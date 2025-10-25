Ovih 10 jesenjih povrća bogato je vitaminima, mineralima i vlaknima, podržavajući zdravlje i imunitet.

Iako se često misli da leto donosi najveći izbor svežeg povrća, jesen zapravo nudi podjednako bogat asortiman sezonskih namirnica. Njihova uloga u ishrani ne sme da bude zanemarena tokom cele godine, a razlog je veoma praktičan.

Povrće je izvor ključnih hranljivih materija kao što su vitamini, minerali, vlakna i antioksidansi. Njihov redovan unos pozitivno utiče na rad sistema za varenje i imunitet i održava stabilnu telesnu težinu, nivo šećera u krvi i krvni pritisak, što je posebno važno u prelaznim, hladnijim periodima godine. Sledi deset najboljih jesenjih namirnica.

Kelј

Ovo tamnozeleno povrće se naziva i superhranom. To ne bi trebalo da čudi, jer je bogato vitaminima K, A, C i B. Ovo antioksidativno blago je takođe odličan izvor vitalnih minerala poput kalcijuma, gvožđa i magnezijuma.

Slatki krompir

Slatki krompir ili batat trebalo bi da bude češće zastipljen na trpezi ne samo zbog svog jedinstvenog ukusa i raskošne boje slične bindevi. Bogat je, naime, vitaminima A i C, kalijumom i vlaknima, koji podstiču varenje i pozitivno utiču na zdravlje srca.

Brokoli

Ovo povrće iz porodice kupusnjača raste tokom jeseni i zime i pruža moćne antioksidante, kao i esencijalne minerale i vlakna. Brokoli je posebno bogat glukozinolatima i antioksidansima, kao što su karotenoidi, hlorofil, vitamini E i K i fenolna jedinjenja.

Brokoli je bogat antioksidansima, vitaminima i korisnim biljnim jedinjenjima koja štite zdravlje Foto: Shuterrstock

Karfiol

Karfiol je sjajna zamena za kalorične kore za picu. U obliku seckanog ili pasiranog povrća može da zameni i krompir ili žitarice, jer ima znatno manje ugljenih hidrata. Odličan je izvor karotenoida, vlakana, folata i kalijuma. Sadrži fenolna jedinjenja koja pomažu u borbi protiv oštećenja od slobodnih radikala i oksidativnog stresa.

Šargarepa

U ranu jesen i u proleće šargarepa je najslađa i najukusnija. Grickanje ovog povrća će pomaže da dobijete prirodnu dozu vitamina A i karotenoida, koji pomažu u zaštiti očiju i kože od oštećenja. Ako je dodate u salatu i prelijete maslinovim uljem, organizam će još bolje iskoristiti njene hranljive sastojke.

Komorač

Odličan kao pomoć pri varenju, komorač sadrži antiinflamatorna, antimikrobna i antitumorska jedinjenja, kao i antioksidante. Bogat je fenolnim jedinjenjima, uključujući bioflavonoide, fenolne kiseline, tanine i kumarine, plus kalijum i vitamine C i A.

Zelena boranija

Ovo povrće je odličan dodatak obrocima tokom jeseni. Mahune su bogate vitaminima A, C i K, manganom, folatom i vlaknima. Zahvaljujući visokom sadržaju vlakana, doprinosi zdravlju sistema za varenje i održava stabilan nivo šećera u krvi.

Keleraba

Keleraba, povrće koje oblikom podseća na repu, pripada porodici kupusnjača. Može se jesti sirova, samostalno ili u salatama, ali i pečena ili kuvana. Bogata je vitaminom C, dijetetskim vlaknima, odličan je saveznik imuniteta. Dobra je za zdravlje srca i varenje.

Keleraba je dobra za zdravlje srca i varenje Foto: Shutterstock

Prokelj

Prokelj, minijaturna verzija kupusa, izuzetno je bogato vlaknima, kalcijumom, kalijumom, folatom i vitaminima C i K. Može se pripremiti pečenjem, kuvanjem na pari ili kratkim blanširanjem, a ovi načini pomažu da sačuva boju, teksturu i dragocene hranljive materije.

Paškanat

Ovo korenasto povrće, srodno šargarepi, odlikuje se svojom slatkoćom i skrobnim sadržajem. Bogato je vlaknima, vitaminom C i esencijalnim magnezijumom. Kod nas se paškanat najčešće koristi za pripremu supa i čorbi, iako se može peći ili dodavati pireima i jelima od povrća za puniji ukus.

Redovan unos sezonskog povrća ove jeseni obezbediće vam važne vitamine, minerale i antioksidanse, ojačati imunitet, podstaći varenje i očuvati liniju.