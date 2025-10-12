Slušaj vest

Nutricionista Jovana Srejić Ferluga podseća da je pasulj jedna od najvrednijih namirnica biljnog porekla i nezaobilazan izvor biljnih proteina u ishrani stanovnika takozvanih Plavih zona, delova sveta u kojima ljudi žive najduže i najzdravije.

- Pasulj je jedna najhvaljenijih namirnica za dugovečnost i to sa dobrim razlogom. Pasulj i mahunarke su bogate biljnim proteinima i mogu da zamene meso. One takođe sadrže vitamine, minerale i fitonutrijente, što im daje njihove antiinflamatorne supermoći. Pasulj je takođe jedan od najbogatijih izvora vlakana u biljnom svetu. Pasulj i mahunarke su ključni deo obroka koji se konzumira u svih pet regiona Plavih zona, a na svetu postoji na desetine hiljada sorti koje možete izabrati - sugeriše.

Dodaje da bi ga trebalo jednom ili čak dva puta nedeljno da se opredelimo za glavni obrok sa biljnim proteinima, a jedini savet u vezi s pripremom je ono što naše domaćice odavno znaju.

Omiljen među mahunarkama Foto: Shutterstock

- Najbolje je potopiti ga preko noći. Tako ćemo se rešiti prirodnih antinutrijenata, ali i potencijalnih ostataka prskanja, naročito ako je reč o uvoznim sortama - savetuje.

