Da biste povećali unos vitamina C i obogatili svoju ishranu raznovrsnim nutrijentima, uključite ovih 10 namirnica koje su bogate ovim esencijalnim vitaminom.

Pola šolje iseckanih čili papričica sadrži 107,8 mg vitamina C.

Šolja iseckane crvene paprike sadrži skoro tri puta više vitamina C od pomorandže – 190 mg.

Crvena paprika je bogata vitaminom C, beta-karotenom i likopenom, koji jačaju imunitet , štite telo od bolesti i poboljšavaju zdravlje očiju. Takođe, sadrži vlakna koja pomažu varenju i podržava zdravlje kože i srca.

Šolja iseckane zelene paprike sadrži manje vitamina C od crvene, ali sa 120 mg to je i dalje 200% preporučene dnevne doze.

Zelena paprika je odličan izvor vitamina C i vlakana, što je čini korisnom za zdravlje creva . Nutricionista savetuje da je redovno uključivanje u ishranu može poboljšati probavu i podržati zdravlje imunološkog sistema.

Jedna šolja kela pruža 80,4 mg vitamina C, što je duplo više od preporučene dnevne doze, kao i značajne količine vitamina A i K.

Brokoli sadrži 132 mg vitamina C, uz deo vlakana za samo 30 kalorija po porciji.

Brokoli je prava "super hrana" zbog visokog sadržaja vitamina C, vlakana i antioksidanata. Pored toga, pomaže u detoksikaciji organizma, jačanju imunološkog sistema i smanjenju upala. Takođe, istraživanja pokazuju da može doprineti zdravlju srca . A jedna istraživanja pokazuju da brokoli može imati anti-kancerogena svojstva.

Šolja jagoda sadrži 84,7 mg vitamina C, plus korisne doze folata i drugih jedinjenja koja promovišu zdravlje srca.

Jagode su bogate vitaminom C , antioksidansima i imaju antiinflamatorna svojstva. Pomažu u jačanju imuniteta, zdravlju kože i smanjenju holesterola.

Bilo da ga pečete, kuvate na pari ili gnječite, jedna mala glavica karfiola sadrži 127,7 mg vitamina C, uz 5 grama vlakana i 5 grama proteina.

Karfiol je bogat vlaknima, vitaminima C i K, kao i antioksidansima. Pomaže u poboljšanju varenja, jačanju imuniteta, smanjenju zapaljenja, a takođe može doprineti zdravlju srca.

Ovi mali kupusi bogati su fitonutrijentima i vlaknima koji sprečavaju rak, a takođe sadrže 74,8 mg vitamina C. Ako vas odbija njihov gorak ukus, ispečeni će imati prirodnu slatkoću.

Prokelj je bogat folatima, vitaminima C, K i B6, koji podržavaju protok krvi, ovulaciju i imunitet. Pomaže u detoksikaciji , smanjuje upale, ima nizak glikemijski indeks i ne utiče na insulin. Takođe je odličan antioksidans.

Pored 78,9 mg vitamina C, ananas sadrži bromelain, digestivni enzim koji pomaže u razgradnji hrane i smanjenju nadimanja. Bromelain takođe deluje kao prirodno protivupalno sredstvo.

Jedna porcija kivija (oko 2 ploda) sadrži 137,2 mg vitamina C. Ovo voće je bogato i kalijumom i bakrom.

Vitamin C ima mnoge doborbiti za organizam, od podrške imunološkom sistemu do održavanja zdravlja kože, kostiju i krvnih sudova. Ali da li ste sigurni da dobijate dovoljno vitamina C?