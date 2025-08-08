Slušaj vest

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) postaje sve češći među ženama širom sveta. Procenjuje se da pogađa između 8-13 odsto žena reproduktivnog doba globalno, a mnoge od njih ostaju nedijagnostikovane. I u Srbiji se beleži porast broja žena sa ovim hormonskim poremećajem koji može da izazove razne zdravstvene tegobe, uključujući neredovne menstruacije, gojenje i metaboličke probleme.

Dok promene životnog stila i redovno vežbanje igraju ključnu ulogu u kontroli simptoma, jednako je važna i ishrana. Uključivanje nutritivno bogatih namirnica u svakodnevne obroke može značajno da doprinese hormonskoj ravnoteži i opštem blagostanju.

Nutricionistkinja Ritika Samadar ističe da bi ishrana trebalo da bude izbalansirana – kako u pogledu ukusa, tako i nutritivne vrednosti. Integralne žitarice, lisnato povrće i bademi su samo neki od sastojaka koji podržavaju hormonsku ravnotežu i zdravu telesnu težinu.

Sledi pet brzih i hranljivih doručaka koje možete lako pripremiti – svaki od njih je osmišljen da bude koristan za žene koje se bore sa PCOS-om.

Smuti sa bademima i ovsenim mlekom

Zašto je dobar? Bademi obiluju zdravim mastima, proteinima i vitaminima, dok su ovsene pahuljice bogate vlaknima koja pomažu u stabilizaciji šećera u krvi.

Potrebno vam je

  • šolja nezaslađenog bademovog mleka
  • 1/2 šolje ovsenih pahuljica
  • 1/4 šolje badema
  • kašika mešanih semenki (čija, lan, bundeva)
  • po želji kašika proteinskog praha ili banana za slatkoću

Priprema

Izblendajte sve sastojke dok ne dobijete glatku smesu. Sipajte u čašu i uživajte – idealan doručak za pokret.

Topla salata sa kinoom i povrćem

Zašto je dobra?Kinoa ne sadrži gluten, ima nizak glikemijski indeks i bogata je vlaknima i proteinima, što pomaže u kontroli apetita i stabilizaciji šećera u krvi.

Potrebno vam je

  • 1/2 šolje kuvane kinoe
  • 1/2 šolje mešanog povrća (šargarepa, grašak, boranija)
  • kašika maslinovog ulja
  • začini po ukusu: senf u prahu, kurkuma, so
  • seckani bademi za posipanje

Priprema

Na ulju propržite začine i povrće, dodajte kinou, promešajte i pospite bademima pre služenja.

Palačinke od bademovog brašna

Zašto su dobre? Manje ugljenih hidrata i bez glutena – idealne za žene koje imaju insulinsku rezistenciju i osetljivost na gluten.

Potrebno vam je

  • šolja bademovog brašna
  • 2 jajeta
  • 1/4 šolje bademovog mleka
  • kašičica praška za pecivo
  • po želji malo vanile i cimeta

Priprema

Pomešajte sve sastojke do dobijanja ujednačenog testa. Na zagrejanom tiganju pecite male palačinke s obe strane dok ne porumene. Poslužite uz sveže voće ili javorov sirup.

Palačinke od zelenog sočiva

Zašto su dobre? Ove palačinke od sočiva imaju nizak glikemijski indeks i, u kombinaciji sa povrćem, postaju prava nutritivna bomba.

Potrebno vam je

  • 1/2 šolje zelenog sočiva (potopljenog preko noći i izblendanog)
  • 1/2 šolje seckanog povrća (spanać, šargarepa, paprika)
  • začini: kumin, so
  • po želji jogurt za serviranje

Priprema

Pomešajte izblendano sočivo sa povrćem i začinima. Sipajte smesu u zagrejan tiganj i pecite tanke palačinke dok ne postanu hrskave. Poslužite toplo uz jogurt.

Tost od integralnog hleba sa bademovim puterom

Zašto je dobar? Integralni hleb je bogat vlaknima, a bademov puter sadrži zdrave masti koje pomažu u regulaciji insulina.

Potrebno vam je

  • 1–2 parčeta integralnog hleba
  • 2 kašike badem putera
  • šaka bobičastog voća (jagode, borovnice, maline)
  • po želji malo meda ili javorovog sirupa

Priprema

Ispecite hleb po želji, namažite badem puter, dodajte voće i po potrebi zasladite.

Svaki od ovih recepata možete lako prilagoditi svom ukusu, ali važno je da ostanete dosledni – doslednost u zdravoj ishrani i fizičkoj aktivnosti ključ je za kontrolu PCOS-a i poboljšanje kvaliteta života, poručuje nutricionista.

Izvor: Healthshots.com/Zdravlje.kurir.rs

