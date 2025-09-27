Uravnotežena ishrana treba da bude praćena redovnim vežbanjem i ograničenim unosom šećera i masnoća.

Pravilna ishrana, bogata određenim vrstama povrća, može značajno da pomogne u smanjenju masti i podstakne bolju funkciju jetre. Povrće je bogato antioksidansima, vlaknima i vitaminima, ključnim hranljivim materijama koje štite ovaj vitalni organ i poboljšavaju njegovu efikasnost.

Za optimalne rezultate, uravnotežena ishrana bi trebalo da bude praćena redovnim vežbanjem i ograničenim unosom šećera i masnoća.

Sledi pet vrsta povrća koje, uz propisanu terapiju i ostale zdrave navike, mogu da ublaže simptome masne jetre u roku od tri meseca.

Spanać

Bogat antioksidansima i vitaminima E i C, spanać štiti ćelije jetre od oštećenja i upale. Njegov visok sadržaj vlakana pomaže telu da apsorbuje manje masti i podstiče bolje varenje. Naučna istraživanja pokazuju da svakodnevni unos spanaća dovodi do smanjenog nakupljanja masti u jetri i regulisanje enzima jetre.

Biljna jedinjenja u spanaću takođe poboljšavaju osetljivost na insulin, što pomaže u kontroli nivoa šećera u krvi i dodatno smanjuje skladištenje masti. Zbog svog bogatog nutritivnog sastava, spanać je odličan izbor za oporavak i pravilno funkcionisanje jetre.

Brokoli

Brokoli sadrži glukozinolate, prirodna jedinjenja koja pomažu jetri da se detoksikuje i smanji nivo masnoća. Njegov unos smanjuje oksidativni stres i upalu, ključne faktore u razvoju masne bolesti jetre.

Brokoli sadrži jedinjenja koja podstiču prirodnu detoksikaciju jetre Foto: Shuterrstock

Studije ukazuju da redovna konzumacija brokolija smanjuje rizik od bakterijskih infekcija, čime se poboljšava varenje i opšte zdravlje jetre. Pored toga, brokoli učestvuje u stvaranju uravnotežene crevne flore, što pomaže u kontroli nivoa telesne masti.

Kelj

Kelj je pun antioksidanata, vlakana i magnezijuma, koji svi doprinose zdravlju jetre. Hranljive materije u kelju poboljšavaju osetljivost na insulin i smanjuju skladištenje masti, što je ključno u borbi protiv masne jetre.

Antioksidanti neutrališu slobodne radikale koji oštećuju ćelije jetre, dok nitrati poboljšavaju protok krvi i smanjuju otok u ovom organu. Istraživanja potvrđuju da redovni unos kelja dovodi do boljih vrednosti enzima jetre i podstiče njeno samoizlečenje (detoksikaciju).

Za ručak zdrava čorbica od kelja sa kriškom integralnog hleba Foto: Shutterstock

Prokelj

Ovo malo povrće iz porodice kupusnjača bogato je vlaknima, antioksidansima i vitaminima koji pozitibno utiču na rad jetre. Sadrže prirodno jedinjenje indol, koje štiti jetru od upale i sprečava nakupljanje masti.

Uključivanje prokelja u ishranu dovodi do smanjenog skladištenja masti, stabilizacije enzima jetre i zaštite ćelija od oksidativnog oštećenja. Ovo smanjuje rizik od razvoja i progresije bolesti jetre.

Šargarepa

Šargarepa je odličan izvor beta-karotena, koji telo pretvara u vitamin A, neophodan za obnavljanje tkiva jetre i usporavanje progresije bolesti. Visok sadržaj vlakana pomaže u regulisanju nivoa šećera i masti u krvi, dok antiinflamatorna jedinjenja smanjuju upalu jetre.

Šargarepa je odličan izvor beta-karotena, koji telo pretvara u vitamin A, neophodan za obnavljanje tkiva jetre Foto: Shutterstock

Studije su pokazale da redovni unos šargarepe poboljšava rad jetre i smanjuje nakupljanje masti, čime se podstiče regeneracija organa i održavaju zdrave metaboličke funkcije.

Kako se zdravo hraniti?

Stručnjaci preporučuju da izbegavate proste šećere, posebno fruktozu iz gaziranih pića, slatkiša i industrijske hrane, trans-masti, velike količine crvenog mesa i alkohol.

Fokusirajte se na povrće, integralne žitarice, mahunarke i zdrave masti, kao što su maslinovo ulje, avokado, omega-3 masne kiseline iz plave ribe, lana ili oraha.

Kako da čuvamo jetru dugoročno? održavajte zdravu telesnu težinu

birajte mediteranski način ishrane

krećite se svakodnevno

izbegavajte ekstremne detoks režime i "čudesne" napitke

posebno obratite pažnju na tzv. detoks voćne sokove (imaju previše fruktoze, a premalo vlakana)

kvalitetan san (najmanje sedam sati noću) je takođe važan

(najmanje sedam sati noću) je takođe važan ne preskačite redovne preventivne preglede, posebno ako imate faktore rizika (gojaznost, dijabetes, hipertenzija, porodična istorija bolesti)