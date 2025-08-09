DA LI STE ZNALI?

Da li bi trebalo da jedete beli krompir ako ste zabrinuti zbog dijabetesa? Zbog visokog sadržaja ugljenih hidrata i povišenog glikemijskog indeksa (mera koliko brzo hrana podiže šećer u krvi), krompir ima lošu reputaciju među osobama koje paze na nivo glukoze.

Ali nova studija otkriva da možda nije problem u samom krompiru, već u načinu na koji ga pripremate i u namirnicama koje jedete umesto njega.

- Otkrili smo da je unošenje pomfrita povezano s većim rizikom od dijabetesa tipa 2, ali druge vrste krompira — poput pečenog, kuvanog ili pire krompira — nisu pokazale isti rizik - kaže glavni autor, dr Sejed Mohamed Musavi, postdoktorski istraživač na Harvardu u Kembridžu, Masačusets.

On i njegov tim odlučili su da sprovedu ovu analizu, jer su prethodni dokazi o vezi između krompira i rizika od dijabetesa tipa 2 bili nejasni, a studije često nisu uzele u obzir način pripreme krompira.

Da li je krompir zdrav? Zavisi kako ga pripremate

U ovoj studiji, istraživači su pratili više od 200.000 muškaraca i žena koji su učestvovali u velikim zdravstvenim studijama. Tokom više od 30 godina, učesnici su redovno odgovarali na upitnike o ishrani i navikama u životnom stilu.

Ključni nalazi studije:

Više od 20.000 učesnika razvilo je dijabetes tipa 2.

Tri porcije pomfrita nedeljno povećale su rizik od dijabetesa za 20 odsto.

Pečeni, kuvani i pire krompir nisu značajno uticali na rizik.

Krompir može biti zdrav izbor ako se priprema kuvanjem ili pečenjem, bez dodatnih masnoća i soli Foto: Shutterstock

Zašto prženi krompir povećava rizik?

Pomfrit se prži na visokim temperaturama, često u uljima koja sadrže nezdrave masti, uključujući trans masti (pre njihove zabrane 2018).

Kombinacija visokog glikemijskog indeksa i prženja dovodi do upala, oštećenja krvnih sudova i povećanog šećera u krvi.

Ipak, studija ima ograničenja — reč je o opservacionoj studiji, pa pokazuje povezanost, ali ne i uzročnost. Moguće je i da drugi faktori (npr. gazirani napici, sedentarni stil života) igraju ulogu.

Zamena pomfrita zdravijim namirnicama smanjuje rizik

Učesnici koji su umesto pomfrita jeli integralne žitarice smanjili su rizik od dijabetesa za 19 odsto. Zanimljivo, zamena krompira rafinisanim žitaricama (npr. beli pirinač) povećava rizik.

- Nije poenta samo u smanjenju pomfrita, već u tome da pravite zdravije zamene - kaže dr Musavi.

Šta jesti umesto pomfrita?

Ako preskočite pomfrit uz obrok, birajte salatu, povrće poput kupusa ili voće. Ako nema zdrave opcije, pojedite samo glavno jelo — bez priloga. Kratka šetnja posle obroka takođe pomaže u regulaciji šećera.

Umesto pomfrita, zdravija opcija uz obrok je salata, jer sadrži manje kalorija i više hranljivih sastojaka Foto: Shutterstock

Ne morate potpuno da izbacite pomfrit

- Čak i smanjenje unosa pravi razliku. Ako sa tri porcije pređete na jednu nedeljno — to već pomaže - kaže dr Musavi. Domaći pomfrit iz rerne ili pripremljen sa malo zdravog ulja je mnogo bolja opcija od onog iz fast food-a.

Zaključak: Nije cilj savršenstvo — već pametnije, zdravije odluke.