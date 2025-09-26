Slušaj vest

Bundeva je niskokalorična i bogata hranljivim materijama. Sastoji se od velikog procenta vode, što je čini osvežavajućom i lako svarljivom. Sadrži prirodne šećere i malu količinu masti, i dobar je izvor vlakana, koja pomažu varenju i daju osećaj sitosti.

Bundeva sadrži značajne količine beta-karotena, koji se u telu pretvara u vitamin A i doprinosi zdravoj koži, vidu i imunitetu. Takođe sadrži vitamin C, vitamine B-kompleksa, kao i minerale poput kalijuma, magnezijuma i gvožđa.

Zahvaljujući ovom sastavu, bundeva ima antioksidativna svojstva, pomaže u regulisanju krvnog pritiska i jačanju imuniteta, a zbog blagog ukusa i nutritivne vrednosti, idealna je za decu, starije osobe i one na posebnim dijetama.

Gusta čorba od bundeve

Potrebno je:

500 g bundeve (iseckane na kockice)

1 crveni luk

2 čena belog luka

1 šargarepa

1 krompir

500 do 700 ml povrtnog bujona ili vode

maslinovo ulje

so, biber

po želji – pavlaka za serviranje

Bundeva ima antioksidativna svojstva, pomaže u regulisanju krvnog pritiska i jačanju imuniteta Foto: Shuttershtock

Priprema

U velikoj šerpi zagrejte malo maslinovog ulja i propržite sitno iseckan crveni luk i beli luk dok ne omekšaju i ne zamirišu. Zatim dodajte iseckanu bundevu, šargarepu i krompir. Sve zajedno kratko propržite, pa nalijte čorbu ili vodu, tek toliko da prekrije povrće.

Posolite i pobiberite po ukusu, pa kuvajte na srednjoj temperaturi dok povrće potpuno ne omekša, što će trajati oko 20 minuta. Kada se sve skuva, uzmite štapni blender i pažljivo izblendirajte čorbu dok ne postane potpuno glatka i kremasta.

Po potrebi dodajte još soli ili bibera. Čorbu možete odmah poslužiti, sa kašikom pavlake, nekoliko kapi maslinovog ulja ili prepečenim semenkama bundeve.

Pita od bundeve je nezaobilazni jesenji desert Foto: Shutterstock

Pita od bundeve

Potrebno je:

500 g rendane bundeve

500 g tankih kora za pitu

100 g šećera

1 vanilin šećer

1 kašičica cimeta

100 ml ulja

šećer u prahu za posipanje

Priprema

Prvo izvadite semenke iz bundeve i krupno je izrendajte. U velikoj posudi pomešajte rendanu bundevu sa šećerom, vanilin šećerom i cimetom. Ostavite fil da kratko odstoji dok pripremate kore.

Uzmite dve kore, lagano premažite svaku uljem, premažite nekoliko kašika fila od bundeve po dužini i pažljivo ih urolajte u rolnu. Uvijene rolnice stavite u namazan pleh. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve sastojke.

Na kraju, prelijte sve rolnice preostalim uljem i stavite u rernu zagrejanu na 180 °C. Pecite oko 30 do 40 minuta, dok kore ne porumene i ne postanu hrskave. Kada se pita od bundeve malo ohladi, pospite je šećerom u prahu i poslužite.

Pečena bundeva idealna je kao prilog, užina ili lagana večera Foto: Shutterstock

Pečena bundeva

Potrebno je:

1 mala bundeva (hokaido ili muškatna)

maslinovo ulje

so, biber

po želji: ruzmarin, timijan, cimet ili kari

Priprema

Operite bundevu, uklonite semenke i isecite na kriške ili kockice, u zavisnosti od toga šta vam je zgodnije. Nema potrebe da ljuštite koru ako koristite hokaido bundevu, jer ona omekšava tokom pečenja. Komade bundeve poređajte na pleh obložen papirom za pečenje, poprskajte maslinovim uljem i pospite solju, biberom i začinima po izboru.

Ako želite slanu verziju, ruzmarin ili timijan su odlični, a ako više volite slatku, dodajte malo cimeta ili čak kašičicu meda. Stavite pleh u rernu zagrejanu na 200 °C i pecite bundevu oko 30 do 40 minuta, dok spolja ne dobije svetlo smeđu koru, a unutrašnjost potpuno ne omekša. Poslužite je toplu, kao prilog, užinu ili laganu večeru.