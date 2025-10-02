Slušaj vest

Iako se pahuljice sa mlekom generacijama smatraju "idealnim doručkom", istraživanje iz 2025. godine, koje je obuhvatilo više od 600 različitih vrsta, dovodi u pitanje njihovu nutritivnu vrednost.

Veliki broj industrijskih pahuljica, naime, sadrži obilje šećera, veoma malo proteina (pre nego što se doda mleko), puno aditiva, a često i zanemarljivo malo vlakana, iako bi upravo vlakna trebalo da ih čine zdravim. Još jedan problem je veličina porcije: deklarisanih 120-150 kalorija lako se pretvori u 300 i više kada se naspe puna činija.

Zdravstvene tvrdnje na pakovanjima, poput "prijatelj srca", "bogato vitaminima" ili "prirodno", često nemaju realno uporište. Kod mnogih proizvoda najveći deo hranljivih materija potiče zapravo iz mleka, a ne iz samih pahuljica.

Šta pokazuju analize?

Analize najtraženijih vrsta pokazuju da su one uglavnom slatke, jako prerađene i sa malo pravih hranljivih materija. Neki proizvodi sadrže dodatne vitamine, ali u malim količinama, dok je soli često više nego što je potrebno. Čak i kada se izbace veštačke boje i arome, to ih ne pretvara u zdrav obrok.

Previše šećera, premalo korsti Foto: Shutterstock

Da li možda postaju zdravije?

Studija objavljena u maju 2025. analizirala je 1.200 vrsta žitarica namenjenih deci koje su se pojavile ili promenile sastav između 2010. i 2023. godine. Rezultati su obeshrabrujući: sve je više masti, soli i šećera, a sve manje proteina i vlakana. Ipak, postoje napori da se ponuda popravi, nove smernice za školske obroke u SAD-u, na primer, postepeno smanjuju šećer i so, a povećavaju količinu integralnih žitarica.

Šta izabrati za doručak?

Naravno, uvek je bolja opcija kuvana ovsena kaša sa voćem i orašastim plodovima, jaja, jogurt sa voćem ili integralni hleb sa puterom od kikirikija.

Što kraća lista sastojaka, to bolje Foto: Shutterstock

Ako ipak ne odustajete od gotovih pahuljica, obratite pažnju na deklaraciju:

da je prva stavka na listi integralna žitarica

najmanje 2,5 g vlakana po porciji (5 g je još bolje)

malo ili nimalo dodatog šećera i soli

da porcija sadrži 150 kalorija ili manje (a porcija je često manja nego što mislimo, oko ¾ šolje)

što kraća lista sastojaka, bez veštačkih boja i konzervanasa. Umesto zaključka