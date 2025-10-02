Slušaj vest

Keto dijeta poslednjih godina postala je jedan od najpopularnijih režima ishrane, pre svega zbog brzog gubitka kilograma i kontrole apetita. Zasniva se na unosu velike količine masti(i manjeg procenta proteina), uz gotovo potpuno isključivanje ugljenih hidrata, kako bi telo prešlo u stanje ketoze i sagorevalo masti kao glavni izvor energije. Međutim, sve je više istraživanja koja upozoravaju da ovakav režim može da ima i ozbiljne posledice po zdravlje.

Šta kažu nova istraživanja?

Studija objavljena u časopisu Science Advances sprovedena na miševima pokazala je da dugotrajno pridržavanje keto dijete dovodi do povišenih masnoća u krvi (što povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti), masne jetre i problema sa regulacijom šećera nakon obroka, što je rani znak dijabetesa tipa 2. Iako je primećen gubitak težine, ove promene ukazuju na moguće skrivene opasnosti. Dobra vest je da su se parametri šećera poboljšali kada je dijeta prekinuta, što govori da su neki efekti reverzibilni.

Dijete sa malo ugljenih hidrata i mnogo masti mogu da podignu LDL holesterol Foto: Shutterstock

Uticaj na srce i holesterol

Tipičan keto plan podrazumeva da i do 90 odsto kalorija potiče iz masti, često zasićenih (puter, kokosovo ulje). Tako osoba koja unosi 2.000 kalorija dnevno može da pojede i preko 160 grama masti. To pomaže u gubitku kilograma, ali istovremeno može da poveća nivo LDL ("lošeg") holesterola. Prema standardnim nutricionističkim preporukama, zasićene masti ne bi trebalo da čine više od sedam odsto ukupnog energetskog unosa. Istraživanja, uključujući ona objavljena u British Journal of Nutrition, potvrđuju da dijete sa malo ugljenih hidrata i mnogo masti mogu da podignu LDL i tako povećaju rizik od srčanih bolesti.

Ostali neželjeni efekti keto dijete

Pored opterećenja srca i krvnih sudova, stručnjaci upozoravaju i na druge potencijalne probleme:

Povećan rizik od dijabetesa : zbog promena u regulaciji šećera u krvi.

: zbog promena u regulaciji šećera u krvi. Nedostatak vitamina i minerala : jer se ograničava unos voća, povrća i žitarica, može doći do manjka magnezijuma, selena i drugih nutrijenata.

: jer se ograničava unos voća, povrća i žitarica, može doći do manjka magnezijuma, selena i drugih nutrijenata. Opterećenje jetre : koja obrađuje velike količine masti. Kod osoba sa već postojećim oboljenjima jetre ovo može dodatno da pogorša stanje.

: koja obrađuje velike količine masti. Kod osoba sa već postojećim oboljenjima jetre ovo može dodatno da pogorša stanje. Problemi sa varenjem: manjak vlakana dovodi do zatvora i poremećaja probave.

Ograničavanje voća, povrća i žitarica dovodi do manjka nutrijenata i problema sa probavom Foto: Shutterstock

Poruka stručnjaka