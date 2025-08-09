Salata koja prija i kilaži i štitnoj žlezdi: Lagani obrok koji hrani telo i čuva hormone
Ova kombinacija pruža obilje proteina, zdravih masti i antioksidanasa, a istovremeno ne opterećuje štitnu žlezdu.
Pravilno odabrana ishrana može da olakša život osobama sa Hašimoto tireoiditisom, a istovremeno da pomogne u održavanju zdrave telesne težine. Dr Ksenija Mihailović, koja i sama živi sa ovom autoimunom bolešću, predlaže recept za osvežavajuću salatu koja je nutritivno bogata, laka za varenje i prijatelj štitne žlezde.
Salata koja prija i kilaži i štitnoj žlezdi
Potrebno vam je
Za dresing
- ½ avokada
- 2 kašike maslinovog ulja
- kašika limunovog soka
- prstohvat himalajske soli
- malo vode (po potrebi)
Priprema
Avokado ispasirati sa maslinovim uljem, limunovim sokom i solju, a zatim po potrebi dodati malo vode dok se ne dobije glatka, kremasta tekstura. Povrće iseći, dodati losos ili jaja, preliti dresingom i posuti seckanim vlašcem.
Ova kombinacija pruža obilje proteina, zdravih masti i antioksidanasa, a istovremeno ne opterećuje štitnu žlezdu. Idealna je kao lagani obrok ili večera, naročito za one koji vode računa o ishrani zbog hormonskog balansa.
Izvor: Instagram resi_hashimoto/Zdravlje.kurir.rs