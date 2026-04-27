Ne trebaju nam podaci da bismo znali da smo pod stresom — ali postoje bezbrojne studije i ankete koje to potvrđuju. Na primer, najnoviji izveštaj Censis-Eudaimon otkrio je da se čak 31,8% ljudi oseća na ivici iscrpljenosti zbog stresa na poslu.

Nije iznenađenje što su društvene mreže preplavljene savetima i „lekovima“ za borbu protiv stresa, poput različitih dijeta za njegovo smanjenje. Dok neki od tih saveta spadaju u domen mitova, drugi imaju realno uporište u nauci.

Trenutno najpopularniji trend jeste recept za viralno piće koje navodno snižava nivo kortizola, obnavlja energiju, ublažava napetost i pomaže u balansiranju hormona. Uz privlačan naziv – „koktel kortizola“ – postavlja se pitanje: da li zaista deluje? Pogledajmo detaljnije.

Šta je kortizol?

Kortizol je hormon koji proizvode nadbubrežne žlezde kao odgovor na stres. U normalnim okolnostima, on je važan saveznik organizma: učestvuje u regulaciji metabolizma, upalnih procesa i nivoa šećera u krvi, kao i u održavanju cirkadijalnog ritma.

Kortizol je neophodan za opstanak, zbog čega cilj nikada nije njegovo potpuno uklanjanje. Međutim, problem nastaje kada ga ima previše. Hronično povišen nivo kortizola sprečava telo da se vrati u stanje ravnoteže (homeostaze), što znači da organizam ostaje u konstantnom stanju stresa. Faktori poput nedostatka sna i loše ishrane dodatno pogoršavaju situaciju.

Kortizol je hormon koji proizvode nadbubrežne žlezde kao odgovor na stres

Recept za „koktel kortizola“

* 200 ml kokosove vode

* Sok od ½ limuna

* 50 ml soka od pomorandže

* 1 kašičica magnezijuma u prahu

* ¼ kašičice fine soli

* Gazirana voda po ukusu

Zašto ovaj napitak privlači pažnju?

Svaki sastojak ovog napitka odabran je zbog potencijalnih zdravstvenih benefita: so, magnezijum, limun i pomorandža već su poznati kao korisni za organizam. U kombinaciji, oni obezbeđuju elektrolite poput natrijuma i kalijuma, kao i prirodne šećere koji mogu doprineti bržem oporavku energije.

Kokosova voda dodatno doprinosi hidrataciji i daje napitku prijatan, osvežavajući ukus. Iako je reč o bezalkoholnom koktelu, njegov koncept podseća na opuštanje i beg od svakodnevnog stresa — makar na trenutak.