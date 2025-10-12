Ovo je namirnica dugovečnosti: Nutricionista je savetuje dva puta nedeljno, uz jedan uslov
Nutricionista Jovana Srejić Ferluga podseća da je pasulj jedna od najvrednijih namirnica biljnog porekla i nezaobilazan izvor biljnih proteina u ishrani stanovnika takozvanih Plavih zona, delova sveta u kojima ljudi žive najduže i najzdravije.
- Pasulj je jedna najhvaljenijih namirnica za dugovečnost i to sa dobrim razlogom. Pasulj i mahunarke su bogate biljnim proteinima i mogu da zamene meso. One takođe sadrže vitamine, minerale i fitonutrijente, što im daje njihove antiinflamatorne supermoći. Pasulj je takođe jedan od najbogatijih izvora vlakana u biljnom svetu. Pasulj i mahunarke su ključni deo obroka koji se konzumira u svih pet regiona Plavih zona, a na svetu postoji na desetine hiljada sorti koje možete izabrati - sugeriše.
Dodaje da bi ga trebalo jednom ili čak dva puta nedeljno da se opredelimo za glavni obrok sa biljnim proteinima, a jedini savet u vezi s pripremom je ono što naše domaćice odavno znaju.
- Najbolje je potopiti ga preko noći. Tako ćemo se rešiti prirodnih antinutrijenata, ali i potencijalnih ostataka prskanja, naročito ako je reč o uvoznim sortama - savetuje.
Zajednički imenitelj naroda koji žive najduže
Za potrebe knjige "The Blue Zones Kitchen", tim istraživača predvođen Denom Bitnerom sproveo je ono što se naziva meta-analizom. U okviru nje pregledano je 155 istraživanja o ishrani sprovedenih u poslednjih sto godina u svih pet Plavih zona. Analiza je pokazala da su se stanovnici tih područja tradicionalno hranili jednostavno i da su pasulj jeli gotovo svakog dana, u proseku oko jedne šolje dnevno. Utvrđeno je i da je upravo takva navika povezana s dužim životnim vekom, u proseku za oko četiri godine.