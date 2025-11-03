Za razliku od kratkoročnih dijeta koje mnogi sprovode samo da bi smršali, nutritivna terapija je sveobuhvatniji pristup jer posmatra hranu kao saveznika u očuvanju zdravlja

Oni su pratili 22 učesnika koji su se pridržavali plana ishrane tokom 25 meseci, izveštava Njujork tajms.

Učesnicima je savetovano da povećaju svoj dnevni unos proteina na 80 grama i vlakana na 20 grama. Takođe im je savetovano da ograniče unos kalorija na 1.500 dnevno, što je značajno smanjenje u odnosu na uobičajenu preporuku od 2.000 do 2.500 kalorija.

Prema rezultatima nedavno objavljenim u časopisu „Obesity Science & Practice“, 41% učesnika iDip dijete izgubilo je u proseku 12,9% svoje telesne težine nakon godinu dana, što je veoma pozitivno. Ljudi koji su se pridržavali iDip dijete su se svakodnevno merili i učestvovali u programima edukacije o ishrani i imali su individualne sesije savetovanja.

Više proteina i vlakana za bolje rezultate

Međutim, oko 59% učesnika je izgubilo nešto više od 2% svoje početne težine nakon godinu dana. Istraživači veruju da su oni koji su konzumirali više proteina i vlakana imali najznačajniji gubitak težine.

Nutricionistkinja i specijalista za ishranu, prva autorka studije Mindi H. Li, kaže da je „povećanje unosa proteina i vlakana uz istovremeno smanjenje kalorija neophodno za optimizaciju bezbednosti i efikasnosti dijeta za mršavljenje“

Vlakna su povezana sa održivim energetskim balansom jer se sporije vare od drugih supstanci. Foto: Shutterstock

Istraživački tim priznaje da su nalazi studije ograničeni malim brojem učesnika i ograničenim periodom posmatranja. Međutim, strategija mršavljenja koja uključuje konzumiranje više vlakana i proteina i manje kalorija podržana je i drugim eksternim studijama.

Vlakna su povezana sa održivim energetskim balansom jer se sporije vare od drugih supstanci. U debelom crevu, vlakna stimulišu oslobađanje hormona koji suzbijaju apetit. Pošto ovaj proces traje satima, žudnja između obroka je smanjena.

Američko udruženje za srce preporučuje najmanje 25 do 30 grama vlakana dnevno kako bi se regulisala pražnjenje creva, kontrolisao šećer u krvi i smanjio rizik od srčanih oboljenja i moždanog udara, ali većina ljudi konzumira samo oko 15 grama dnevno.

Proteini pomažu telu da zadrži mišićnu masu, što zatim poboljšava metaboličku funkciju. Foto: Shutterstock

Učesnici su gubili masnoće, ne mišiće

I dok je brzi gubitak težine obično povezan sa gubitkom mišića, učesnici iDip-a su zadržali većinu svoje mišićne mase. Za one koji su izgubili više od 5% svoje početne težine, 78% izgubljene težine bila je mast, rekli su istraživači. To je bilo zbog povećane potrošnje proteina, jer proteini pomažu telu da zadrži mišićnu masu, što zatim poboljšava metaboličku funkciju.

Preporučeni unos proteina u ishrani je 0,8 grama po kilogramu telesne težine. Za osobu od 68 kilograma, to je 54 grama proteina dnevno.

Vođa studije Manabu Nakamura, profesor ishrane na Univerzitetu Ilinois Urbana-Šampejn, tvrdi da su adekvatni vlakna i proteini još neophodniji za one koji koriste lekove za mršavljenje, koji uzrokuju smanjen apetit, brz gubitak težine i potencijalno kritičan gubitak mišića.

- Injekcioni lekovi za mršavljenje takođe sve više dobijaju na popularnosti. Međutim, upotreba ovih lekova kada je unos hrane ozbiljno ograničen izazvaće ozbiljne neželjene efekte gubitka mišića i kostiju, osim ako se unos proteina ne poveća tokom mršavljenja - dodao je Nakamura.