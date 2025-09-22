Brze dijete mogu brzo doneti rezultate, ali ih je teško održati na duže staze

Brze dijete mogu brzo doneti rezultate, ali ih je teško održati na duže staze, zbog čega se kilogrami često vraćaju. Neke od njih mogu biti i nezdrave, posebno one koje ograničavaju ključne hranljive materije iz određenih grupa namirnica. Stručnjaci ističu da bezbedan i trajan gubitak težine zahteva realne dugoročne ciljeve, praćenje unosa kalorija i balansiranu ishranu iz svih grupa namirnica.

Istraživanja pokazuju da je interesovanje za brze dijete za mršavljenje, ponekad nazvane dijetama za prolaznike, poraslo u poslednje dve decenije. Većina ovih dijeta ima neke zajedničke karakteristike, kao što su:

Obećava brz gubitak težine Fokusiranje na jednu vrstu hrane ili eliminisanje jedne ili više grupa hrane

Malo ili nimalo smernica za fizičku aktivnost

Promovisanje kratkoročnih promena umesto zdravih navika tokom celog života

Teško je pridržavati se toga tokom dužeg vremenskog perioda

Sumnjiva nutritivna vrednost

Stručnjaci za dijetu i ishranu kažu da neke od popularnih dijeta koje obećavaju brz i lak gubitak težine mogu biti korisne u slučajevima kada to zahteva zdravstveno stanje. Takođe, mogu imati smisla za pokretanje mršavljenja pre nego što se započne sa stabilnijim, dugoročnim planom ishrane i načina života za održavanje težine.

Stručnjaci kažu da popularne dijete za brz gubitak težine mogu biti korisne samo kod određenih zdravstvenih potreba Foto: Shutterstock

Ovo su prednosti i mane nekoliko popularnih dijeta: Keto dijeta

Ketogena („keto“) dijeta je bogata mastima i siromašna ugljenim hidratima (šećerima). Ovo uzrokuje da telo razgrađuje masti na molekule koji se nazivaju ketoni. Ketoni cirkulišu u krvi i postaju glavni izvor energije za mnoge ćelije u telu. Ova dijeta se koristi za lečenje nekih vrsta epilepsije i proučava se za lečenje nekih vrsta raka.

Prednosti: Veoma efikasan za kratkoročni gubitak težine i za smanjenje epileptičnih napada. Studije sugerišu da može imati koristi za lečenje dijabetesa i nekih vrsta raka.

Veoma efikasan za kratkoročni gubitak težine i za smanjenje epileptičnih napada. Studije sugerišu da može imati koristi za lečenje dijabetesa i nekih vrsta raka. Mane: Nema dovoljno istraživanja koja dokazuju da deluje i da je bezbedno tokom dužeg perioda. Ekstremna ograničenja unosa ugljenih hidrata, što može izazvati probleme sa varenjem, glavobolje i druge neželjene efekte. Ograničenje mnogih zdravih namirnica u ovoj dijeti, kao što su voće i žitarice, ograničava nivo hranljivih materija. Povremeni post

Intermitentni post je način ishrane koji podrazumeva periode sa smanjenim ili nikakvim unosom hrane, ali bez uskraćivanja esencijalnih hranljivih materija. Najčešće proučavane verzije uključuju post naizmeničnog dana, post dva dana nedeljno ili stroga vremenska ograničenja kada je dozvoljeno jesti.

Prednosti: Mnogima na dijeti je lakše da ne jedu tokom određenih delova dana nego da stalno kontrolišu porcije i ograničavaju kalorije. Mala količina istraživanja sugeriše da post može sniziti krvni pritisak, nivo šećera u krvi i holesterola.

Mnogima na dijeti je lakše da ne jedu tokom određenih delova dana nego da stalno kontrolišu porcije i ograničavaju kalorije. Mala količina istraživanja sugeriše da post može sniziti krvni pritisak, nivo šećera u krvi i holesterola. Mane: Može ograničiti unos vitamina i minerala. Uprkos tome što je efikasna za mršavljenje, malo se zna o dugoročnim zdravstvenim efektima ili koliko lako ljudi mogu da se pridržavaju ove dijete.

Povremeni post može ograničiti unos vitamina i minerala Foto: Shutterstock

Paleo dijeta

Paleo dijeta nazvana je po paleolitskoj eri, kada su ljudi dobijali hranu lovom i sakupljanjem umesto poljoprivredom i preradom, ova dijeta naglašava nemasno meso, ribu, povrće, voće i orašaste plodove.

Prednosti: Uspešno smanjenje težine i apetita, i izvestan pozitivan uticaj na zdravlje srca.

Uspešno smanjenje težine i apetita, i izvestan pozitivan uticaj na zdravlje srca. Mane: Ograničena cenom i dostupnošću hrane, skupa i teža za praćenje od nekih drugih dijeta. Ograničava određene grupe namirnica kao što su mlečni proizvodi, integralne žitarice bogate vlaknima i mahunarke (pasulj i grašak), tako da ova dijeta može imati dugoročne negativne efekte na nutritivnu ravnotežu, kao što je unos kalcijuma i vlakana. Atkinsova dijeta

Slično keto dijeti sa fokusom na sagorevanje masti, Atkinsova dijeta je 2002. godine modifikovana u četvorofaznu Novu Atkinsovu dijetetsku revoluciju. Ona eliminiše hranu napravljenu od rafinisanog brašna i šećera i ograničava hranu od celog zrna do poslednje faze dijete.

Prednosti: Efikasno za kratkoročni gubitak težine i lakše za održavanje od sličnih dijeta koje ograničavaju unos masti.

Efikasno za kratkoročni gubitak težine i lakše za održavanje od sličnih dijeta koje ograničavaju unos masti. Mane: Može smanjiti unos hranljivih materija. Studije sugerišu da dijete sa niskim sadržajem ugljenih hidrata verovatno neće dovesti do dugoročnog gubitka težine i mogu dovesti do zdravstvenih problema. Mediteranska dijeta

Ova dijeta prati tradicionalne prehrambene navike i način života u zemljama duž Sredozemnog mora. U tom regionu postoji mnogo različitih kultura ishrane, ali postoje mnoge zajedničke karakteristike, uključujući fokusiranje na voće, povrće, integralne žitarice, pasulj, orašaste plodove i masti zdrave za srce, uz ograničavanje mlečnih proizvoda, crvenog mesa, visoko prerađene hrane i dodatog šećera i soli.

Mediteranska ishrana je rizična u slučajevima kada možete da preterate sa unosom maslinovog ulja ili orašastih plodova što može da dovede do povećanja telesne težine Foto: Shutterstock

Prednosti: To je do sada najopsežnije proučavana dijeta, a istraživanja pokazuju da može imati preventivni i terapeutski uticaj na mnoga hronična zdravstvena stanja. Posebno je popularna među ljudima koji su zainteresovani za zdrav način života, a ne samo za gubitak težine.

To je do sada najopsežnije proučavana dijeta, a istraživanja pokazuju da može imati preventivni i terapeutski uticaj na mnoga hronična zdravstvena stanja. Posebno je popularna među ljudima koji su zainteresovani za zdrav način života, a ne samo za gubitak težine. Mane: Održavanje može biti skupo, a prekomeran unos maslinovog ulja, orašastih plodova i druge masne hrane može dovesti do povećanja telesne težine ako se kalorije ne prate pažljivo. Koji plan ishrane je pravi za vas?

Uspeh sa dijetama varira u zavisnosti od telesnih karakteristika, nivoa aktivnosti, načina života i zdravstvenog stanja, zbog čega je važno posavetovati se sa stručnjakom pre nego što se odlučite.

Klinika za mršavljenje ističe da je najuspešnija dijeta ona kojoj se možete pridržavati dugoročno. Održivost je ključna za postizanje i održavanje željene težine, dok brzo skidanje kilograma često nije realno ni trajno.

Realni planovi se zasnivaju na sagorevanju više kalorija nego što se unosi, sa postepenim deficitom od oko 500 kalorija dnevno, što omogućava gubitak od 0,5–1 kg nedeljno, odnosno 2–3 kg mesečno.

Sporo i stabilno

Brzo mršavljenje retko je održivo i često nosi zdravstvene rizike, a izgubljeni kilogrami se obično vraćaju. Dugoročni gubitak težine postiže se postepenim smanjenjem kalorija, uz dovoljan unos hranljivih materija i povećanu fizičku aktivnost. Ključ je jesti zasitnu hranu bez previše kalorija.

Pre bilo kakvih promena u ishrani preporučuje se konsultacija sa lekarom ili nutricionistom Foto: Shutterstock

Zdrava ishrana uključuje voće, povrće, integralne žitarice, mlečne proizvode sa niskim sadržajem masti, proteine iz mesa, ribe, jaja, mahunarki, oraha i semenki, uz ograničenje šećera, natrijuma i nezdravih masti. Nijedna hrana nije potpuno zabranjena – važno je izabrati plan koji možete dugoročno pratiti i održavati nutritivnu ravnotežu.

Dijete za brzi gubitak težine mogu pomoći kratkoročno, ali za trajnu kontrolu težine potreban je dugoročan plan ishrane i zdrav životni stil. Pre bilo kakvih promena u ishrani preporučuje se konsultacija sa lekarom ili nutricionistom.