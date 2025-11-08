Slušaj vest

- Obožavam bundeve i trudim se da ih u ishranu uključim na različite načine kada su u sezoni. Ovog puta sam ih napunila ukusnom mešavinom kinoe i šampinjona, te dobila fantastično jelo -  kaže Tatjana Popović, nutricionista i health coach.

Evo kako da napravite ovaj ukusni i zdravi obrok

Potrebno je:

  • 2 manje očišćene bundeve
  • 1 ½ kašika ekstradevičanskog maslinovog ulja
  • 2 šolje bujona od povrća
  • 1 šolja kinoe, isprane i oceđene
  • 1 glavica crnog luka, seckana na kockice
  • 3 čena belog luka, izgnječena
  • 1 šolja šampinjona, seckanih
  • 2 kašike listova sveže majčine dušice
  • 2 kašike soja sosa
  • 2 kašike jabukovog sirćeta
  • 2 kašike bundevinih semenki, očišćenih
  • 2 kašike bobica nara
  • 2 prstohvata soli
  • 2 prstohvata bibera
shutterstock_1203475777.jpg
Kinoa daje proteine i energiju, bundeva vlakna i slatkastu notu, a šampinjoni bogat ukus i minerale Foto: Shutterstock

Priprema

  • Zagrejte rernu na 180 ºC.
  • Presecite bundeve napola po dužini. Izvadite semenke. Stavite bundeve na tepsiju, koju ste prethodno obložili papirom za pečenje, isečenom stranom nagore, pa ih prelijte sa ½ kašike maslinovog ulja, te pospite prstohvatom soli i bibera.
  • Pecite ih 45 minuta ili dok ne omekšaju.
  • Za to vreme sipajte kinou i bujon od povrća u šerpu, te kuvajte kinou na jakoj temperaturi dok ne prokuva. Zatim poklopite kinou i kuvajte je na umerenoj temperaturi još 15 minuta, dok ne upije svu tečnost.
  • Dok se kinoa kuva, zagrejte 1 kašiku maslinovog ulja u tiganju, dodajte crni luk, te ga dinstajte dok ne postane providan, oko 5 minuta. Dodajte beli luk, šampinjone, majčinu dušicu, prstohvat soli i bibera, te nastavite da dinstate dok šampinjoni ne omekšaju i sva tečnost iz njih ne ispari.
  • U tiganj dodajte kinou, soja sos i jabukovo sirće, te sve promešajte.
  • Dobijenom smesom napunite pečene bundeve, te preko njih sipajte bundevine semenke i bobice nara.

Vreme pripreme: 1h 30 minuta
Količina: 4-6 porcija

Zdravstvene prednosti ovog obroka

Spoj bundeve, kinoe, pečuraka i maslinovog ulja obezbeđuje uravnotežen unos vlakana, biljnih proteina i zdravih masti, dok začini i prirodni dodaci poput majčine dušice, nara i bundevinih semenki doprinose antioksidativnom dejstvu i jačanju imuniteta. Ovaj obrok je lagan, hranljiv i podržava zdravlje digestivnog sistema i stabilan nivo energije.

Izvor: totallywellness.rs/Zdravlje.Kurir.rs

