možete dugotrajno praktikovati.

Prenela: O.M.

(izvor: Today.com/Zdravlje.Kurir.rs)