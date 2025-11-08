Bundeva punjena kinoom i šampinjonima: Nutricionista otkriva zdrav i uravnotežen ručak
- Obožavam bundeve i trudim se da ih u ishranu uključim na različite načine kada su u sezoni. Ovog puta sam ih napunila ukusnom mešavinom kinoe i šampinjona, te dobila fantastično jelo - kaže Tatjana Popović, nutricionista i health coach.
Evo kako da napravite ovaj ukusni i zdravi obrok
Potrebno je:
- 2 manje očišćene bundeve
- 1 ½ kašika ekstradevičanskog maslinovog ulja
- 2 šolje bujona od povrća
- 1 šolja kinoe, isprane i oceđene
- 1 glavica crnog luka, seckana na kockice
- 3 čena belog luka, izgnječena
- 1 šolja šampinjona, seckanih
- 2 kašike listova sveže majčine dušice
- 2 kašike soja sosa
- 2 kašike jabukovog sirćeta
- 2 kašike bundevinih semenki, očišćenih
- 2 kašike bobica nara
- 2 prstohvata soli
- 2 prstohvata bibera
Priprema
- Zagrejte rernu na 180 ºC.
- Presecite bundeve napola po dužini. Izvadite semenke. Stavite bundeve na tepsiju, koju ste prethodno obložili papirom za pečenje, isečenom stranom nagore, pa ih prelijte sa ½ kašike maslinovog ulja, te pospite prstohvatom soli i bibera.
- Pecite ih 45 minuta ili dok ne omekšaju.
- Za to vreme sipajte kinou i bujon od povrća u šerpu, te kuvajte kinou na jakoj temperaturi dok ne prokuva. Zatim poklopite kinou i kuvajte je na umerenoj temperaturi još 15 minuta, dok ne upije svu tečnost.
- Dok se kinoa kuva, zagrejte 1 kašiku maslinovog ulja u tiganju, dodajte crni luk, te ga dinstajte dok ne postane providan, oko 5 minuta. Dodajte beli luk, šampinjone, majčinu dušicu, prstohvat soli i bibera, te nastavite da dinstate dok šampinjoni ne omekšaju i sva tečnost iz njih ne ispari.
- U tiganj dodajte kinou, soja sos i jabukovo sirće, te sve promešajte.
- Dobijenom smesom napunite pečene bundeve, te preko njih sipajte bundevine semenke i bobice nara.
Vreme pripreme: 1h 30 minuta
Količina: 4-6 porcija
Spoj bundeve, kinoe, pečuraka i maslinovog ulja obezbeđuje uravnotežen unos vlakana, biljnih proteina i zdravih masti, dok začini i prirodni dodaci poput majčine dušice, nara i bundevinih semenki doprinose antioksidativnom dejstvu i jačanju imuniteta. Ovaj obrok je lagan, hranljiv i podržava zdravlje digestivnog sistema i stabilan nivo energije.
Izvor: totallywellness.rs/Zdravlje.Kurir.rs
