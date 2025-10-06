Proteini su važni jer grade i obnavljaju mišiće, tkiva i organe, a pomažu i u održavanju sitosti i energije

Nacionalna zdravstvena služba (NHS) pozvala je ljude da „uvek“ dodaju određenu hranu u svoje obroke kako bi pomogli u naporima da smršaju. To će vam pomoći da duže ostanete siti, a istovremeno će osigurati da vaše telo ima gorivo koje mu je potrebno tokom celog dana.

Mršavljenje je cilj kojem teži veliki broj ljudi, ali put do njega često nije lak. Više od polovine građana Srbije ima problem sa prekomernom telesnom težinom, dok se svaka peta osoba suočava sa gojaznošću.

U okviru programa „Bolje zdravlje“, Nacionalna zdravstvena služba (NHS) daje praktične savete kako da uz jednostavne promene u ishrani postignete zdrav gubitak kilograma. Kada pokušavate da smršate, često nije lako odlučiti šta staviti na tanjir“, navodi se. Zato NHS otkriva jednostavne i brze saveta koji vam mogu olakšati put do cilja.

Proteini

Jedna ključna preporuka bila je da se „uvek“ u svaki obrok uključe proteini. Proteini su vitalni makronutrijenti sastavljeni od amino-kiselina. Oni služe kao „gradivni blokovi“ za ćelije, tkiva i organe tela i obavljaju funkcije poput izgradnje mišića i obnavljanja tkiva, između ostalog.

Takođe mogu da obezbede održivu energiju i pomognu vam da se osećate siti. Nacionalna zdravstvena služba (NHS) je objasnila: „Uvek uključite malo proteina – poput pasulja, mahunarki, ribe, jaja, mesa ili drugih vrsta. To vam pomaže da ostanete siti.“

Ovaj savet podržavaju stručnjaci iz klinike Mejo. Na njihovoj veb stranici je navedeno: „Generalno, dijete sa visokim sadržajem proteina pomažu u kratkoročnom gubitku težine tako što vas čine sitijima.“

Brze dijete mogu brzo doneti rezultate, ali ih je teško održati na duže staze Foto: Shutterstock

Međutim, važno je uključiti proteine kao deo uravnotežene ishrane. Klinika Mejo upozorila je da istraživači još uvek proučavaju dugoročne rizike dijeta bogatih proteinima koje ograničavaju unos ugljenih hidrata.

Neke dijete sa visokim sadržajem proteina, posebno veoma restriktivne verzije poput dijete za mesoždere, toliko ograničavaju ugljene hidrate da možda nećete dobiti dovoljno hranljivih materija ili vlakana. To može izazvati probleme poput lošeg zadaha, glavobolje i zatvora.

Rizik od dijeta sa:

Neke dijete sa visokim sadržajem proteina dozvoljavaju crveno meso, prerađeno meso i drugu hranu bogatu zasićenim mastima. Ova hrana može povećati rizik od srčanih oboljenja. I može povećati holesterol lipoproteina niske gustine (LDL), ‘loš’ holesterol.

Ishrana bogata proteinima može pogoršati rad bubrega kod ljudi sa bubrežnom bolešću. To se može desiti zato što telo možda neće biti u stanju da se reši svih otpadnih proizvoda proteina koji se razgrađuju.

Stoga, kako biste bili sigurni da jedete dobro zaokruženu ishranu:

Povrće – Težite ka dve ili više porcija povrća u glavnom obroku, što znači pola vašeg tanjira

– Težite ka dve ili više porcija povrća u glavnom obroku, što znači pola vašeg tanjira Ugljeni hidrati – Ugljeni hidrati poput krompira, hleba, pirinča ili testenine ne bi trebalo da čine više od trećine vašeg obroka – i pokušajte da jedete integralne verzije gde god možete

– Ugljeni hidrati poput krompira, hleba, pirinča ili testenine ne bi trebalo da čine više od trećine vašeg obroka – i pokušajte da jedete integralne verzije gde god možete Riba – Ako jedete ribu, pokušajte da jedete dve porcije nedeljno, barem jedna porcija treba da bude masna riba poput sardina, lososa ili skuše

– Ako jedete ribu, pokušajte da jedete dve porcije nedeljno, barem jedna porcija treba da bude masna riba poput sardina, lososa ili skuše Mlečni proizvodi – Birajte mleko, sir i jogurte sa nižim sadržajem masti i šećera

– Birajte mleko, sir i jogurte sa nižim sadržajem masti i šećera Ulja – Izaberite maslinovo, suncokretovo i ulje od uljane repice, koja sadrže nezasićene masti

– Izaberite maslinovo, suncokretovo i ulje od uljane repice, koja sadrže nezasićene masti Namazi – Birajte namaze sa nižim sadržajem masti i jedite ih samo u malim količinama

– Birajte namaze sa nižim sadržajem masti i jedite ih samo u malim količinama Voda – Pijte šest do osam čaša tečnosti dnevno

Jedite ribu dva puta nedeljno, od čega bar jednom masnu, poput lososa, skuše ili sardine Foto: Shutterstock

Da bi smršala, prosečna osoba treba da smanji dnevni unos kalorija za oko 600 kcal, što znači:

1.900 kcal dnevno za prosečnog muškarca

1.400 kcal dnevno za prosečnu ženu

Ako ste zabrinuti zbog svoje težine, trebalo bi da razgovarate sa svojim lekarom opšte prakse.