Slušaj vest

Ako ste u prethodnom periodu preterivali sa masnom i jakom hranom, a izbegavali sveže povrće i voće, možda vam je potreban detoks. Jasna Vujičić viši nutriscionista dijetetičar dala je recept za ovu zdravu salatu.

- Detoks salata je alternativa uobičajenoj salati i često je predlažem svojim pacijentima. Ukoliko imate problema sa jetrom, žuči, malokrvni ste ili želite da poboljšate varenje i imunitet, ova detoks salata je kao poručena za Vas - kaže nutricionista.

Potrebno je: 1/2 sveže cvekle srednje veličine

dve sveže šargarepe srednje veličine

4 čena belog luka, sitno seckana

sveža rukola, manja šaka, sitno seckana

sok od pola limuna

malo morske soli

malo devičanskog maslinovog ulja Priprema

U ovom receptu nema termičke obrade, sve se priprema u sirovom stanju. Dakle, dobro operite cveklu, šargarepu i rukolu i ogulite polovinu cvekle i šargarepe. Uzmite rende i izrendajte cveklu i šargarepe.

Dodajte sitno seckani beli luk i sitno seckanu rukolu. Ako nemate rukolu, možete koristiti i sveže peršunovo lišće, otprilike istu količinu.

Iscedite pola limuna i dodajte morsku so i maslinovo ulje. Primetićete da boja šargarepe tamni ka crvenoj zbrog prisustva cvekle, ali to je sasvim normalna pojava.

Sve sastojke dobro promešajte. Sevirajte sveže napravljenu salatu, uz neko glavno jelo, na primer pastrmku na žaru ili dinstano-pečeno živinsko meso.

Cvekla i šargarepa su hranljive povrćke bogate vitaminima, vlaknima i antioksidansima koji podržavaju zdravlje srca, očiju i imunog sistema Foto: Shutterstock

Zašto limun, a ne sirće?

Svi smo uglavom navikli da u salatama kao preliv pored ulja ide i sirće, odnosno balzamiko.

- Ako tako više volite, slobodno ga upotrebite, ali ima jedan razlog zašto sam koristila upravo limun. Sok limuna se dodaje jer je apsorpcija gvožđa iz cvekle mnogostruko veća ukoliko je prisutan i vitamin C, kojeg limun ima napretek. Sa druge strane sok limuna ovoj salati daje pravu osvežavajuću notu i neutrališe dosadni, vlaknasti ukus cvekle i šargarepe i otužni miris belog luka. Ne verujete? Probajte - savetuje Vujičić.

Za šta je dobra detok salata?

- U prvom redu, jetru. Jetra je jedini organ u telu koji ima sposobnost regeneracije. Ako vam je masna jetra, obavezno probajte ovu salatu. Cvekla je poznata po tome što povoljno utiče na sve organe za varenje, a posebno je blagotvorna na jetru i krvotok.

Gvožđe iz cvekle je blagotovorno kod anemičnih osoba, a takođe i dobro dođe za imunitet. Šargarepa je dobar izvor antioksidanasa karotena, što je dobro za vid, a limun sa svojim aktioksidansom vitaminom C ima mnogostruke uloge.

Beli luk je pun fitonutrijenata i blagotvoran je za varenje, snižava pritisak i odličan je za imunitet.