Doručak koji pomaže u borbi s hormonskim disbalansom: 5 brzih i hranljivih ideja za žene sa ovim problemom
Dok promene životnog stila i redovno vežbanje igraju ključnu ulogu u kontroli simptoma, jednako je važna i ishrana.
Sindrom policističnih jajnika (PCOS) postaje sve češći među ženama širom sveta. Procenjuje se da pogađa između 8-13 odsto žena reproduktivnog doba globalno, a mnoge od njih ostaju nedijagnostikovane. I u Srbiji se beleži porast broja žena sa ovim hormonskim poremećajem koji može da izazove razne zdravstvene tegobe, uključujući neredovne menstruacije, gojenje i metaboličke probleme.
Dok promene životnog stila i redovno vežbanje igraju ključnu ulogu u kontroli simptoma, jednako je važna i ishrana. Uključivanje nutritivno bogatih namirnica u svakodnevne obroke može značajno da doprinese hormonskoj ravnoteži i opštem blagostanju.
Nutricionistkinja Ritika Samadar ističe da bi ishrana trebalo da bude izbalansirana – kako u pogledu ukusa, tako i nutritivne vrednosti. Integralne žitarice, lisnato povrće i bademi su samo neki od sastojaka koji podržavaju hormonsku ravnotežu i zdravu telesnu težinu.
Sledi pet brzih i hranljivih doručaka koje možete lako pripremiti – svaki od njih je osmišljen da bude koristan za žene koje se bore sa PCOS-om.
Smuti sa bademima i ovsenim mlekom
Zašto je dobar? Bademi obiluju zdravim mastima, proteinima i vitaminima, dok su ovsene pahuljice bogate vlaknima koja pomažu u stabilizaciji šećera u krvi.
Potrebno vam je
- šolja nezaslađenog bademovog mleka
- 1/2 šolje ovsenih pahuljica
- 1/4 šolje badema
- kašika mešanih semenki (čija, lan, bundeva)
- po želji kašika proteinskog praha ili banana za slatkoću
Priprema
Izblendajte sve sastojke dok ne dobijete glatku smesu. Sipajte u čašu i uživajte – idealan doručak za pokret.
Topla salata sa kinoom i povrćem
Zašto je dobra?Kinoa ne sadrži gluten, ima nizak glikemijski indeks i bogata je vlaknima i proteinima, što pomaže u kontroli apetita i stabilizaciji šećera u krvi.
Potrebno vam je
- 1/2 šolje kuvane kinoe
- 1/2 šolje mešanog povrća (šargarepa, grašak, boranija)
- kašika maslinovog ulja
- začini po ukusu: senf u prahu, kurkuma, so
- seckani bademi za posipanje
Priprema
Na ulju propržite začine i povrće, dodajte kinou, promešajte i pospite bademima pre služenja.
Palačinke od bademovog brašna
Zašto su dobre? Manje ugljenih hidrata i bez glutena – idealne za žene koje imaju insulinsku rezistenciju i osetljivost na gluten.
Potrebno vam je
- šolja bademovog brašna
- 2 jajeta
- 1/4 šolje bademovog mleka
- kašičica praška za pecivo
- po želji malo vanile i cimeta
Priprema
Pomešajte sve sastojke do dobijanja ujednačenog testa. Na zagrejanom tiganju pecite male palačinke s obe strane dok ne porumene. Poslužite uz sveže voće ili javorov sirup.
Palačinke od zelenog sočiva
Zašto su dobre? Ove palačinke od sočiva imaju nizak glikemijski indeks i, u kombinaciji sa povrćem, postaju prava nutritivna bomba.
Potrebno vam je
- 1/2 šolje zelenog sočiva (potopljenog preko noći i izblendanog)
- 1/2 šolje seckanog povrća (spanać, šargarepa, paprika)
- začini: kumin, so
- po želji jogurt za serviranje
Priprema
Pomešajte izblendano sočivo sa povrćem i začinima. Sipajte smesu u zagrejan tiganj i pecite tanke palačinke dok ne postanu hrskave. Poslužite toplo uz jogurt.
Tost od integralnog hleba sa bademovim puterom
Zašto je dobar? Integralni hleb je bogat vlaknima, a bademov puter sadrži zdrave masti koje pomažu u regulaciji insulina.
Potrebno vam je
- 1–2 parčeta integralnog hleba
- 2 kašike badem putera
- šaka bobičastog voća (jagode, borovnice, maline)
- po želji malo meda ili javorovog sirupa
Priprema
Ispecite hleb po želji, namažite badem puter, dodajte voće i po potrebi zasladite.
Svaki od ovih recepata možete lako prilagoditi svom ukusu, ali važno je da ostanete dosledni – doslednost u zdravoj ishrani i fizičkoj aktivnosti ključ je za kontrolu PCOS-a i poboljšanje kvaliteta života, poručuje nutricionista.
Izvor: Healthshots.com/Zdravlje.kurir.rs