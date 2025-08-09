Salata koja prija kilaži i štitnoj žlezdi

Pravilno odabrana ishrana može da olakša život osobama sa Hašimoto tireoiditisom, a istovremeno da pomogne u održavanju zdrave telesne težine. Dr Ksenija Mihailović, koja i sama živi sa ovom autoimunom bolešću, predlaže recept za osvežavajuću salatu koja je nutritivno bogata, laka za varenje i prijatelj štitne žlezde.

Salata koja prija i kilaži i štitnoj žlezdi

Potrebno vam je

krastavac (tanko isečen)

(tanko isečen) ½ crnog luka (isečen na tanke polumesece)

150 g sirovog ili dimljenog lososa

ili 2–3 kuvana jaja

ili 2–3 svež vlašac (za dekoraciju)

Za dresing

½ avokada

2 kašike maslinovog ulja

kašika limunovog soka

prstohvat himalajske soli

malo vode (po potrebi)

Avokado će vam poslužiti kao dresing Foto: Shutterstock

Priprema

Avokado ispasirati sa maslinovim uljem, limunovim sokom i solju, a zatim po potrebi dodati malo vode dok se ne dobije glatka, kremasta tekstura. Povrće iseći, dodati losos ili jaja, preliti dresingom i posuti seckanim vlašcem.