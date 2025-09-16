Slušaj vest

Nisu svi izvori plodova jednaki kada je u pitanju gubitak težine. Određeno voće bogato vlaknima može pomoći u sagorevanju masti na stomaku i ubrzati gubitak težine.

Nutricionista i trener Teri Tateosijan objašnjava kako voće može biti pravi saveznik ako se kombinuje sa pravilnom ishranom i vežbanjem:

- Ovo voće deluje jer ima nizak glikemijski indeks, bogato je vlaknima i puno je hranljivih materija koje podržavaju metabolizam. Takođe pomažu u oporavku nakon treninga, stabilizuju šećer u krvi, smanjuju upale i podržavaju hormonsku ravnotežu.

Osam voćki koje pomažu u skidanju sala sa stomaka

Grejpfrut

Možda nije popularan zbog svog kiselo-gorkog ukusa, ali njegove koristi su definitivno slatke. Grejpfrut poboljšava osetljivost na insulin i pomaže u regulisanju šećera u krvi, što smanjuje skladištenje masti na stomaku i prirodno suzbija apetit.

Borovnice

Slatke, sočne i savršene za jogurt ili smutije. Bogate su antioksidansima i antocijaninima koji smanjuju upale i ubrzavaju razgradnju masti. Istraživanja pokazuju da mogu pomoći u smanjenju masnoće na stomaku čak i bez većih promena u unosu kalorija.

Jabuke

Postoji razlog za staru izreku: „Jedna jabuka dnevno održava vas zdravim.“ Pune su pektina, koji nas duže drži sitima i podržava zdravlje creva – ključni faktor u smanjenju nadimanja i masnoće na stomaku.

Jabuka je bogata vlaknima i odlična za zdravlje organa za varenje Foto: Shutterstock

Maline

Pored prepoznatljivog kiselo-slatkog ukusa, maline imaju malo šećera, bogate su vlaknima i antioksidansima. Pomažu u smanjenju želje za nezdravim grickalicama.

Kivi

Osvežavajući i tropski, kivi je bogat vitaminom C i digestivnim enzimom aktinidinom. Pomaže kod nadimanja i stimuliše proizvodnju kolagena, što znači elastičniju kožu dok gubimo težinu.

Avokado

Avokado je pun zdravih mononezasićenih masti koje pomažu vašem telu da sagoreva masti umesto da ih skladišti. Posebno je efikasan u smanjenju visceralnih masti – opasnih masti koje se nakupljaju duboko u vašem stomaku.

Lubenica

Lubenica je bogata amino-kiselinom citrulinom, koja smanjuje zadržavanje vode i poboljšava cirkulaciju. Ovo može pomoći da vaš stomak izgleda ravnije, a vaš metabolizam postane aktivniji.

Lubenica osvežava, hidrira i pomaže u izbacivanju viška tečnosti iz organizma Foto: Shutterstock

Jagode

Osim što su letnja poslastica, jagode su niskokalorične, a jedna šolja sadrži čak 3 grama vlakana. One stabilizuju šećer u krvi i sprečavaju nepotrebne napade gladi.

Pored toga, bogate su vitaminom C i antioksidansima koji nam daju lepšu kožu.