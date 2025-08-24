Slušaj vest

Dok većina hrane donosi energiju u vidu kalorija, postoje i namirnice koje tokom varenja aktiviraju procese zbog kojih telo potroši više energije nego što je unelo. Iako to nisu čarobni „sagorevači masti“, njihovo uvođenje u ishranu može da bude dodatna pomoć metabolizmu u kontroli telesne težine. O tome piše Dajana Švraka Milutinović, magistar farmacije i master ishrane i suplementacije.

Zeleni čaj

Ovaj napitak već decenijama ima status čuvara zdravlja. Katehini i kofein, aktivne supstance u zelenom čaju, mogu da podstaknu termogenezu i oksidaciju masti. Redovno ispijanje šolje-dve može da pruži blagi, ali značajan podsticaj potrošnji energije.

Ljute paprike 

Kapsaicin, sastojak koji ljutim paprikama daje „vatru“, privremeno povećava potrošnju kalorija i podstiče osećaj sitosti. Naučnici veruju da on ubrzava rad metabolizma i pomaže telu da efikasnije koristi masnoće kao izvor energije.

Kapsaicin privremeno povećava potrošnju kalorija Foto: Profimedia

Proteini 

Kada jedete proteine (meso, jaja, riba, mahunarke), telo ulaže više energije da ih razgradi u poređenju sa mastima ili ugljenim hidratima. To znači da samo varenje proteina „troši“ deo kalorija. Zato proteini ne samo da hrane mišiće, već i ubrzavaju potrošnju energije.

Crna kafa 

Šoljica crne kafe privremeno može da poveća termogenezu, odnosno proizvodnju toplote u telu. Efekat je kratkotrajan, ali kod mnogih doprinosi osećaju budnosti i povećanoj potrošnji energije. 

Cimet pomaže u regulaciji nivoa glukoze Foto: Shutterstock

Cimet 

Osim što jelima daje posebnu aromu, cimet pomaže u regulaciji nivoa glukoze, što smanjuje nagle padove energije i želju za slatkim. Neka istraživanja sugerišu da može pozitivno da utiče na metabolizam, pa ga vredi uvrstiti u svakodnevnu ishranu.

Grejpfrut 

Grejpfrut je voće koje snižava nivo insulina, hormona koji podstiče skladištenje masti. Na taj način telo lakše koristi masnoće kao gorivo. Redovno unošenje može da doprinese boljoj kontroli apetita.

Hladna voda

Kada popijete čašu hladne vode, koja ima nula kalorija, telo mora da je zagreje na telesnu temperaturu, što zahteva dodatnu energiju. Efekat nije velik, ali je jednostavan i zdrav način da podržite metabolizam i ostanete hidrirani.

Čaša hladne vode nema kalorija, ali telo troši energiju da je zagreje na telesnu temperaturu Foto: Shutterstock

Đumbir 

Đumbir je poznat po svom blago ljutom ukusu i povoljnom dejstvu na varenje, ali studije ukazuju da može i da poveća termogenezu i smanji osećaj gladi. To ga čini korisnim dodatkom jelima i napicima za one koji vode računa o telesnoj težini.

Iako nijedna od ovih namirnica sama po sebi neće „istopiti“ kilograme, kada se kombinuju sa uravnoteženom ishranom i redovnom fizičkom aktivnošću, njihovi efekti postaju daleko značajniji.

Izvor: Instagram dashinasuperhrana/Zdravlje.kurir.rs

