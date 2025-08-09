Slušaj vest

Pravilno odabrana ishrana može da olakša život osobama sa Hašimoto tireoiditisom, a istovremeno da pomogne u održavanju zdrave telesne težine. Dr Ksenija Mihailović, koja i sama živi sa ovom autoimunom bolešću, predlaže recept za osvežavajuću salatu koja je nutritivno bogata, laka za varenje i prijatelj štitne žlezde.

Salata koja prija i kilaži i štitnoj žlezdi

Potrebno vam je

  • krastavac(tanko isečen)
  • ½ crnog luka (isečen na tanke polumesece)
  • 150 g sirovog ili dimljenog lososa
    ili 2–3 kuvana jaja
  • svež vlašac (za dekoraciju)

Za dresing

  • ½ avokada
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • kašika limunovog soka
  • prstohvat himalajske soli
  • malo vode (po potrebi) 
avokado shutterstock_2410084777.jpg
Avokado će vam poslužiti kao dresing Foto: Shutterstock

Priprema

Avokado ispasirati sa maslinovim uljem, limunovim sokom i solju, a zatim po potrebi dodati malo vode dok se ne dobije glatka, kremasta tekstura. Povrće iseći, dodati losos ili jaja, preliti dresingom i posuti seckanim vlašcem.

Ova kombinacija pruža obilje proteina, zdravih masti i antioksidanasa, a istovremeno ne opterećuje štitnu žlezdu. Idealna je kao lagani obrok ili večera, naročito za one koji vode računa o ishrani zbog hormonskog balansa.

Izvor: Instagram resi_hashimoto/Zdravlje.kurir.rs

