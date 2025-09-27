Slušaj vest

Pravilna ishrana, bogata određenim vrstama povrća, može značajno da pomogne u smanjenju masti i podstakne bolju funkciju jetre. Povrće je bogato antioksidansima, vlaknima i vitaminima, ključnim hranljivim materijama koje štite ovaj vitalni organ i poboljšavaju njegovu efikasnost.

Za optimalne rezultate, uravnotežena ishrana bi trebalo da bude praćena redovnim vežbanjem i ograničenim unosom šećera i masnoća.

Sledi pet vrsta povrća koje, uz propisanu terapiju i ostale zdrave navike, mogu da ublaže simptome masne jetre u roku od tri meseca. 

Spanać

Bogat antioksidansima i vitaminima E i C, spanać štiti ćelije jetre od oštećenja i upale. Njegov visok sadržaj vlakana pomaže telu da apsorbuje manje masti i podstiče bolje varenje. Naučna istraživanja pokazuju da svakodnevni unos spanaća dovodi do smanjenog nakupljanja masti u jetri i regulisanje enzima jetre.

Biljna jedinjenja u spanaću takođe poboljšavaju osetljivost na insulin, što pomaže u kontroli nivoa šećera u krvi i dodatno smanjuje skladištenje masti. Zbog svog bogatog nutritivnog sastava, spanać je odličan izbor za oporavak i pravilno funkcionisanje jetre.

Brokoli

Brokoli sadrži glukozinolate, prirodna jedinjenja koja pomažu jetri da se detoksikuje i smanji nivo masnoća. Njegov unos smanjuje oksidativni stres i upalu, ključne faktore u razvoju masne bolesti jetre.

Studije ukazuju da redovna konzumacija brokolija smanjuje rizik od bakterijskih infekcija, čime se poboljšava varenje i opšte zdravlje jetre. Pored toga, brokoli učestvuje u stvaranju uravnotežene crevne flore, što pomaže u kontroli nivoa telesne masti.

Kelj

Kelj je pun antioksidanata, vlakana i magnezijuma, koji svi doprinose zdravlju jetre. Hranljive materije u kelju poboljšavaju osetljivost na insulin i smanjuju skladištenje masti, što je ključno u borbi protiv masne jetre.

Antioksidanti neutrališu slobodne radikale koji oštećuju ćelije jetre, dok nitrati poboljšavaju protok krvi i smanjuju otok u ovom organu. Istraživanja potvrđuju da redovni unos kelja dovodi do boljih vrednosti enzima jetre i podstiče njeno samoizlečenje (detoksikaciju).

Prokelj

Ovo malo povrće iz porodice kupusnjača bogato je vlaknima, antioksidansima i vitaminima koji pozitibno utiču na rad jetre. Sadrže prirodno jedinjenje indol, koje štiti jetru od upale i sprečava nakupljanje masti.

Uključivanje prokelja u ishranu dovodi do smanjenog skladištenja masti, stabilizacije enzima jetre i zaštite ćelija od oksidativnog oštećenja. Ovo smanjuje rizik od razvoja i progresije bolesti jetre.

Šargarepa

Šargarepa je odličan izvor beta-karotena, koji telo pretvara u vitamin A, neophodan za obnavljanje tkiva jetre i usporavanje progresije bolesti. Visok sadržaj vlakana pomaže u regulisanju nivoa šećera i masti u krvi, dok antiinflamatorna jedinjenja smanjuju upalu jetre.

Studije su pokazale da redovni unos šargarepe poboljšava rad jetre i smanjuje nakupljanje masti, čime se podstiče regeneracija organa i održavaju zdrave metaboličke funkcije.

Kako se zdravo hraniti?

Stručnjaci preporučuju da izbegavate proste šećere, posebno fruktozu iz gaziranih pića, slatkiša i industrijske hrane, trans-masti, velike količine crvenog mesa i alkohol.

Fokusirajte se na povrće, integralne žitarice, mahunarke i zdrave masti, kao što su maslinovo ulje, avokado, omega-3 masne kiseline iz plave ribe, lana ili oraha.

Kako da čuvamo jetru dugoročno?

  • održavajte zdravu telesnu težinu
  • birajte mediteranski način ishrane
  • krećite se svakodnevno
  • izbegavajte ekstremne detoks režime i "čudesne" napitke
  • posebno obratite pažnju na tzv. detoks voćne sokove (imaju previše fruktoze, a premalo vlakana) 
  • kvalitetan san (najmanje sedam sati noću) je takođe važan 
  • ne preskačite redovne preventivne preglede, posebno ako imate faktore rizika (gojaznost, dijabetes, hipertenzija,  porodična istorija bolesti)

