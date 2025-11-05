Slušaj vest

Dijeta sa kuvanim jajima poslednjih godina privlači pažnju zbog obećanja o brzom gubitku težine. Iako uključuje nutritivno vrednu namirnicu, stručnjaci upozoravaju da je ovakav režim ishrane restriktivan, nutritivno neuravnotežen i neodrživ na duže staze.

Osnovni principi dijete

Ova dijeta se zasniva na konzumiranju dva do tri tvrdo kuvana jaja dnevno, uz nemasne proteine, povrće sa niskim sadržajem ugljenih hidrata i voće sa niskim glikemijskim indeksom. Uobičajeni dnevni plan obroka podrazumeva jaja i voće za doručak, nemasne proteine i povrće za ručak i večeru. Cilj je smanjenje unosa kalorija i ugljenih hidrata, što dijetu čini sličnom Atkinsovoj.

Poznate ličnosti poput Nikol Kidman i Čarlsa Sačija navodno su koristile sličan režim, što je doprinelo njenoj popularnosti.

Nutritivna vrednost jaja

Jedno veliko kuvano jaje sadrži oko 78 kalorija, 6,3 g proteina, 5,3 g masti i minimalnu količinu ugljenih hidrata.

Jaja su bogata vitaminom D, holinom i esencijalnim aminokiselinama, što ih čini kompletnim izvorom proteina. Holin je važan za funkciju mozga, pamćenje i raspoloženje.

Stručnjaci ističu da su jaja zdrava kada se konzumiraju umereno. Američko udruženje za srce preporučuje najviše jedno jaje dnevno za zdrave osobe, odnosno dva za starije sa normalnim holesterolom.

Jaja su bogata vitaminom D, holinom i esencijalnim aminokiselinama, što ih čini kompletnim izvorom proteina Foto: Shutteratock

Prednosti i ograničenja

Dijeta sa kuvanim jajima može dovesti do kratkoročnog gubitka težine, uglavnom zbog smanjenog unosa kalorija. Međutim, nema dokaza da jaja imaju posebna „magična“ svojstva za mršavljenje. Nutricionistkinja Eјmi Šapiro navodi da dijeta može pomoći u brzom gubitku tečnosti, ali ne i u trajnom smanjenju telesne mase.

Najveći problem predstavlja manjak vlakana, jer dijeta eliminiše integralne žitarice, mahunarke i većinu voća. Nedostatak vlakana može izazvati zatvor i poremećaj varenja. Preporučeni dnevni unos vlakana je najmanje 25 g za žene i 38 g za muškarce, što ova dijeta teško može da obezbedi.

Rizici i kontraindikacije

Zbog niskog kalorijskog unosa i restriktivnog plana, dijeta sa kuvanim jajima nije preporučljiva osobama sa istorijom poremećaja u ishrani, trudnicama i dojiljama, kao ni osobama sa hroničnim bolestima. Osobe koje uzimaju lekove ili imaju povećan rizik od kardiovaskularnih bolesti trebalo bi da se konsultuju sa lekarom.

Jedno jaje sadrži oko 186 mg holesterola. Prema pojedinim istraživanjima, veći unos holesterola može povećati rizik od srčanih bolesti, ali je važnije ograničiti unos zasićenih masti i jednostavnih šećera, koji imaju veći uticaj na nivo LDL holesterola.

Oprez Dijeta sa previše jaja može doprineti povećanju „lošeg“ holesterola ako ne postoji ravnoteža sa povrćem i vlaknima.

Dozvoljene i zabranjene namirnice u dijeti sa kuvanim jajima Dozvoljene namirnice uključuju jaja, ribu, piletinu, posno meso, povrće sa niskim sadržajem ugljenih hidrata (spanać, kelj, tikvice, paprika), te voće poput pomorandže, jagoda, lubenice i grejpfruta.

Zabranjene su žitarice, mahunarke, šećeri i skrobne namirnice.

Proteini su važni jer grade i obnavljaju mišiće, tkiva i organe, a pomažu i u održavanju sitosti i energije Foto: Shutterstock

Primer dnevnog plana

Tipičan jelovnik uključuje:

Doručak: dva kuvana jaja i porcija voća

dva kuvana jaja i porcija voća Ručak: nemasni proteini (piletina, riba) i povrće

nemasni proteini (piletina, riba) i povrće Večera: jaja ili posni proteini sa povrćem

U ovoj dijeti nema užina niti deserata. Postoje i varijacije dijete – poput verzije sa jajima i grejpfrutom, gde se svakom obroku dodaje pola grejpfruta.

Uravnotežena ishrana važnija od kratkoročnih dijeta

Nutricionistkinja dr Liza Jang upozorava da je svaka dijeta koja se fokusira na jednu namirnicu potencijalno rizična i neodrživa. Iako jaja mogu biti deo zdrave ishrane, preterana konzumacija dovodi do nutritivnih disbalansa. Dugoročno održavanje zdrave telesne težine zahteva uravnoteženu ishranu sa raznovrsnim namirnicama, a ne kratkoročne dijete.

Stručnjaci ističu da je mnogo korisnije usvojiti mediteranski stil ishrane, bogat voćem, povrćem, ribom, integralnim žitaricama i zdravim mastima. Takav pristup donosi dokazane koristi po zdravlje srca i metaboličku ravnotežu.

Zaključak Dijeta sa kuvanim jajima može doneti brze, ali privremene rezultate. Zbog niskog unosa kalorija i nedostatka nutritivne raznovrsnosti, ne preporučuje se kao dugoročni način ishrane. Kratkoročno se može primenjivati kod zdravih osoba, ali uz nadzor stručnjaka i dovoljan unos tečnosti i vlakana.