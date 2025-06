Pun je moćnih antioksidanata poput miristicina, eugenola, izoeugenola i safrola. Oni pomažu u borbi protiv slobodnih radikala, koji mogu dovesti do nastanka i/ili progresije raznih bolesti kao što su rak, upala, starenje, imunosupresija, dijabetes, Alchajmerova i Parkinsonova bolest.

Antioksidativna i antimikrobna aktivnost muškatnog oraha može pomoći u sprečavanju ili usporavanju napretka ovih zdravstvenih problema povezanih sa oksidativnim stresom , prema istraživanju objavljenom u časopisu „ Journal of Genetic Engineering and Biotechnology“ .

Jedna od prednosti muškatnog oraščića je ta što može pomoći u poboljšanju raspoloženja. Muškatni oraščić može pomoći u suočavanju sa depresijom, koju karakterišu promene raspoloženja, melanholija i nedostatak interesovanja za okolinu. To može biti zbog njegovog značajnog antidepresivnog dejstva, prema studiji objavljenoj u časopisu " Avicenna Journal Of Phytomedicine ".

Povećan seksualni nagon je jedna od prednosti muškatnog oraščića. Iako ne postoje studije na ljudima, studija, objavljena u časopisu BMC Complementary And Alternative Medicine , pokazala je da davanje ekstrakta muškatnog oraščića i karanfilića mužjacima miševa poboljšava njihovo seksualno ponašanje.

Jedna od prednosti muškatnog oraščića je to što može da podrži zdravlje kože . Posebno je dobar za ljude sa kožom sklonom aknama ili ožiljcima, zahvaljujući svojim antibakterijskim, antiinflamatornim i piling svojstvima. Koristite muškatni oraščić za kožu tako što ćete ga staviti u maske za lice.

Može pomoći u održavanju zdravlja srca poboljšanjem cirkulacije krvi i snižavanjem krvnog pritiska i nivoa holesterola . Tokom studije objavljene u časopisu International " Journal Of Biomedical Science ", istraživači su otkrili da uzimanje suplemenata muškatnog oraščića smanjuje faktore rizika od srčanih oboljenja, uključujući visok nivo holesterola.

Jedna od prednosti muškatnog oraščića je to što može da podrži zdravlje kože

- Zbog svoje zagrevajuće prirode, pomaže u pokretanju sporog varenja i smanjenju zadržavanja vode, što su uobičajene prepreke u mršavljenju. Međutim, koristite muškatni oraščić za mršavljenje umereno, jer previše ovog začina može dovesti do neželjenih efekata - navodi dr Čauhan.

Konzumiranje više od 5 grama (oko 1–1,5 kašičica) može dovesti do psihoaktivnih efekata zbog jedinjenja koje se zove miristicin, a simptomi mogu uključivati halucinacije, euforiju ili konfuziju i vrtoglavicu.

Da biste uživali u blagodetima muškatnog oraščića, ne morate ga konzumirati u velikim dozama. To može iritirati sluzokožu želuca, što dovodi do mučnine, povraćanja i grčeva u stomaku.

Prekomerna konzumacija može stimulisati srce i izazvati palpitacije ili nepravilan rad srca. Neki ljudi mogu iskusiti suva usta, crvenilo lica i topli, peckajući osećaj.

Visoke doze muškatnog oraščića, posebno duže vreme, mogu opteretiti jetru, što potencijalno može dovesti do oštećenja jetre ili pogoršanja postojećih stanja jetre.