Vitamini A i C, koji se mogu naći u namirnicama kao što je mladi luk, imaju jaka antioksidantna svojstva. To znači da pomenuti vitamini mogu da spreče oštećenja ćelijskog tkiva izazvanih delovanjem slobodnih radikala. Ishrana bogata namirnicama sa visokim nivoom antioksidanata, pre svega voća i povrća, povezuje se sa smanjenim rizikom od srčanih oboljenja. Vitamin C, takođe, može da pomogne u snižavanju visokog krvnog pritiska što, zauzvrat, može da smanji rizik od srčanih oboljenja.

Samo jedna stabljika mladog luka sadrži oko 20 mikrograma vitamina K i 1,6 mg vitamina C. Kada su u pitanju potrebe žena za pomenutim vitaminima, stabljika mladog luka sadrži 22 odsto od preporučene dnevne doze vitamina K i 2,1 odsto preporučene dnevne doze vitamina C. Kod muškaraca, to iznosi 16 procenata od preporučene doze vitamina K i skoro 2 procenta vitamina C. Oba vitamina od ključnog su značaja za rast, razvoj i održavanje jačine i zdravlja kostiju. Ako vaša ishrana ne sadrži dovoljne količine ovih vitamina, povećava se verovatnoća od razvoja osteoporoze i većeg procenta lomljivosti kostiju.