Ovi plodovi tope salo na stomaku: Nutricionista izdvaja top voćkice za mršavljenje
Nisu svi izvori plodova jednaki kada je u pitanju gubitak težine. Određeno voće bogato vlaknima može pomoći u sagorevanju masti na stomaku i ubrzati gubitak težine.
Nutricionista i trener Teri Tateosijan objašnjava kako voće može biti pravi saveznik ako se kombinuje sa pravilnom ishranom i vežbanjem:
- Ovo voće deluje jer ima nizak glikemijski indeks, bogato je vlaknima i puno je hranljivih materija koje podržavaju metabolizam. Takođe pomažu u oporavku nakon treninga, stabilizuju šećer u krvi, smanjuju upale i podržavaju hormonsku ravnotežu.
Osam voćki koje pomažu u skidanju sala sa stomaka
Grejpfrut
Možda nije popularan zbog svog kiselo-gorkog ukusa, ali njegove koristi su definitivno slatke. Grejpfrut poboljšava osetljivost na insulin i pomaže u regulisanju šećera u krvi, što smanjuje skladištenje masti na stomaku i prirodno suzbija apetit.
Borovnice
Slatke, sočne i savršene za jogurt ili smutije. Bogate su antioksidansima i antocijaninima koji smanjuju upale i ubrzavaju razgradnju masti. Istraživanja pokazuju da mogu pomoći u smanjenju masnoće na stomaku čak i bez većih promena u unosu kalorija.
Jabuke
Postoji razlog za staru izreku: „Jedna jabuka dnevno održava vas zdravim.“ Pune su pektina, koji nas duže drži sitima i podržava zdravlje creva – ključni faktor u smanjenju nadimanja i masnoće na stomaku.
Maline
Pored prepoznatljivog kiselo-slatkog ukusa, maline imaju malo šećera, bogate su vlaknima i antioksidansima. Pomažu u smanjenju želje za nezdravim grickalicama.
Kivi
Osvežavajući i tropski, kivi je bogat vitaminom C i digestivnim enzimom aktinidinom. Pomaže kod nadimanja i stimuliše proizvodnju kolagena, što znači elastičniju kožu dok gubimo težinu.
Avokado
Avokado je pun zdravih mononezasićenih masti koje pomažu vašem telu da sagoreva masti umesto da ih skladišti. Posebno je efikasan u smanjenju visceralnih masti – opasnih masti koje se nakupljaju duboko u vašem stomaku.
Lubenica
Lubenica je bogata amino-kiselinom citrulinom, koja smanjuje zadržavanje vode i poboljšava cirkulaciju. Ovo može pomoći da vaš stomak izgleda ravnije, a vaš metabolizam postane aktivniji.
Jagode
Osim što su letnja poslastica, jagode su niskokalorične, a jedna šolja sadrži čak 3 grama vlakana. One stabilizuju šećer u krvi i sprečavaju nepotrebne napade gladi.
Pored toga, bogate su vitaminom C i antioksidansima koji nam daju lepšu kožu.
Izvor: Zivim.jutarnji.hr/Zdravlje.Kurir.rs
